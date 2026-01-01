如果您想了解外汇价格是如何在趋势与区间震荡之间转换的，比尔·威廉姆斯的鳄鱼震荡指标（Gator Oscillator）是能够帮到您的指标之一。将该指标添加到您的图表中，有助于直观地呈现您交易机会的市场背景。

什么是鳄鱼震荡指标？

鳄鱼震荡指标由比尔·威廉姆斯开发，用于与他的鳄鱼指标（Alligator）配合使用。事实上，它正是从鳄鱼指标本身衍生而来，向您显示鳄鱼指标的三条移动平均线收敛或发散的程度。它以柱状图的形式显示。

鳄鱼震荡指标是如何计算的？

以下是鳄鱼震荡指标的计算公式。该计算基于下颚（Jaw）、牙齿（Teeth）和嘴唇（Lips），它们是鳄鱼指标中的移动平均线：

U p p e r G a t o r = ∣ J a w − T e e t h ∣ Upper\ Gator=\left|Jaw-Teeth\right| Upper Gator=∣Jaw−Teeth∣

L o w e r G a t o r = − ∣ T e e t h − L i p s ∣ Lower\ Gator=-\left|Teeth-Lips\right| Lower Gator=−∣Teeth−Lips∣

从 Lower Gator 公式中的负号可以看出，柱状图的下半部分始终显示在零线下方。

虽然上述计算并不太复杂，但您不必亲自计算。您的图表软件会替您完成。因此，您只需点击几下即可绘制出鳄鱼震荡指标和鳄鱼指标。

要计算鳄鱼震荡指标，需要先计算鳄鱼指标。不过图表平台可以替您完成这些计算。

鳄鱼震荡指标向我们显示什么？

鳄鱼震荡指标帮助我们看清价格何时处于趋势、何时处于区间震荡，以及它如何在这两种状态之间转换。它并不显示方向。请注意，它并不衡量价格结构本身。它衡量的是鳄鱼指标各条移动平均线之间的距离。正是这一点帮助我们通过观察该震荡指标，间接地看出震荡和趋势行情。

由于鳄鱼震荡指标衍生自鳄鱼指标，我们首先需要了解鳄鱼指标向我们显示了什么（SmMA = 平滑移动平均线）：

鳄鱼的下颚 （ 蓝线 ）= 13 周期 SmMA，向前平移 8 根柱线

（ ）= 13 周期 SmMA，向前平移 8 根柱线 鳄鱼的牙齿 （ 红线 ）= 8 周期 SmMA，向前平移 5 根柱线

（ ）= 8 周期 SmMA，向前平移 5 根柱线 鳄鱼的嘴唇（ 绿线 ）= 5 周期 SmMA，向前平移 3 根柱线

威廉姆斯想出了一套比喻，根据这些移动平均线的状况来描述价格的行为。

当这些线条相互缠绕且走平时，鳄鱼处于“沉睡”状态。此时是区间震荡市场。

当这些线条开始分开时，鳄鱼在“打哈欠”。

线条明显分开，并随价格一同向上或向下运行，这就是“捕猎”或“进食”阶段。

当线条再次收拢时，鳄鱼重新入睡。趋势结束，市场回到区间震荡。

那么，在图表底部显示的鳄鱼震荡指标中，我们看到的是什么呢？

柱状图上方的柱线向您显示鳄鱼指标中蓝色下颚线与红色牙齿线之间的绝对差值。

柱状图下方的柱线显示红色牙齿线与绿色嘴唇线之间的绝对差值。

当柱状图中的某根柱线比前一根长时，它显示为绿色。当它比前一根短时，则显示为红色。请注意，绿色和红色并不说明市场是看涨还是看跌。

另请注意，该柱状图没有最小值或最大值。它是按绝对数值绘制的。不同交易品种或不同时间周期之间的柱线高度无法相互比较。

您会注意到，柱状图与鳄鱼指标的四个阶段相对应：

柱状图上下两侧均为红色，对应沉睡中的鳄鱼。

一侧转为绿色而另一侧仍为红色，对应打哈欠。

柱状图上下两侧均为绿色，对应捕猎/进食。

进食之后，柱状图的一侧转为红色，可能意味着趋势正在失去力量。这被称为鳄鱼吃饱了。

您需要同时使用这两个指标吗？不一定。很多人会这样做，但它们各自也可以作为独立指标使用。将鳄鱼指标与鳄鱼震荡指标搭配使用的一个好处是，与鳄鱼震荡指标不同，原始的鳄鱼指标确实会显示价格方向。不过，当您从其他指标获取方向信息，但又想快速衡量趋势是在减弱还是在增强时，鳄鱼震荡指标仍然很有用。

