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在外汇市场上亏钱，无论是因为遇到彻头彻尾的诈骗经纪商，还是因为正常的市场亏损和强制平仓，对交易者来说都可能是沉重的打击。此时，骗子便会利用人们想要挽回损失的心理。他们可能直接联系交易者，并说出交易账户的具体细节，也可能通过垃圾评论、论坛和付费广告中的虚假推荐间接接触交易者。随后，骗子声称只需支付一笔相对较小的预付款，就能把钱追回来。在这之后，还可能冒出税费、法律服务费、账户验证费或资金放行费等额外收费。

这就是追损骗局（recovery scam）的运作方式。监管机构也称之为“recovery room”。骗子利用受害者此前的损失，从其身上榨取更多的钱。在本指南中，我们将分析这类骗局的结构、如何识别骗子，以及在他们已经联系您时该怎么办。

外汇追损骗局如何在交易者亏损后乘虚而入

外汇市场中的追损诈骗是一种预付费诈骗，针对的是已经损失本金的交易者，尤其是与离岸或可疑经纪商打过交道的人。FCA 把这类骗局称为 recovery room scams。骗子提出帮忙追回损失的资金，但要求先为法律服务、案件处理、税费或其他手续支付一笔预付款。他们盘算的正是受害者想要弥补最初损失的心理。

这种损失可能源于欺诈，也可能源于正常的交易活动。在第一种情况下，骗子利用的是交易者与经纪商之间已有的纠纷。在第二种情况下，他们可能谎称追加保证金通知、强制平仓或市场亏损是经纪商非法操纵造成的，可以通过法律行动撤销。交易者可能被直接联系，也可能通过虚假的评价网站或垃圾帖子找到所谓的追损服务。对方可能冒充律师、清算人或纠纷处理专家，并利用案件的具体细节来显得可信。

交易者的心理状态在这里起着重要作用。遭受重大损失后，人可能会更紧地抓住哪怕只追回部分本金的机会，并在情绪的影响下做决定。骗子通过人为制造紧迫感来加大这种压力。他们声称提出索赔的期限即将截止、账户很快会被永久冻结，或者如果不立即付款，追回资金的机会就会消失。结果，这个提议被看作弥补既成事实的机会，尽管实际上它是一个新的财务风险。

沉没成本效应正是在这里显现出来。如果一位交易者已经损失了 50,000 美元，那么在对方承诺退还原有金额的情况下，再支付 2,000 美元的要求可能显得相对较小。第一笔款项付出后，骗子便有机会把骗局继续下去。新的费用接连出现：税费、保险费、银行转账费或身份验证费。之后的每一笔付款都被说成是最后一个必要步骤，而拒绝付款则意味着受害者必须彻底接受最初的损失。

虚假的机构背书让骗局显得更加可信。骗子可能仿冒 FCA、CFTC、警方、法院或国际组织的标志和品牌形象，使用伪造的证书和案件编号，并援引现有的程序。这会降低受害者的戒心，让人觉得有官方或依法获得授权的机构正在处理其案件。结果，交易者可能不再独立核实这些要求的来源，并在期待追回资金的同时继续付款。

追损骗子与您的个人数据

提出帮忙追回损失的骗子往往事先就知道自己在和谁打交道。他们可能知道交易者用的是哪家经纪商、亏了多少钱，以及问题发生在什么时候。有时他们还掌握更具体的信息，可以把这次联系包装成某个已有案件的后续。这种知情显得越可信，就越容易让交易者觉得联系自己的人确实了解其处境。因此，在收到意料之外的追损提议时，不仅要弄清是谁打来的电话，还要弄清对方是如何得知您的损失情况的。

骗子从哪里获得您的数据

一个可能的来源是数据安全事件。客户信息可能因失误、访问权限配置不当或其他事故造成的数据泄露而暴露给外人。信息也可能通过未经授权的访问被获取，即攻击者在未获许可的情况下取得信息，例如通过被盗用的账户或经纪商的系统。在这两种情况下，外人都可能获得客户的联系方式以及与其交易活动有关的信息。

这些信息随后可能流向其他骗子。一个已经亏了钱并曾设法追回的人，会成为再次被联系的潜在目标。其联系方式可能被重复利用，因此过一段时间后，可能又有一位“律师”或一家“追损机构”找上门来，而且已经了解上一次联系的来龙去脉。在受害者看来，这像是一次获得帮助的新机会，尽管新的联系人掌握的可能是同样的初始信息。

