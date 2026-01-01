外汇交易中的旗形和三角旗形形态

内容

旗形和三角旗形是外汇图表中经常出现的图表形态。这些模式由以下部分组成：

启动形态的初始价格移动。 价格走势横移或与初始走向相反时的盘整区域。 结束形态的突破移动。

旗形和三角旗形是同一种形态的变体，它们之间唯一的区别在于盘整区域的形状。旗形的盘整区域是矩形（更准确地说是平行四边形），而三角旗形的盘整区域是三角形。因此，旗形中的盘整区域有时会作为通道交易，而三角旗形的盘整区域会作为三角形形态交易。两种形态的结果相同，但每种形态都有强劲的初始看涨或看跌因素。

旗形和三角旗形形态的构成

旗形和三角旗形形态由哪三部分构成呢？

初始价格移动被称为极点。它是一个开启陡峭价格走向的价格变动，并启动使图表得名的盘整区域。 盘整区域出现在初始价格移动之后。这个区域由价格横盘或与极点方向相反的区域组成，使位于价格高点和低点的条形或蜡烛图可以通过单独的趋势线连接，进而在旗形上形成一个类似于通道或矩形的区域，在三角旗形上形成一个三角形或楔形区域。这种形态正由于这个盘整区域而得名。 结束形态的突破。突破取决于时间或价格过滤器是否显示价格已离开盘整区域并即将结束形态。突破变动与初始趋势保持一致，使这些旗形和三角旗形成为持续形态。

以下是旗形形态的看涨和看跌版本。您可以看到初始价格移动（极点），盘整区域（由连接蜡烛图顶部和底部的两条平行线组成），以及与初始趋势方向相同的突破移动。

看涨旗形

看跌旗形

以下是三角旗形形态的变体。在形成极点的初始移动之后，紧跟一个类似于三角旗形（通常为对称形式或楔形）的盘整区域。

看涨三角旗形

看跌三角旗形

与旗形相比，三角旗形的成型速度往往更快，突破盘整区域的价格变动也更强势。

如何用旗形和三角旗形形态做交易

利用旗形和三角旗形形态交易货币对并不复杂。您可以采用以下步骤。

识别形态。 检查当前的走势。 设置入场位和离场位。

外汇交易者该如何将这些元素组合起来，以生成一个基于旗形或三角旗形形态的交易设置呢？以下是详细的步骤。

识别形态

观察价格最初的剧烈变动，包括猛拉和猛降。那个价格将成为极点。接下来，识别出一个横盘区域或一个与初始走势方向相同的盘整区域。分别将高点和低点联系起来的趋势线会互相平行，或者向对方收敛，并在后期交汇（三角旗形形态）。横向盘整区域往往会逆势而动，而不是严格地横盘。

检查当前的走势

若要让旗形或三角旗形形态发挥作用，最重要的条件之一是，图表必须先显示出一个与形态极点移动方向相同的走势。看涨旗形和三角旗形形态必须处于一个整体上升的走势之内（或者，与前一个图表行为相比，它至少能构成一个明显的反弹），而看跌旗形和三角旗形形态必须处于一个整体下行的走势之内才行。有时，有些交易者会试图根据跌势中的看涨形态或涨势中的看跌形态来创建头寸。尽管这种操作有时会发挥效果，但这种不可靠的设置比不上正确的旗形或三角旗形形态。

设置入场位和离场位

入场位

交易只能在价格以与初始移动（极点）相同的方向突破盘整区域时入场。这个入场信号是一个远远高于看涨形态盘整区域或远远低于看跌形态盘整区域的蜡烛图收盘价。更准确地说，必须有一根突破蜡烛图，且它的收盘价要远远高于形态的边界，即相隔非常宽的距离，而不是靠近或刚好高于/低于形态的边界。此时，使用旗形通道宽度或三角旗形底线宽度的10%会是一条很好的经验法则。

一旦突破被确认，交易者可以在突破方向执行交易：看跌旗形/三角旗形形态建多仓，看跌旗形/三角旗形建空仓。

离场位

若要通过旗形和三角旗形图表来设置一个可以带来盈利的离场位（止盈位），您可以使用测定移动来操作。测定移动是初始方向在盘整区域的反方向，且长度与初始移动（极点）长度相同的移动。测量极点起始位置到盘整区域另一端的距离（L）。然后，测量它到盘整区上与突破点相反的边界的距离。将您的止盈位设在由此产生的价格位。查看以下图表截图。如您所见，突破移动的持续时间几乎与测定移动的持续时间差不多。

一旦突破移动触及与极点长度一致的价格目标位，价格会开始在相反的方向重复先前的走势。这显示了使用测定移动在旗形和三角旗形形态中设置离场位的重要性。

止损位

每种看涨形态的止损位设置在盘整区顶部附近，而看跌形态的止损位置设置在盘整区底部附近。以下图表示例显示了有关看跌旗形和三角旗形形态止损位的真实图表标记。

图表示例

下图是黄金的日线图，其中看跌旗形和看跌三角旗形依次出现。形态标记了止盈位（TP）和止损位（SL）。

这些形态会不会失败呢？旗形和三角旗形的失败率很低。如果设置正确，它们失败的情况很少见。形态失败通常是由于未能正确识别形态的整体趋势，或者由于未能确认突破就提前入场。有时，模式失败并没有什么可追溯的原因。因此，所有交易入场位都必须用止损位进行确认。以下是白银差价合约图表上失败的看涨旗形形态示例

看多旗形形态的价格在遇到强阻力区（红色背景）后突破旗形的上边界，之后未能继续先前的走势。

结语

旗形和三角旗形形态常常出现在货币和商品图表中。它们最适合用于4小时、日线和周线的时间周期中。请用价格和时间过滤器一起验证突破信号，即突破烛图的收盘价必须远远高于/低于边界。初始移动（极点）用于计算突破移动的大致范围，以确定您的交易目标。保护性止损位由盘整区域的峰值决定。无论是哪种图表形态的外汇交易者，在工具箱中加入旗形和三角旗形形态都不失为一种切实可行的做法。