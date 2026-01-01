外汇行业中的网络交易平台

总体来讲，几乎所有外汇市场中的现有平台都有其便利性，都有适合各种投资者的多种选择，但就具体参数而言却有很大的不同。 功能、速度、界面、工具和安全性都是选择适合自己平台的重要指标。 我们还必须注意，交易就在于是否可以在适当的时间做出适当的决定，这是网络交易者需要解决的问题。 借助网络交易应用程序，无需安装任何软件你就可以轻松填单。
今天，我们来看一下 3 种可以在浏览器中使用的最有趣的交易平台。
MetaTrader 4 网络交易平台
MT4 Web 是一种可以通过互联网浏览器实时访问 MetaTrader 交易账户的网络平台。 它是广大网络交易发烧友期盼已久的 MetaTrader 4 平台全新升级版。 我们来看一下它的功能和特性是否可以满足我们的需要。
MetaTrader 4 交易平台以其可靠性和便利性著称。 凭借强大的功能，该平台已经成为最受交易老手欢迎的平台之一。 凭借现代科技、丰富的功能和直观的界面，你可以在平台根据对市场进行的技术和基础数据分析进行交易。 但是最新的网络版剔除了很多最初版本中带有的老旧便捷功能。
界面 – MT4 网络版带有直观的界面，与你所熟悉的一般平台有些不同。 图表加载速度非常快，而且不需要很多流量。 交易时不会有任何问题，因为网络终端工作时不会有任何遗漏。
包含的功能 – 之前必须通过常规 MT4 平台进行交易的交易者可能会发现该平台包含的内容特别少。 例如，你仅能使用 5 种基础指标： 移动平均线、包络线、布林带、动量指标和 MACD。 还包括斐波纳契线。 如果要将这一实现与可下载的 MT4 平台中内嵌的 50 种技术指标和自有指标自定义功能相比，我们猜测 MT4 粉丝们可能会不太满意。 但开发者承诺将来添加其他指标。
好的一点是平台中会带有 3 个选项，例如日元蜡烛图、条形图和折线。 还会有 9 个时间表，以便进行精确分析。 在平台中，可以看到当前价格、交易币种（从主要币种到非欧主要币种）、商品、指数、CFD 和比特币。 要重新开始上述内容，我们需要独立分析以下其优缺点：
MT4 网络平台的优点
- 自定义窗口“市场观察”可按照资产类别分组，而且还带有便捷搜索功能。
- 通过“点击交易”选项，只需点一两下鼠标就可以执行市场订单。
- 从图表直接进行交易的功能
- 大量金融工具，但这取决于你的经纪公司
- 用户友好的直观设计
- 不同时间段的图表
Disadvantages
- 即使其功能强大，但仍需要进行一些修改和变动
- 指标数量较少，进而使其具有一定的局限性。
- 它不支持交易顾问
- 你无法更改界面设置
cTrader 网络交易平台
cTrader 网络终端是在线交易领域最新的一种技术。 它专门设计用于 ECN 账户 并集成有各种高级工具和功能，以便满足新手和专业外汇交易者的各种需要。
位于每张图表顶端的图表选项非常直观。 它们分别是：
- 6 级缩放选项，以便进行深入查看。
- 图表模板选项
- 带有 14 个不同时间表的时间表选项
- 带有 5 中图表类型的图表类型选项：条形图、蜡烛图、HLC 图、直线和 Heiken Ashi 烛图。
- 在图表中间，你会发现“买入”和“卖出”按钮和一个交易量选择器。
- 单击指标菜单即可将指标添加到图表上。 这些指标根据类型进行分类，而且还会有子菜单。
- 使用颜色设置，你可以更改图表颜色，之后将其保存至图表模板。
- 图表屏幕顶端上的最后一个图表图标是对象列表，可以显示所有对象的列表和正在使用的指标。