获取这些信息并不需要进入封闭的企业网络。已经被骗或亏了钱的交易者，可能在寻求帮助时主动交出自己的资料。他们可能在虚假的“经纪商调查”网站上提交联系方式，或者回应 YouTube、Reddit 或 Trustpilot 评论区里的追损广告。仿冒监管机构或纠纷解决机构的欺诈网站可以大规模收集这些信息。以为自己在提交正式投诉的交易者，实际上可能正在把联系方式交给另一伙骗子。

另一种可能是，追损骗子与当初运作经纪商骗局的是同一批人，在钱被彻头彻尾的诈骗经纪商骗走时尤其如此。在这种情况下，他们掌握着交易者提供给经纪商的全部信息，可以很方便地继续从毫无戒备的受害者身上榨取资金。

骗子能在网上查到您的哪些信息

另一个来源就在互联网上。借助 OSINT 方法，可以从公开讨论、投诉论坛、评价平台和社交媒体中收集信息。交易者为了征求建议或提醒其他用户，常常会公开经纪商的名称、损失金额、交易截图和其他细节。

这类信息的零散片段看似无害，但拼在一起就能勾勒出详细得多的画面。经纪商的名称、大致日期和损失金额，有时已经足以把一篇帖子与某个具体的人对应起来。社交媒体又补充了其工作、社交圈和兴趣方面的信息。结果，骗子可以准备一套贴合交易者真实生活情况和过往经历的说辞。

被窃取的数据如何让骗局更可信

收集到的信息正是在这里变成了操纵工具。在通话中，骗子可以自信地提到一些乍看之下外人不可能知道的情况。受害者自然会想：既然这个人对情况如此了解，那他多半真的代表经纪商、监管机构或某个从事资金追回的组织。

这种印象具有欺骗性。了解客户的经历，并不能说明电话另一端的人拥有任何权限。这只表明必要的信息以某种方式落到了对方手里。来源可能是数据泄露、未经授权的访问、此前的一次诈骗联系，或者交易者自己公开发布的帖子。

因此，接到一个掌握您交易记录细节的意外来电时，首先要通过独立的官方渠道核实对方的身份及其声称所属的机构。如果对方利用所展示的知情来向您施压或要求紧急付款，就要格外警惕。个性化的沟通方式会增加受害者的信任，但它本身既不能证明信息的来源，也不能证明使用这些信息的人是合法的。

追损诈骗的五副面孔

当交易者在不良经纪商那里亏了钱，或者遭受严重的交易亏损时，他们急于挽回本金的迫切心情就成了二次攻击的理想土壤。骗子深知这一点，并围绕五种主要角色来设计骗局。

虚假的外汇追损公司

这类骗局通常始于一家独立的商业机构，它自称是从事金融调查、资产追踪或外汇市场参与者纠纷解决的机构。专业的网站、“多年经验”的说法和大量成功案例营造出一家实力雄厚的机构的印象，尽管这些成绩往往无从核实。接着，对方会提到所谓的独家资金追踪渠道、与银行的直接联系、私人调查员，或者在离岸司法管辖区和经纪商前员工中的“内部人士”。

在这种背景下，承诺显得格外诱人：骗子提出在几天或几周内追回大部分甚至全部损失的金额。而且，无论案件情况如何，结果都被说成几乎是有保证的。关键时刻出现在他们要求为这项“工作”预先付款的时候。正是预付款与快速且几乎有保证的结果这两者的结合，应当让交易者停下来，核实该机构、其权限以及实际的合作条款。

针对诈骗受害者的虚假律师事务所

下一种角色看起来更加可信。骗子可能自称是跨境律师事务所或专业索赔机构，甚至盗用一位真实执业律师的姓名和注册信息。提到国际集体诉讼、资产冻结和复杂的跨境诉讼程序，会让这个提议显得合法。

受害者被邀请加入针对经纪商的案件或其他集体程序，对方声称这会大大提高追回资金的机会。在正规的法律实践中，收费结构各不相同，但为“登记”索赔、放行被冻结的资金或在复杂的跨境纠纷中确保获得赔偿而要求预付款，是一个重大的危险信号。

虚假的监管机构和政府部门

更危险的是骗子戴上监管机构面具或冒充国家赔偿机构的骗局。来电者可能自称是 FCA、CySEC、ASIC 或 NFA 的工作人员，使用相似的电话号码、电子邮件地址，甚至伪造的证件。随后他们告知，经纪商的资金已经被找到，冻结在一个官方账户中，可以支付给客户。

