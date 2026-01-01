货币可以用于在即期合约、期货、期权（香草）、二元期权和 CFD（外汇差价合约）市场中进行交易。货币期货和期权（香草）交易仅由受监管的交易所提供，而二元期权交易同时由交易所和场外（OTC）二元期权经纪商提供。另外两种货币交易（CFD 和即期外汇）仅由场外经纪商提供。由于这种复杂的结构，许多新手交易者对这些工具有很多疑问：例如，哪些是衍生品，哪些不是衍生品呢？衍生品是一种价值跟随标的资产价值的变化而变化的金融合约。购买衍生品合约，即表示买家同意在指定日期以指定价格买入标的资产。然而，您很难用这种定义概况所有货币交易形式。因此，我们将观察与各种外汇交易相关的不同方面，然后再确定哪些交易可以被归类为衍生品。

交割

不同外汇交易形式的交割流程有着很大的区别。我们将逐个分析其流程，并且将衍生品与非衍生品区分开来。如果交割基于一种货币在其他市场中的交易汇率，则被研究的市场可以被归类为衍生品。

即期

即期外汇交易采用 T+2 交割模式。这意味着，所有交易将在交易执行日之后的两个工作日内完成交割（基础货币的兑换）。这项规则的明显例外是 USD/CAD、USD/TRY、USD/PHP、USD/RUB 和 USD/KZT 等货币对；其交割日期为 T+1。因此，较短的交割日期和标的资产的实际兑换（即便外汇经纪商利用展期机制来避开资产交割）意味着即期外汇不是衍生品。

期货

期货市场中货币交易的交割日期是在 30 天之后。有些合约的交割日期更长。货币汇率也来源于即期市场中的价格。一般来说，与即期外汇市场中的报价相比，期货市场中的货币汇率会略有区别，因为价格中存在着利率差异。因此，较长的交割日期以及价格识别机制说明，期货货币交易属于衍生品市场。

香草期权

期权货币交易的交割周期通常更久。例如，纳斯达克外汇期权于到期月的第三个周五到期。它没有强制交割日。此外，所有交易所货币期权合约的交割都是基于即期市场的价格。如果是纳斯达克外汇期权，其货币期权合约将 EST 12:00（中午）的最后一次交易价格作为交割价格。因此，较长的交割周期和货币识别机制说明，传统的外汇期权合约是衍生产品。

二元期权

二元期权经纪商提供许多种二元期权合约。其中一些二元期权的到期时间只有几分钟。但这些都不会造成资产交割。而且，其交割基于即期外汇市场的交易价格。因此，由于没有资产交割和价格识别（及交割）机制，二元期权是衍生产品。

CFD

货币 CFD 与即期外汇交易之间有许多的相似之处。例如，交易者可以使用相同的图表平台和获得相同的报价等。但 CFD 合约仅允许交易者将一种资产的价格变化作为交易对象。它没有即期外汇市场中的交割。CFD 市场中的货币价格与即期市场中的货币价格一致。因此，由于没有资产交割和价格识别（及交割）机制，货币 CFD 是衍生产品。

价格

如果特定市场中一种交易工具的价格取决于这种工具在另一个市场内的交易价格，则被研究的市场可以被归类于衍生品。

即期

即期市场中的货币汇率受到多种因素的影响，例如失业率、通胀率、GDP 和 PMI 等。不过，汇率并非从这些数据中获得。这些数据仅对汇率有增强或减弱的影响。例如，高于央行目标水平的失业增长率将对货币汇率产生消极的影响。另一方面，如果央行的预期是通过加息来控制物价上升，则通胀率的上升将会令货币走强。由于其货币汇率不是从任何特定数据中获得，即期外汇不属于衍生品类型。

期货

期货市场中的货币汇率源于即期市场的交易价格。通常，同一种货币对在期货市场中的交易价格要略高于其在即期市场中的交易价格。随着我们离交割日期越来越近，期货市场与即期市场之间的价格缺口将会变窄。新合约开始时出现的价格缺口来源于市场参与者为了保护自己而增加的风险溢价。因此，货币期货的计算方式说明它是衍生品。

香草期权

传统期权市场中的价格变化反映着即期外汇市场中货币汇率的变化。剩余到期时间以及市场对货币的整体情绪也会影响期权价格。从理论上而言，看涨或看跌期权的价值是通过 Black-Scholes 定价模型进行计算的。这种模型采用六个变量，包括波动率、期权类型、货币或任何其他资产的基础价格、时间、执行价格和无风险利率。由于期权价格是由即期市场中的货币基础价格计算而来，期权显然也是一种衍生品。

二元期权

与传统期权相似，二元期权也使用即期货币汇率来设定合约到期价。从理论上而言，货币二元期权合约的价值等于 0 或 100，具体取决于货币在即期市场中的相应价格。因此，基于其汇率识别机制，二元期权应该被归类为衍生品。

CFD

与期货和期权相似，CFD 采用即期市场中的价格来执行交易和进行交割。由于货币 CFD 的价格直接来源于即期外汇市场，我们可以将外汇 CFD 归类为衍生品。

交易时间、定单规模和交易量

衍生品市场通常采用标准合约，或者对定单规模和交易量设有限制。我们应当根据这些基本区别来对不同的货币市场归类。

即期

即期市场每周 5 天、每天 24 小时均支持货币交易。这种交易没有时间限制。此外，外汇经纪商并未规定即期外汇交易中的任何标准定单规模。有些在线经纪商允许交易者最低交易 1 货币单位的头寸。而且，外汇经纪商并不限制交易者创建大额定单。如果有限制，这只可能是由某家特定经纪商及其流动性提供商设置的。由于即期外汇交易的交易时间、手数、和定单量不受限制，这种交易不是衍生品。

