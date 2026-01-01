外汇行业中的网络交易平台

总体来讲，几乎所有外汇市场中的现有平台都有其便利性，都有适合各种投资者的多种选择，但就具体参数而言却有很大的不同。 功能、速度、界面、工具和安全性都是选择适合自己平台的重要指标。 我们还必须注意，交易就在于是否可以在适当的时间做出适当的决定，这是网络交易者需要解决的问题。 借助网络交易应用程序，无需安装任何软件你就可以轻松填单。

今天，我们来看一下 3 种可以在浏览器中使用的最有趣的交易平台。

MetaTrader 4 网络交易平台

MT4 Web 是一种可以通过互联网浏览器实时访问 MetaTrader 交易账户的网络平台。 它是广大网络交易发烧友期盼已久的 MetaTrader 4 平台全新升级版。 我们来看一下它的功能和特性是否可以满足我们的需要。

MetaTrader 4 交易平台以其可靠性和便利性著称。 凭借强大的功能，该平台已经成为最受交易老手欢迎的平台之一。 凭借现代科技、丰富的功能和直观的界面，你可以在平台根据对市场进行的技术和基础数据分析进行交易。 但是最新的网络版剔除了很多最初版本中带有的老旧便捷功能。

界面 – MT4 网络版带有直观的界面，与你所熟悉的一般平台有些不同。 图表加载速度非常快，而且不需要很多流量。 交易时不会有任何问题，因为网络终端工作时不会有任何遗漏。

包含的功能 – 之前必须通过常规 MT4 平台进行交易的交易者可能会发现该平台包含的内容特别少。 例如，你仅能使用 5 种基础指标： 移动平均线、包络线、布林带、动量指标和 MACD。 还包括斐波纳契线。 如果要将这一实现与可下载的 MT4 平台中内嵌的 50 种技术指标和自有指标自定义功能相比，我们猜测 MT4 粉丝们可能会不太满意。 但开发者承诺将来添加其他指标。

好的一点是平台中会带有 3 个选项，例如日元蜡烛图、条形图和折线。 还会有 9 个时间表，以便进行精确分析。 在平台中，可以看到当前价格、交易币种（从主要币种到非欧主要币种）、商品、指数、CFD 和比特币。 要重新开始上述内容，我们需要独立分析以下其优缺点：

MT4 网络平台的优点

自定义窗口“市场观察”可按照资产类别分组，而且还带有便捷搜索功能。

通过“点击交易”选项，只需点一两下鼠标就可以执行市场订单。

从图表直接进行交易的功能

大量金融工具，但这取决于你的经纪公司

用户友好的直观设计

不同时间段的图表

Disadvantages

即使其功能强大，但仍需要进行一些修改和变动

指标数量较少，进而使其具有一定的局限性。

它不支持交易顾问

你无法更改界面设置

cTrader 网络交易平台

cTrader 网络终端是在线交易领域最新的一种技术。 它专门设计用于 ECN 账户 并集成有各种高级工具和功能，以便满足新手和专业外汇交易者的各种需要。

位于每张图表顶端的图表选项非常直观。 它们分别是：

6 级缩放选项，以便进行深入查看。

图表模板选项

带有 14 个不同时间表的时间表选项

带有 5 中图表类型的图表类型选项：条形图、蜡烛图、HLC 图、直线和 Heiken Ashi 烛图。

在图表中间，你会发现“买入”和“卖出”按钮和一个交易量选择器。

单击指标菜单即可将指标添加到图表上。 这些指标根据类型进行分类，而且还会有子菜单。

使用颜色设置，你可以更改图表颜色，之后将其保存至图表模板。

图表屏幕顶端上的最后一个图表图标是对象列表，可以显示所有对象的列表和正在使用的指标。

快速交易选项是一种有用的工具。 通过快速交易设置，仅需点击一两下鼠标即可转至市场订单。 快速交易设置可以在“快速链接”工具栏中平台顶端找到。 默认情况下需要快速交易，这就是说单击“买入”或“卖出”将打开市场订单窗口，以便确认希望进入的头寸。 激活一键单击模式后，只需从“市场观察”总选择一个交易量，之后单击“买入”或“卖出”即可进入某个订单。