快速交易选项是一种有用的工具。 通过快速交易设置，仅需点击一两下鼠标即可转至市场订单。 快速交易设置可以在“快速链接”工具栏中平台顶端找到。 默认情况下需要快速交易，这就是说单击“买入”或“卖出”将打开市场订单窗口，以便确认希望进入的头寸。 激活一键单击模式后，只需从“市场观察”总选择一个交易量，之后单击“买入”或“卖出”即可进入某个订单。
图表模式 – cTrader 有若干图表模式，专为不同交易需要和市场视图打造。 更精确的说，对象工具栏上有 3 个图表模式按钮：
1)多图模式可以在屏幕上以混合板式显示所有打开的图表。 点击任何图表并从左上角拖动即可交换图表的位置，但无法更改图表大小。
2)单图模式将会扩展活动的图表，以填满平台上的整个图表区域。 之后就可以使用顶部的选项卡全屏查看每个图表。
3)自由图表模式将向多图模式一样显示屏幕上的所有图表，只是还可以改变这些图表的大小（如下图所示）。
Features
- ECN 差价
- 二级定价 – 完整市场深度
- 一键执行
- 多种订单类型
Advantages
- 高级图表和技术分析
- 无需交易台介入，即可根据市场进行交易
- 大量交易工具（外汇市场中个 83 种货币对和金属商品）
- 总数超过 50 个，可以合并、优化以及自定义配置的指标
- 快速访问最经常使用的交易工具
Disadvantages
很难说 cTrader 网络平台有什么缺点，但客观上讲，我们可以说这个平台功能范围相当宽泛。 如果是刚起步的交易者，你可以要了解所有指标、对象、按钮和其他附加功能并非易事。 这就是切实关注交易和图表分析的困难之所在。
UTIP 网络交易平台
UTIP 是一种相对比较新的网络平台，是以上各种平台的理想替代方案。 刚刚开始外汇交易的新手可以利用其较好的便利性，因为它既简单又直观。 不像 MT4 网络平台，UTIP 的工具栏在右侧，更加容易使用。 UTIP 的技术分析更能更为强大，设计更加美观，还有用户友好型的界面。
平台特色
外汇和二元期权 – UTIP 将两个市场完整集成： 外汇和二元期权。 在同一终端上用一个账户即可进行两种交易。 这两个市场可以使用相同的工具和功能。
界面 – 终端带有位置便利的按钮，因此交易者可以从主窗口就可以访问所有功能。 这就允许交易者快速执行开立交易、关闭交易、更改当前位置、查看报告等各种操作。 热键对倒卖者而言非常有用，但他们无法通过 MT4 使用这种便利性。
设计 – 极富现代感的深色设计显示在个人电脑和笔记本电脑、平板电脑和移动设备上都非常漂亮。 深色设计不仅时尚流行，而且非常舒服。 也可以使用浅色方案。 这种方案适用于观念比较保守的交易者。
技术分析 – 多功能全套技术分析工具可以满足任何专业交易者的需要。 UTIP 是唯一一种最小时间表仅为 5 秒，最大时间表为一年的终端，这与 MT4 或 cTrader 相比，是同一个很大的优势。
指标 – 使用 UTIP，可以选择的指标非常多（30 种以上）。 你可以发现指标分组排列，而且可以根据个人需要进行自定义设置。 如果愿意，你可以添加自己的指标。
终端还具有一种在图表上进行绘图的功能。 它包含 29 种绘图元素。 其中包括：线段、条纹和其它图标。 这可以给予交易者更大的自由。
UTIP 的缺点
虽然这种平台显然十分适合新手，但也有几个弱项：
结论
我们可以使用的第 3 方交易平台有很多，要找到最适合的平台往往并非易事。 如果 MetaTrader 4 可以因其可用性被视为可行的方案，我们建议考虑一下 UTIP 提供的替代方案，因为它可以额外提供几个新的优势功能。 如果是经验丰富的交易者，也可以选择比较有趣的 cTrader 平台。