期货

货币期货在设定时间内交易。虽然通宵衍生品市场确实存在，但这种市场的流动性较强，无法被零售交易者轻松获得。货币期货交易中也设有标准交易手数。此外，交易所为小型、大型（机构）交易者均规定了最大头寸金额。美国商品期货交易委员会规定了期货和期权合约的头寸限额。如果合约违反限额规定，交易方将受到相应的处罚。根据这些限制，我们可以将货币期货归类为衍生品。

香草期权

二元期权

二元期权随时都可以交易（有些经纪商甚至支持周末定单）。二元期权经纪商通常会设定最低和最高定单金额。不过，这些限制并不是一成不变的，除非二元期权合约交易是在一家受监管的交易所进行的。因此，您不可能仅仅通过观察市场对二元期权交易时间、定单规模和交易量的限制来判断它是一种衍生品。

CFD

大多数货币 CFD 的交易时间与即期外汇的交易时间相同。与即期外汇相似，货币 CFD 也很少有明显的定单规模和交易量限制。许多 CFD 经纪商支持小额头寸规模，而且为货币对交易数量设置了灵活的最高限额。因此，我们无法仅仅通过这项参数就认为 CFD 是衍生品合约。

交易资金

在衍生品市场中建仓所要求的保证金通常有标准要求。我们将基于这项规则来对不同的外汇交易分类。

即期

在即期外汇交易中，在线经纪商提供的杠杆平均高于 1：100。此外，它并未设定关于创建交易所需的最低金额的规则。只要交易者存够交易商规定的最低保证金金额，他的头寸就不会被关闭。即期外汇经纪商通常会在周末降低杠杆。经纪商是为了保护自己而基于自己的判断这样做——因为市场中没有一个统一的规则可以监管必要的保证金金额。由于缺乏这种明确的规则，即期外汇并非衍生品。

期货

在货币期货市场中，所有交易者必须按照交易所的规定持有标准的最低保证金。如要持仓过夜，交易者需要按照交易所的规定留出一笔额外资金。这些规则是固定的。通过这些保证金规则，我们可以看出，货币期货是衍生产品。

香草期权

传统货币期权交易涉及对看涨、看跌期权的买入或卖出。若要买入一笔看涨或看跌期权，交易者持有的金额应等于交易手数乘以执行价格。同样，若要卖出一笔看涨或看跌期权（期权承约），交易者持有的金额应等于交易手数乘以执行价格，然后加上风险保证金（期权承约涉及无限的风险）。由于交易所对传统货币期权的所有保证金细节均作出了标准化规定，这种期权属于衍生品的范畴。

二元期权

二元期权经纪商决定着货币期权合约的最低投资金额。有些二元期权经纪商允许交易者在合约生效后增加额外投资（翻倍）。可额外增加的最低或最高投资同样由经纪商，而不是交易者决定。因此，货币二元期权是衍生品。

CFD

与货币期货类似，创建 CFD 合约所需的保证金由经纪商决定。其保证条款由经纪商指定并做出标准化的要求。根据其资金要求，我们可以将 CFD 归类为衍生品。

掉期

掉期率（隔夜利息或展期费用）是针对持有一种货币对的头寸而收取的利息，用于补偿未收到实际现金交割的任意一方（交易者或做市商）。如果没有资产兑换的发生，就没有展期利息（获取或支付），而这种交易属于衍生品。我们用这项规则来对不同的交易进行分类。

即期

当交易者将一种货币对的做多或做空头寸持有过夜时，外汇经纪商将对交易账户收取展期或掉期费用。交易者可能会收到或支付掉期费用，具体取决于货币之间的利率差异。例如，当 EUR/USD 做空头寸被持有过夜时，买入美元的交易者将收到隔夜利息，而卖出欧元的交易者将支付隔夜利息。利率差异（以及经纪商的佣金）最终决定了掉期为正值还是负值。除非交易者开立一个特殊的免掉期账户，否则这笔费用适用于所有外汇经纪商。所以我们不能将即期外汇归类为衍生品交易。

期货

货币期货交易中不涉及掉期或展期费用。因此，我们可以将货币期货归类为衍生品。

香草期权

与货币期货相同，传统的货币期权不收取隔夜展期费用。因此，传统同期权可以被称为衍生品交易。

二元期权

二元期权只针对资产的价格方向变化进行交易。由于二元期权并不涉及真实的资产兑换，二元期权交易者的货币交易并不涉及掉期费用。因此，我们可以将二元期权归类为衍生品。

CFD

货币 CFD 不涉及任何掉期费用，因为它没有发生真实的交割 或兑换。有些经纪商会收取隔夜利息。但这并非标准化要求。此外，货币 CFD 交易者可能总要支付隔夜利息，但不会像在即期外汇市场中一样因持仓过夜而赚取任何利息。作为交易的对手方，经纪商将采取多种措施来对冲风险。因此，CFD 可以被归类为衍生品。基于即期外汇交易的交割机制、汇率识别过程、交易时间、定单规模、交易量、交易成本与掉期判断，它显然不是衍生品。期货、香草期权、二元期权和 CFD 等所有其他形式的货币交易可以被归类为衍生品。根据国际清算银行于 2016 年 4 月发布的报告，外汇市场每天的总成交量达到 5.1 万亿美元，其中即期外汇交易占比 33% 或 1.7 万亿美元。期权与其他产品仅占总成交量的 5%。因此，可以理解的是，外汇衍生品（期货、期权、二元期权和 CFD）市场与即期外汇市场相比是非常小的。