如何开立MetaTrader 5的模拟账户

对于任何一名外汇新手而言，模拟账户都是一项必需的体验。作为一个功能丰富的平台，MT5的模拟账户也相当有价值。不过，如果用谷歌搜索MT5模拟账户，结果主要是相关的安卓和iPhone版指南，而不是桌面版信息。

由于我们可以直接通过MetaQuotes（MetaTrader 5的开发者）开立模拟账户，我们先采用这种方法。

WebTrader MT5模拟账户

第一步 - 访问网站

为了开户，我们需要访问www.mql5.com这个官方网站。然后，我们要在导航栏选择WebTerminal链接，如下方截图所示：

第二步 - 选择模拟版本

进入页面后，它会提示我们登录并生成ID和密码。我们只需点击“模拟”按钮：

第三步 - 注册

完成上述步骤后，将跳出一个新窗口，提醒我们注册账号。您只需提供电子邮件：

请务必完成这一步，然后点击“我同意上述条款与条件”复选框，然后点击“下一步”。

最后，您将看到您的账户信息，包括一个账号（即您的模拟账户登录号码）、一个密码和一个投资者密码：

第四步 - 开始练习

点击“完成”后，您将自动转到交易终端，上面提供EUR/USD货币对图表及100,000美元模拟资金：

在您的设备上安装软件

虽然开立WebTrader版模拟账户相当简单，但您最好还是下载软件。MetaTrader5的下载也有多种选项。您可以选择直接从外汇经纪商网站下载，也可以从MetaQuotes官网下载。建议您直接从官网下载。它有助于避免各种浏览器故障，并且在大多数情况下比WebTrader版更快。我们来试试吧。

第一步 - 下载平台

如要下载平台，我们需要前往MetaTrader 5的官方网站。然后，我们要下载相应的版本。有Windows、iPhone/iPad和安卓版。在本例下，我们将下载Windows版。

该文件的名称是mt5setup.exe；您可以将它保存至任意位置。

遗憾的是，目前尚未提供macOS版本，但官网有一份关于如何在macOS系统上安装Windows桌面版的指南。您还可以选择下载WebTrader版本。

第二步 - 安装

文件下载后（需花费几秒钟），我们要打开它并开始安装流程。第一个窗口如下所示：

我们暂时忽略“设置”，并直接点击“下一步”。点击“下一步”按钮后，软件将自动开始安装（通常要花费约一分钟），然后，我们需要点击“完成”按钮：

点击按钮后，它会立刻打开您的浏览器，并转至www.mql5.com。无需担心，您只需关闭窗口并关注打开的应用程序，如下所示：

如果您不小心关闭了应用程序，您可以在桌面上找到两个图标，而不是一个。这两个图标包括 MetaEditor 5和MetaTrader 5。请暂时忽略编辑器，然后点击MetaTrader 5图标。

第三步 - 登录

大多数情况下，平台将会识别您设备的计算机，并立即授权您登录之前注册的WebTrader账户。如果您没有注册，它会当场为您创建一个账户。如要确认，请点击软件左上角的“文件”，然后点击“登录交易账户”：

点击后，将弹出一个小窗口，上面会显示已填写的账号和密码。请务必点击“保存密码”选框，以免您每次都需要填写密码。鉴于这是模拟账户，所以安全性并不是大问题。点击“好”，软件将连接至模拟服务器。

相关信息已介绍完毕。您现在可以开启您的网页或桌面版模拟账户之旅。