这里最主要的危险信号恰恰是对方声称拥有的权限。监管机构确实可以进行监督、开展调查，并在法律规定的情况下参与与赔偿有关的程序。但是，一条声称赔款已经准备就绪的消息，并不会让向指定账户转账的要求变成合法程序。如果有人以监管机构的名义要求您预先支付“税款”“印花税”“解冻费”或任何其他款项才能获得赔偿，请将其视为诈骗：监管机构不会为发放赔偿而收取费用或征收税款。对方催促您尽快付款，或者禁止您自行联系监管机构，只会进一步证实这一点。

加密货币追损骗局

还有一种骗局专门针对通过加密货币通道为账户入金的交易者。骗子自称“区块链调查员”或数字资产专家，承诺在区块链上追踪资金。为了显得可信，他们可能提到自己的交易分析算法、对交易所基础设施的访问权限，或其他听起来足够复杂、难以核实的技术能力。

接下来是最主要的承诺：撤销一笔以前的加密货币交易，或者追回已经转出并经网络确认的资金。关键的技术危险信号就在这里。公共区块链上一笔已确认的普通交易，不可能由一家私人公司随意撤销。如果有人承诺“回滚”这样的转账，或者在相应地址所有者不参与的情况下取得对已确认资金的控制权，就需要格外仔细地核实其技术说法。

“难友”骗局

设想您在论坛上投诉了自己的经纪商。很快，讨论中出现了一个有着类似经历的人。他也亏了钱，但声称自己设法追了回来。有时，这样的陌生人自称是经纪商的前员工，据说决定帮助受害者。他表示同情，分享个人经历，说起话来仿佛真的明白您经历了什么。

信任正是这样建立起来的。这个人看上去是一位已经找到解决办法的难友。故事中可能会推荐一位“靠谱的”律师、私人调查员或资金追回专家。对方不会直接要钱。真正的目的是说服您去联系骗子，然后由骗子设法拿走您的钱。

这就是社会认同的作用。别人类似的经历会降低您的戒心，让您觉得被推荐的专家已经帮助过处境相同的人。实际上，这位“难友”可能就是同一个诈骗团伙的一员。

不要仅仅因为陌生人讲了一个类似的故事就信任他。如果有人主动找到您，提出帮忙追回资金或推荐某位专家，在您独立核实其身份和所属机构之前，应把他的提议视为可疑。不要点击他给的链接，不要交出文件，也不要仅凭他的推荐就向他推荐的专家付款。

追损骗局的七个阶段

追损诈骗遵循一套相当固定的剧本。每个阶段都有各自的目的：先降低受害者的戒心，再建立信任，拿到第一笔付款，然后逐步把人拖入更多的付款。这样的顺序让骗子能够把受害者留在骗局中，直到其停止付款或意识到自己成了诈骗的目标。

下面我们逐一分析追损诈骗的七个连续阶段，以及在它给您造成更多经济损失之前就能识破这类骗局的迹象。

一切都始于一次意料之外的联系。骗子通过电话、电子邮件、即时通讯应用或社交媒体联系潜在受害者。借口可能是“在受害投资者数据库中核对信息”“通知您案件的进展”或“代表某国际组织提供援助”。在这个阶段，重要的是建立联系，并迅速让人觉得电话另一端的人理解已经亏了钱的人的处境。

建立信任的手段之一是承诺“No Win, No Fee”——“不成功，不收费”。这样的措辞会让人放松警惕：受害者认为接受这个提议几乎没有任何风险。在正规的法律实践中，确实存在风险代理收费模式，即律师费取决于案件的结果。因此，这种收费模式本身并不说明存在欺诈。如果在承诺只在成功后付款之后，开始出现必须在取得结果之前支付的“行政费”“登记费”“激活佣金”或其他款项，就应当引起怀疑。在追损骗局中，最初的承诺可能只是在第一次索要钱款之前降低抵触心理的一种手段。

对交易者处境刻意展示出来的了解，会带来更多信任。联系人可能说出经纪商的名称，提到大致的交易日期，或者说出损失的金额。这让人觉得对方已经熟悉案件，并掌握来自非公开渠道的信息。然而，知道这些细节本身并不能说明其拥有任何权限。这些信息可能来自数据泄露或未经授权的访问、此前的求助、交易者自己公开发布的帖子或其他来源。因此，即使对方对您的情况描述得非常准确，也不能证明您面对的是一家有能力帮助追回资金的机构的真实代表。