图表模式 – cTrader 有若干图表模式，专为不同交易需要和市场视图打造。 更精确的说，对象工具栏上有 3 个图表模式按钮：

1)多图模式可以在屏幕上以混合板式显示所有打开的图表。 点击任何图表并从左上角拖动即可交换图表的位置，但无法更改图表大小。

2)单图模式将会扩展活动的图表，以填满平台上的整个图表区域。 之后就可以使用顶部的选项卡全屏查看每个图表。

3)自由图表模式将向多图模式一样显示屏幕上的所有图表，只是还可以改变这些图表的大小（如下图所示）。

Features

ECN 差价

二级定价 – 完整市场深度

一键执行

多种订单类型

Advantages

高级图表和技术分析

无需交易台介入，即可根据市场进行交易

大量交易工具（外汇市场中个 83 种货币对和金属商品）

总数超过 50 个，可以合并、优化以及自定义配置的指标

快速访问最经常使用的交易工具

Disadvantages

很难说 cTrader 网络平台有什么缺点，但客观上讲，我们可以说这个平台功能范围相当宽泛。 如果是刚起步的交易者，你可以要了解所有指标、对象、按钮和其他附加功能并非易事。 这就是切实关注交易和图表分析的困难之所在。

UTIP 网络交易平台

UTIP 是一种相对比较新的网络平台，是以上各种平台的理想替代方案。 刚刚开始外汇交易的新手可以利用其较好的便利性，因为它既简单又直观。 不像 MT4 网络平台，UTIP 的工具栏在右侧，更加容易使用。 UTIP 的技术分析更能更为强大，设计更加美观，还有用户友好型的界面。

平台特色

外汇和二元期权 – UTIP 将两个市场完整集成： 外汇和二元期权。 在同一终端上用一个账户即可进行两种交易。 这两个市场可以使用相同的工具和功能。

界面 – 终端带有位置便利的按钮，因此交易者可以从主窗口就可以访问所有功能。 这就允许交易者快速执行开立交易、关闭交易、更改当前位置、查看报告等各种操作。 热键对倒卖者而言非常有用，但他们无法通过 MT4 使用这种便利性。

设计 – 极富现代感的深色设计显示在个人电脑和笔记本电脑、平板电脑和移动设备上都非常漂亮。 深色设计不仅时尚流行，而且非常舒服。 也可以使用浅色方案。 这种方案适用于观念比较保守的交易者。

技术分析 – 多功能全套技术分析工具可以满足任何专业交易者的需要。 UTIP 是唯一一种最小时间表仅为 5 秒，最大时间表为一年的终端，这与 MT4 或 cTrader 相比，是同一个很大的优势。

指标 – 使用 UTIP，可以选择的指标非常多（30 种以上）。 你可以发现指标分组排列，而且可以根据个人需要进行自定义设置。 如果愿意，你可以添加自己的指标。

终端还具有一种在图表上进行绘图的功能。 它包含 29 种绘图元素。 其中包括：线段、条纹和其它图标。 这可以给予交易者更大的自由。

UTIP 的缺点

虽然这种平台显然十分适合新手，但也有几个弱项：

不支持自动交易

缺少自定义指标

支持的经纪公司不多

结论

我们可以使用的第 3 方交易平台有很多，要找到最适合的平台往往并非易事。 如果 MetaTrader 4 可以因其可用性被视为可行的方案，我们建议考虑一下 UTIP 提供的替代方案，因为它可以额外提供几个新的优势功能。 如果是经验丰富的交易者，也可以选择比较有趣的 cTrader 平台。