鳄鱼震荡指标有助于直观地显示鳄鱼指标的移动平均线是在收敛（区间/盘整）还是在发散（活跃的趋势）。

如何在您的图表上绘制鳄鱼震荡指标

以下是在 MetaTrader 5（MT5）中将鳄鱼震荡指标添加到图表的步骤。在 MT4 中的步骤相同。

在顶部菜单中，依次进入插入、指标、比尔·威廉姆斯，然后点击 Gator Oscillator（鳄鱼震荡指标）。 您将看到以下默认设置： 下颚： 周期：13 平移：8

牙齿： 周期：8 平移：5

嘴唇： 周期：5 平移：3

上升：绿色

下降：红色

大多数交易者会希望保留这些设置不变。但如果您愿意，也可以调整它们，或者调整柱线的粗细。应用价格可以从中间价 (H + L) / 2 改为任何其他价格。移动平均线的类型也是如此。完成后，点击 OK。柱状图将出现在图表底部。

请记住，我们刚才只绘制了鳄鱼震荡指标，而没有绘制鳄鱼指标。您同样可以在比尔·威廉姆斯菜单中找到鳄鱼指标（Alligator）。

只需点击几下，即可将鳄鱼震荡指标添加到您的图表中。

如何在交易时使用鳄鱼震荡指标

您可以使用鳄鱼震荡指标来帮助判断趋势何时开始、何时结束。您也可以用鳄鱼指标做同样的事情，两者既可以单独使用，也可以搭配使用。

其思路是，尽量在趋势开始时入场，并在趋势即将结束时离场。

下面是一个例子。您可以看到，鳄鱼指标中的移动平均线交叉出现在价格开始下跌后不久。与此同时，鳄鱼震荡指标显示的是红色和绿色的柱线。随后您会看到一段全是绿色的柱线，这与大幅张开的移动平均线相对应。这就是捕猎阶段，价格仍在下跌。

下面是一个价格处于上升趋势的例子。随着移动平均线分开，柱状图中出现了几段全是绿色的柱线。这些就是捕猎阶段。

下面再来看一个例子。一根看跌 Pin Bar（针形线）预示着价格可能下行。几根柱线之后出现了一根看涨 Pin Bar，但阻力位守住了。大约在同一时间，移动平均线发生交叉，柱状图中同时出现了绿色和红色。在鳄鱼真正开始打哈欠之前，出现了一些盘整和犹豫。但在那之后，捕猎正式开始。价格下跌，移动平均线呈扇形展开，鳄鱼震荡指标中出现了一连串绿色柱线。

查看鳄鱼震荡指标和鳄鱼指标，根据价格是处于区间震荡还是趋势之中来寻找买入和卖出的机会。

使用鳄鱼震荡指标的一般建议

在交易高流动性资产时，鳄鱼震荡指标往往能提供更可靠的信息。避免在始终杂乱震荡的市场中使用该震荡指标，因为它只会向您显示不足以用于交易的趋势。

在使用鳄鱼震荡指标进行交易时，借助额外的指标和/或价格行为来寻求相互印证是个好主意。您还可以尝试标出支撑和阻力区域，并将价格对这些区域的突破作为确认信号。

您可以在追踪止损的同时，利用鳄鱼震荡指标来尝试确定何时退出交易。但您不必非这样做不可。如果您更愿意按照其他离场规则提前离场，那也没问题。

鳄鱼震荡指标的一个局限在于，它和鳄鱼指标都是滞后指标。等到您入场时，可能已经错过了行情的很大一部分。价格可能在该震荡指标显示出来之前就已开始盘整或反转。交易时请记住这一点。从好的方面看，该震荡指标的滞后性可能有助于保护您免受虚假启动的影响。

结论：鳄鱼震荡指标可以帮助您把握趋势

鳄鱼震荡指标是一个简单明了的指标，您可以将它添加到图表中，帮助您直观地看到构成鳄鱼指标的移动平均线的收敛与发散。这样，您可以更好地理解区间震荡市场和趋势市场，并寻找外汇交易的入场和离场机会。