第 2 阶段：骗子如何建立信任

一旦建立了联系并取得初步信任，骗子就进入下一个阶段：营造专业且合法的活动的假象。他们向受害者出示旨在证明机构地位、权限和经验的文件和材料。这些可能是伪造的法律授权书、监管机构印章、诉前和解函、牌照和公司文件。它们合在一起，让人觉得交易者面对的是一家正在处理其案件的真实机构。

在这个阶段，可能会用到几种典型的伪造品：

虚假的法律授权书。 这类文件据称可以证明某律师事务所有权在特定司法管辖区代表客户。其中可能包含伪造的签名、印章，以及对并不存在的专业组织的引用。

这类文件据称可以证明某律师事务所有权在特定司法管辖区代表客户。其中可能包含伪造的签名、印章，以及对并不存在的专业组织的引用。 伪造的监管机构印章和标志。 FCA、CySEC、ASIC、NFA 等机构的品牌标识被放在网站、电子邮件或看似官方的文件中。有时使用的是从真正的官方资源上复制的图像。

FCA、CySEC、ASIC、NFA 等机构的品牌标识被放在网站、电子邮件或看似官方的文件中。有时使用的是从真正的官方资源上复制的图像。 编造的诉前和解函。 这类文件可能声称经纪商已同意支付赔偿，或者纠纷已经以有利于客户的方式解决。为了让文件显得可信，骗子会加入法律措辞、案件编号和对法规的引用。

这类文件可能声称经纪商已同意支付赔偿，或者纠纷已经以有利于客户的方式解决。为了让文件显得可信，骗子会加入法律措辞、案件编号和对法规的引用。 伪造的公司文件。注册证书、牌照和商业登记册摘录的作用，是让人觉得该公司已正式注册，并有权提供其声称的服务。

问题在于，有这些文件本身什么也证明不了。它们可以用随手可得的图像编辑软件、模板和公开登记册中的信息制作出来。骗子还可以通过更改联系方式或对真实机构的名称稍作改动，来冒充现有的律师事务所或律师。

对于一个已经亏了钱并希望追回的人来说，这样的包装看起来极具说服力。文件、印章和法律术语让人觉得这个提议背后有一套正式程序，只需走完即可。因此，在这个阶段，重要的不是核实文件的外观，而是通过独立的官方渠道核实机构本身及其权限。

第 3 阶段：证明您的钱已被追回的假证据

信任建立起来之后，骗子便进入下一步：让人觉得损失的资金已经被找到，追回工作几乎完成。这是一个重要的心理时刻。他们向受害者出示“证据”，目的是让其相信这笔钱确实存在于某个中转账户里，只需再满足最后一个条件就能拿到。

为此会用到各种伪造品：

虚假的银行文件。 对账单、入账确认、SWIFT 报文和其他文件可能带有知名银行的标志、账号、日期和签名，营造出真实银行交易的假象。

对账单、入账确认、SWIFT 报文和其他文件可能带有知名银行的标志、账号、日期和签名，营造出真实银行交易的假象。 伪造的转账确认。 骗子可能声称资金已经汇出，但暂时滞留在中转账户、正在接受审核或处于清算系统中。这让人觉得离拿到钱真的只差一步。

骗子可能声称资金已经汇出，但暂时滞留在中转账户、正在接受审核或处于清算系统中。这让人觉得离拿到钱真的只差一步。 虚假的客户门户和网页。他们向受害者展示一张截图或一个页面链接，上面显示着已找到的金额、正数余额或“追回已获批准”之类的状态。这样的页面可能只是模仿银行、经纪商、监管机构或其他组织的界面。

所有这些材料的目的，是把抽象的承诺变成眼见为实的结果。如果受害者已经在屏幕上看到具体的金额和追回已准备就绪的消息，对付款要求的审视就会大大减弱。正是在这个时候，骗子提出第一笔付款，并解释说这是完成程序、解冻资金或在支付前满足某项形式条件所必需的。

第 4 阶段：第一笔预付费

在这个阶段，承诺的追回变成了具体的付款要求。受害者被告知资金已经可以发放，但在收到之前必须先转出一笔钱。理由每次听起来都可能不同。骗子会提到政府规费、向国际仲裁机构提起申请、AML 检查、税款或其他强制性付款。

