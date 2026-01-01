外汇信封指标初学者指南

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如果您正在寻找一种用于识别资产何时被超买或超卖的方法，您可以试试包略线指标。

在本指南中，我们将介绍什么是包略线指标，如何在图表上绘制它们，以及如何将它们用作交易策略的一部分。

什么是包略线指标（envelopes indicator）？

包略线指标由一系列移动平均线组成。当您绘制它们时，您会发现价格经常介于两条移动平均线之间，但有时也会向上或向下突破它们。

关键点：包略线指标由两条移动平均线组成。

包略线指标是如何计算的？

当您在图表上绘制包略线指标时，您需要选择：

您想使用的移动平均线类型

每条移动平均线的周期

包略线的百分比

使用百分比的目的是什么？这与敏感度有关。如果您担心波动状态下会出现虚假值，您应该选择更高的百分比。另一方面，如果市场波动不大，并且您担心找不到足够的交易条目，您可能更适合采用低一些的百分比。

以下是包略线示例。它使用简单移动平均线（SMA）、10 天周期和 1%。

上包略线：10 日 SMA + (10 日 SMA × 0.01)

下包略线：10 日 SMA - (10 日 SMA × 0.01)

或许，您会想要把百分比改为 5%，但其他参数保持不变。您需要使用：

上包略线：10 日 SMA + (10 日 SMA × 0.05)

下包略线：10 日 SMA - (10 日 SMA × 0.05)

也许您想使用 20 天 SMA，而不是 5%，您会使用：

上包略线：20 日 SMA + (20 日 SMA × 0.05)

下包略线：20 日 SMA - (20 日 SMA × 0.05)

当您将包略线指标添加至图表时，您可以输入想要的参数，图表平台会帮您计算。

另外，有些包略线指标似乎由中点 SMA 绘制，会显示三条线。其他包略线指标的绘制似乎不会使用中点 SMA，因而会显示两条线。

关键点：虽然包略线指标的计算相对容易理解，但您的图表平台应该会在您选择输入项后帮您做好计算。

包略线指标向我们展示了什么？

一对包含包略线指标的移动平均线会告诉我们有关超买或超卖的情况。

当您看到资产价格越过包略线下边界时，表明市场被超卖，您应该买入。下边界显示了一个支撑区域。

另一方面，如果您看到价格越过包略线的上边界，表明市场被超买，您应该卖出。上边界显示了一个阻力区域。

关于包略线，您还会注意到它们能帮您将趋势和区间市场可视化。

当价格进入上升或下行趋势时，构成包略线的移动平均线也会如此。

当价格横盘徘徊时，您同样会看到包略线或多或少地横盘变动，而不是剧烈地向上或向下移动。

关键点：通过在图表上绘制包略线，您可以检测到资产何时可能被超买或超卖。您还可以将趋势和区间市场可视化。

如何在您的图表上绘制包略线指标？

包略线的绘制方式很简单。如果您使用 MetaTrader 4，它的绘制步骤如下：

在菜单中，依次选择插入、指标、趋势和包略线。 接下来，您可以输入参数。完成之后，点击 OK。 然后，指标将显示在您的图表上。您已经做好寻找交易设置的准备。

关键点：只需花费几分钟即可将包略线添加至您的外汇图表

如何在您的交易中使用包略线指标？

关于包略线指标在外汇交易中的使用，您看到的一些说明可能是令人困惑且看似矛盾的。这是因为交易情境在很大程度上决定着您该如何解读价格对包略线上下边界的突破。

由于这两个边界代表着潜在的超买和超卖情况，您通常会这样使用包略线指标：

如果收盘价低于底部边界，您会买入。

如果收盘价高于上部边界，您会卖出。

但是，当新的长期趋势形成时，也有例外情况。

请思考支撑位和阻力位的一贯表现。价格通常会回弹，而它们会起到限制作用。但在某些情况下，突破支撑或阻力位后，价格会继续以强劲的趋势前行。

这适用于我们正在探讨的包略线。如果您发现价格已突破其中一条线并且似乎没有反弹，这可能意味着趋势正在该方向形成。

在这种情况下，您应该采取以下交易步骤：

如果价格收盘价低于下边界并且似乎真的突破了支撑位，你可以卖出，因为下降趋势可能即将开始。

如果价格收盘价高于上边界并且似乎真的突破了阻力位，你可以买入，因为上涨趋势可能正在行成。

您可能会觉得这令人困惑。我们将在后续内容中做出更详细的解释。

关键点：由于包略线的边界可以作为支撑位和阻力位，通常情况下，当我们看到价格收盘价低于下线时，我们会建立多头头寸，而当我们看到价格收盘价高于上线时，我们会建立空头头寸。但如果支撑位或阻力位真的被强劲的上涨或下跌趋势突破，我们可能会转而向趋势方向交易。

关于包略线指标使用的一般建议

您需要一项能帮您弄懂如何使用包略线的规则。例如，如果价格收盘价高于上线，而且是超买状态，您会做空吗？如果阻力位被突破且上升趋势正在形成，您会做多吗？您可能会根据价格在上线上方徘徊多久，或者它是否再次回到上线下方来做出决定。您可以测试不同的入场规则，并找出最一致的方法。

您可以添加其他指标或使用价格行为。其他能令您从包略线获得的交易信号更清晰的方法是您图表上的指标能提供交汇信号。您还可以通过寻找有交易入场位信号的价格模式来寻找交汇点。

要关注市场的整体情境。例如，资产的波动性和状况如何？有很多锯齿状态吗？请记住，您可以调整用于计算包略线的百分比，以免出现虚假突破。

回测和模拟测试。当您将新指标添加至图表时，请务必要进行大量的测试，然后才能将真实资金投入您的交易设置。这一点不仅适用于其他外汇指标，也适用于包略线。

关键点：交易情境、规则和测试都是充分利用包略线的前提。

结语

包略线指标可以帮助您识别超买、超卖市场并发现趋势。所以，您现在拥有了一项能识别资产是否被超买或超卖的工具。此外，它还可以帮您检测到是否有突破支撑位或阻力位的多头或空头趋势正在形成。将包略线作为一种经过测试的交易方法，以获得最好的交易结果。

如果您有任何关于包略线指标的疑问，或者只是想与其他人探讨它在交易中的使用情况，您可以关注我们的外汇论坛。