第一次索要的金额通常远小于对方承诺退还的金额。如果一位交易者损失了 10,000 美元，那么为了有机会追回全部本金而支付 500 美元，可能显得是可以接受的代价。沉没成本效应正是在这里发挥作用。遭受重大损失后，人可能把新的付款看作一个小小的额外步骤，尤其是在被告知这是发放前的最后一道障碍时。

这些措辞是专门设计的，目的是制造紧迫感和流程即将完成的感觉。对方提醒受害者那笔据称几乎已经到手的金额，并让其相信拒绝付款就意味着失去这个机会。第一笔付款之后，情况往往发生变化。新的费用、额外的检查或其他需要再次转账的障碍随之出现。

存在法院费用、税款或行政费用这件事本身并不能证明是欺诈。真正的法律程序确实可能产生开支。更重要的是核实对方所说的程序是否存在、其规则是否确实规定了这样的付款，以及究竟应当把钱转给谁。如果有人让您把钱直接转给中间人，以“解冻”已经找到的资金，而付款的必要性又无法通过独立的官方渠道得到确认，就尤其危险。

第 5 阶段：虚假期限与付款压力

骗子可能利用人为制造的紧迫感，迫使受害者继续付款。他们让受害者相信，拖延将导致失去已经取得的成果，并失去拿到钱的机会。

施压的话术可能是这样的：

“和解窗口将在 48 小时后关闭。”

“向法院提交文件的期限明天到期。”

“如果您今天不付款，案件将转给另一位客户，您的资金将按先到先得的原则分配。”

“监管机构将在本周末停止受理申请。”

这类说法可能显得很可信，尤其是当骗子搬出所谓的法律或监管权限时。然而，对方给出的期限本身并不能证明付款要求是合法的。在支付任何款项之前，请使用您自己找到的官方联系方式，而不是要求付款的人提供的联系方式，独立核实其所说的程序和期限。如果无法核实这一要求，就不要在压力下付款。

为了强化效果，对方会同时使用多种沟通渠道。电话之后可能来一封电子邮件，然后是即时通讯应用里的一条消息，过一段时间又是一通提醒电话。结果，人会觉得这件事连几个小时都不能拖。

骗子就是这样压缩思考的时间，并推动受害者做出冲动的决定。如果有人要求您“今天”或“在今天结束前”付款，不要在这种压力下转账。停一停，自己找到该机构的官方联系方式，弄清对方所说的程序和期限是否真的存在。

第 6 阶段：费用不断升级的循环

第一笔付款之后，可能还会有更多要求。FBI 警告说，在加密货币追损骗局中，骗子可能先收取预付费，然后提供一份不完整或不准确的追踪报告，同时索要追回资金的额外费用。

这些要求可能被说成是税款、交易手续费或其他据称必须在追回的资金发放之前支付的开支。为了让这些说法显得可信，骗子可能使用带有监管机构名称和标志的虚假文件。这类文件并不能证明确实有任何资金被追回。

如果您怀疑遇到了追损骗局，请停止汇款并立即联系您的银行。保存好往来信息、付款记录和文件，以便在报案时提供。对于有监管机构介入的说法，请使用独立获得的官方联系方式，直接向相关机构核实。继续向骗子支付费用不会追回您之前的损失，反而可能让损失扩大。

第 7 阶段：失联与胁迫性威胁

受害者迟早会停止付款、开始提出棘手的问题，或者意识到继续汇款毫无意义。到那时，骗子可能干脆消失，或者最后一次试图通过施压或恐吓再榨取一笔付款。

在第一种情况下，骗子干脆不再联系。电话无人接听，邮件石沉大海，该机构的网站也可能消失。对受害者来说，这最终证实了所谓的追回只是索要更多钱款的借口。

在第二种情况下，联系人试图通过威胁和恐吓把人留在骗局中。他们可能会说：

“我们会以企图洗钱为由向 FCA 举报您，您将被列入黑名单。”

“您已经签署了文件，所以我们将以违约为由起诉您。”

“我们会把您的资料交给第三方，您将面临新的麻烦。”

“如果您不付款，我们就把您的财务问题告诉您的雇主或家人。”

如果在您拒绝付款后出现威胁，不要仅仅为了摆脱压力而再次付款。在拉黑对方之前，请保存好信息和其他证据，并使用独立获得的官方联系方式向相应的执法机构报告这些威胁。如果您收到自称是正式法律索赔的文件，请独立核实其真实性并寻求合格的法律意见，而不是想当然地认为它们是真的——或者仅仅因为它们出现在可疑的付款要求之后就置之不理。

不要试图通过再转一笔钱来“了结此事”。威胁、看似官方的文件或对某项税费的援引，本身都不能证明您欠了钱。在考虑任何付款之前，请独立核实这一要求的依据以及预定收款人的身份。

外汇诈骗后追回资金的真实途径

当交易者意识到自己成了诈骗的受害者时，往往会开始寻找能帮忙追回损失的专家。追损骗局的组织者利用的正是这一点，他们向已经蒙受经济损失的人提供协助。

同时应当记住，合法的保护手段确实存在，但其特点是程序透明、机构或专家的地位和权限明确，并且不承诺保证结果。下面我们来看主要的途径，以及它们与追损骗局有何不同。

合法的资金追回是什么样的

欺诈性的追损骗局通常始于一次意料之外的联系。一个陌生人凭空出现，说自己知道您的损失，表现出对案件细节的了解，并向您保证能够追回资金。然后，对方要求预先付款，说是用于“解冻”“法律费用”或其他手续。拿到钱之后，这样的“专家”通常就消失了。

在寻求合法的救济途径时，第一步是确定造成损失的真正原因。已执行的交易、杠杆或经纪商正常的强制平仓所造成的普通市场亏损，一般不会仅仅因为交易者亏了钱就可以追回。在存在欺诈、未经授权的交易、不当行为或其他公认的索赔法律依据的情况下，才可能有合法的追回途径。如果发生了欺诈，请先联系您的发卡机构或汇款银行，然后联系相关的监管机构或执法机构。这个过程需要证据，可能耗时较长，而且不保证能够追回。以下是可能适用的合法途径。

A. 外汇诈骗后的银行与银行卡拒付

如果您是用银行卡向可疑经纪商的账户入金的，首先要联系您的银行，了解能否通过拒付（chargeback）对这笔付款提出争议。银行会要求您说明情况并提供凭证：对账单、交易明细、与经纪商的往来信息、合同、客户门户的截图和其他材料。

如果钱是通过银行转账汇出的，情况就有些不同。请尽快联系您的银行，报告诈骗情况，并请银行核查能否撤回这笔付款。对于国际转账，有相应的银行程序，但很大程度上取决于收款人是否已经收到并转走了资金。

例如，如果您向经纪商汇了 8,000 欧元，几个小时后意识到自己遇到了骗子，就不应再与该公司继续交涉。请立即把情况告知银行，并提供交易明细。银行越早收到信息，尝试拦截或追回这笔转账的机会就越多。

B. 对受监管外汇经纪商的投诉

首先，请核实该经纪商是否确实获得了相关金融监管机构的授权，以及其牌照是否涵盖它向您提供的服务。如果是，视司法管辖区和适用的制度而定，您可能可以使用正式的投诉程序。在大多数情况下，您要先直接向经纪商投诉，并要求给出正式答复。如果您对结果不满意，或者经纪商没有在规定期限内答复，您或许可以把投诉提交给金融申诉专员或其他指定的纠纷解决机构。

这里重要的是，在启动程序之前先核实公司的状态。如果您打交道的是未经授权的平台或某知名经纪商的欺诈性克隆公司，那么为受监管公司客户提供的保护可能并不适用于您。

C. 向监管机构和执法机构举报外汇诈骗

如果您怀疑该公司在没有必要授权的情况下经营、使用伪造文件或侵占了您的资金，请直接向相关的金融监管机构和执法机构举报。这样的投诉本身并不保证能把钱追回来，但有助于为诈骗留下记录，并把信息转交给调查人员。

尤其重要的是保存好所有证据：往来信息、电子邮件、付款明细、网站地址、加密货币钱包数据、电话号码以及骗子发给您的文件。

D. 外汇诈骗后的法律行动

在某些情况下，或许值得咨询一位独立律师，以评估是否可以提起诉讼或采取其他法律救济措施。不妨先弄清能否确定潜在的被告、证据是否支持对他们提出索赔，以及由此得到的判决是否有现实的执行可能。

正规的律师应当说明可行的方案、可能的费用、风险和局限，而不是把追回说成十拿九稳的事。拿到法院判决并不一定意味着钱真的能追回来。

在支付任何费用之前，先核实这位律师。通过官方登记册核查其身份和执业资格，确认联系方式属于真实的执业机构，并拿到说明工作内容和收费的明确书面条款。预付律师费并不一定就是骗局，但任何以保证追回为条件索要付款的人，都是在试图欺骗您。

欺诈性资金追回服务的危险信号

骗子很少在第一条消息里就露出马脚。他们说话自信，援引法律，发来带有印章和签名的文件。但有一些迹象通常可以用来识破骗局。哪怕只发现其中一个，也请停止联系。

看看对方希望以什么方式收款

对方要求您付钱才能拿回属于您的东西。这是最主要的迹象。如果为了拿到据称已经找到的资金，对方要求您先支付某项新的费用，那您很可能遇到了诈骗。这笔款项叫什么并不重要：“政府规费”“非居民税”“AML 保证金”“兑换佣金”或“转账保险”。为了拿到据称已经追回的资金而被索要钱款，这一事实本身就应当让您警觉。第一笔付款之后通常会出现下一笔，然后又是一笔。只要您还愿意付钱，“手续”的清单就可以一直列下去。

奇怪的付款方式。有人让您把钱转到加密钱包、第三方账户或个人银行卡上吗？这是一个值得停下来核实对方身份的重要理由。如果收款人与您本应付款的公司毫无关联，就更是如此。

追损骗子可能要求远程访问。如果对方建议通过 AnyDesk 或 TeamViewer 连接您的电脑，以“配置通道”“检查交易”或“帮助追回资金”，请拒绝。这样的连接可能让外人看到您的屏幕并接触敏感信息。银行或律师不需要控制您的设备就能追回资金。

对方向您索要密码、验证码或助记词。切勿把您的银行密码、登录信息、交易验证码、钱包助记词或私钥告诉任何声称能追回您资金的人。如果您已经泄露了银行登录凭证或验证码，请立即通过官方渠道联系银行，并保护受影响的账户。如果您已经泄露了钱包助记词或私钥，请把该钱包视为已被攻破，并把剩余资金转移到新钱包。更改应用密码并不能保护资金不被持有助记词或私钥的人转走。

核实对方的身份和权限

联系您的人保证结果。任何合法的追回程序都无法保证 100% 退款。拒付申请可能被驳回，付款撤回可能失败，申诉专员也可能做出有利于经纪商的裁决。因此，全额追回的承诺是一个严重的警示信号。来电者可能声称您的钱已经找到，只差最后一道“手续”。合法的追回程序包含审查和不确定性，您的索赔也有可能被驳回。

来电者冒充监管机构或克隆某家公司。追损服务可能声称代表 FCA、CySEC、ASIC、NFA 或某个“国际仲裁机构”。另一种常见手法是照搬一家真实律师事务所的名称和注册信息，同时替换其联系方式。请通过监管机构的官方网站核实该机构，并使用其登记册中列出的联系方式。

不请自来的联系或社交媒体垃圾推广。意料之外的来电或消息本身就是危险信号。如果您是通过评论区的推荐、社交媒体上的“追损代理人”或未经验证的 Telegram 或 WhatsApp 账号找到服务提供方的，同样要保持谨慎。未经独立核实，不应信任通过这些渠道找到的服务提供方。如果这次联系直接引向付款要求或保证追回的承诺，就要格外小心。

其他信号。新注册的域名、Gmail 或 Proton 之类的公共邮箱、没有可核实的办公地点、套话、错误和情绪施压，本身并不能证明是欺诈。但如果它们与其他迹象同时出现，就应当停止联系并核查该机构。

该怎么办。哪怕只发现一个危险信号，也请停止联系。如果您已经转了钱，请立即联系您的银行，了解撤回付款或拒付的可能性。如果您提供过登录凭证，请更改密码并启用 2FA。在英国，请通过 Report Fraud 举报诈骗；在苏格兰，请联系 Police Scotland。如果骗局涉及金融服务或声称拥有金融授权的公司，还应向 FCA 举报。在美国，请向 FTC 和 IC3 举报追损诈骗，并向 CFTC 举报其背后的欺诈性外汇经纪商或不受监管的商品池。

如果案件涉及塞浦路斯投资公司或 CySEC 监管范围内的其他活动，您可以向 CySEC 提交信息。这是一条向监管机构报告情况的途径，而不是获得赔偿的程序。对于与塞浦路斯投资公司之间的个人纠纷，请先向该公司投诉，然后了解塞浦路斯共和国金融申诉专员能否受理您的投诉。

追损骗局瞄准的是已经蒙受损失的人。不要让追回的承诺成为又一次损失的开端。

遭遇追损骗局后该怎么办

如果您意识到自己一直在和追损骗子打交道，现在最重要的是不要继续交谈，也不要再发送任何钱款或资料。首先停止联系，然后检查您已经透露了什么、支付了什么。之后，一步一步来。

第 1 步：立即停止一切付款

这是最重要的事。现在就停止任何转账。无论他们用什么来吓唬您，都无关紧要：采取法律行动的威胁、税务罚款，或者已付款项打水漂。不要仅仅因为骗子要求您付款来“解冻”资金或完成某项程序，就再汇出一笔钱。每一笔新的转账都会让您的损失增加。不要把时间浪费在争论和解释上。停止联系，不要再给他们发送任何东西。

第 2 步：保存所有证据

收集一切有助于还原付款经过以及与骗子沟通过程的材料：MetaTrader 4 和 MetaTrader 5（MT4/MT5）交易报告、银行对账单、转账凭证、合同、电子邮件和即时通讯记录、通话记录、网站地址、电话号码、收款人信息和邮件标头。保留原始文件和截图，但不要连同它们一起交出密码、2FA 验证码、助记词、PIN 码或可直接访问账户的数据。如果文件中含有此类信息，请把文件单独存放，并且只在准备发给他人的副本中删除这些信息。

做好备份，并把备份存放在安全的地方，例如外置硬盘上。不要把唯一的副本保存在骗子可能已经获得访问权限的账户或设备上。银行、警方、监管机构或律师可能需要这些材料。您收集的事件经过越完整，就越容易证实案件的情况。

第 3 步：直接联系您的银行或支付服务商

不要找中间人。通过官方联系方式联系银行的反欺诈部门、发卡机构或支付服务商。如果是银行卡付款，请询问拒付的可能性；如果是银行转账，请申请撤回。如果您使用的是 PayPal 或类似服务，请通过其客服提交申请。您越早这样做，追回资金的机会就越多。

第 4 步：如果您是用加密货币付款的

保存交易哈希以及资金汇往的钱包地址。向转账所经由的交易所和执法机构报告诈骗情况。有些交易所可以应官方要求冻结可疑资金或账户。请迅速行动，尽快报案。您行动得越早，资金尚未被进一步转移的可能性就越大。

第 5 步：提交正式的诈骗报告

视所在国家而定，向当地警方或相关的网络犯罪主管部门报案。例如，在英国是 Report Fraud，但苏格兰除外，那里应联系 Police Scotland；在美国是 IC3。同时通知您所在国家或经纪商注册地司法管辖区的金融监管机构。这样的投诉会留下官方记录，并可能有助于提醒他人。

第 6 步：保护您的账户和身份

在您的资料可能已被泄露的所有地方更改密码；如果银行卡信息可能已落入骗子手中，请更换银行卡。通过应用启用双重身份验证，并使用密码管理器。检查您的信用记录，如果有身份盗用监控服务，请予以开通。您的资料可能被用于新的攻击。

为下一波骗局做好准备

第一次攻击之后，您的资料可能落入其他骗子手中。因此，“追回资金”的提议可能再次出现，有时是在几个月之后。联系您的可能是换了新名字的同一批人，也可能是完全不同的另一伙人。不要相信保证追回的承诺和预付款的要求，尤其是在对方不请自来的情况下。在遭受第一次损失之后，尤其重要的是不要让骗子从您这里拿走更多。

结论

在外汇市场上亏钱，无论是因为未经授权的经纪商还是严重的交易亏损，都可能让您四处寻找追回资金的办法。追损骗子利用的正是这一点。他们知道，已经蒙受经济损失的交易者可能更愿意相信承诺帮他们把钱拿回来的人。

不要着急，也不要再汇出新的款项。视具体情况，您可以联系银行、支付系统、监管机构、警方、申诉专员或律师。这些途径都不能保证资金一定能追回。

如果有人突然声称已经找到了您的钱，现在要您为退还这笔钱而付费，就尤其危险。不要透露银行信息、双重身份验证码或加密钱包密钥。不要应陌生人的要求安装远程访问软件。

遭受损失之后，人会有强烈的冲动，想抓住任何机会挽回一切。但迅速追回的承诺可能恰恰是新骗局的开始。所以，在再次信任任何人之前，请先停下来，弄清自己在和谁打交道。