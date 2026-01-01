外汇中的资金流量指数初学者指南

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您是如何知道市场何时被超买或超卖的呢？有一项指标能帮助您在外汇图表上将这些情况可视化，它就是资金流量指数，通常简称为 MFI。

本教程会教您如何在图表上绘制此指标，如何解读它，以及如何在交易中充分利用它。

什么是资金流量指数？

资金流量指数是由 Gene Quong 和 Avram Soudack 发明的一项震荡指数。它根据交易量加权。

资金流量指数公式

如要手动获取资金流量指数，请执行以下步骤：

取高点价、低点价和收盘价的平均数来计算典型价格：

P r i c e t y p i c a l = H i g h + L o w + C l o s e 3 Price_{typical}=\frac{High+Low+Close}{3} Pricetypical​=3High+Low+Close​

用典型价格乘以交易量，得到资金流量：

M o n e y F l o w = P r i c e t y p i c a l × V o l u m e Money Flow=Price_{typical}\times Volume MoneyFlow=Pricetypical​×Volume

分别计算正资金流量和负资金流量。

如果指定日期的典型价格高于前一天的价格，那么当天为正资金流量日。将所有此类日期的资金流量加在一起，然后计算出正资金流量。

如果指定日期的典型价格低于前一天的价格，那么当天为负资金流量日。将所有此类日期的资金流量加在一起，然后计算出负资金流量。

有时，典型价格与前一日相比无变化。您可以在正负资金流量计算中忽略这些日期。

用正资金流量除以负资金流量，得出资金比率：

M o n e y R a t i o = M o n e y F l o w + M o n e y F l o w − Money Ratio=\frac{Money Flow^{+}}{Money Flow^{-}} MoneyRatio=MoneyFlow−MoneyFlow+​

使用以下公式计算资金流量指数：

M o n e y F l o w I n d e x = 100 − 100 1 + M o n e y R a t i o Money Flow Index=100-\frac{100}{1+Money Ratio} MoneyFlowIndex=100−1+MoneyRatio100​

上述数学计算似乎很费功夫，但如果您使用 MT4 之类的交易软件，您无需手动计算。交易平台会帮您完成所有计算。

如何解读资金流量指数？

当您在图表上绘制它时，您会看到一条在 0 和 100 之间波动的曲线，以及在 20 和 80 处绘制的额外水平线。它的外观与一款类似的震荡指标——相对强弱指数（RSI）很相像。

关键点：资金流量指数（MFI）是一种在 0 到 100 之间区间波动的震荡指数 。

资金流量指数为我们展示了什么？

顾名思义，“资金流量指数”很好地描述了 MFI 为我们展示的信息。您可以看到所关注资产的资金是如何流入和流出的。

以这种方式来监控资金流量的主要用途是让您了解市场处于超买还是超卖状态。

有时，您还可以根据背离识别出逆转走势。

关键点：您可以在图表上绘制 MFI，以检测资产何时可能被超买或超卖。

如何将资金流量指数加入您的图表中？

将指标添加至您的图表。指标位置取决于您的图表平台。在 MT4 中，它位于插入->指标->交易量。 您可以使用默认设置，或为周期、交易量和价位选择自定义设置。 接下来，指标准备就绪。它会出现在您的图表底部。

关键点：您可以在图表上轻松快速地绘制 MFI。

如何在交易中使用资金流量指数？

您有多种方式将资金流量指数用于您的交易策略：

寻找超买或超卖状态。当您看到震荡指数超过 80 时，这可能意味着市场被超买。当您看到它低于 20 时，这可能意味着市场被超卖。有些交易者更喜欢用 10 和 90 做基准，尽管这会减少信号数量。

如果 MFI 在 20 和 80 的边界内交易，请密切关注它是高于还是低于 50。当它超过 50 时，存在买入压力。当它低于 50 时，存在卖出压力。

当您看到震荡指数低于 20 时，这可能意味着买入时机。当它高于 80 时，这可能是卖出时机。

寻找背离。有时，您会发现指标与价格向两个不同的方向变化。例如，假设资产价格上涨，但震荡指数下行。在这种情况下，买入压力有所减轻。这可能是卖出时机。此时也可能会出现逆转走势。

您是否难以判断何时出现完整的回撤？在回撤期间，您有时会发现震荡指数短暂地上穿 80 上方或下穿 20，然后再返回。一旦它返回，说明回撤可能已经完成，您可以入场交易。

关键点：您可以使用 MFI 来判断市场是否被超买或超卖，也可以通过背离来寻找市场逆转。有时，MFI 还可以通过显示回撤完成时机来帮助您确定介入趋势交易的时间。

关于资金流量指数用法的一般建议

在您的图表上绘制 MFI 本身并不构成一套交易系统。虽然 MFI 能让您对市场行情有所了解，但它本身并不会为您提供用于识别可靠设置所需的全部信息。因此，您应该将它与其他指标结合使用，以便您能全面地了解市场。例如，您可以用它来确认其他指标给出的信息。

使用 MFI 之前，您需要对您的交易策略进行回测和模拟测试。只有验证过您的方法确实有盈利潜力后，您才能投入真实资金。

哪项指标更好，MFI 还是 RSI？这取决于您询问的对象。基于动量的 RSI 指标更为交易者所熟悉。但您用 MFI 也可以获得很好的结果，具体效果取决于您的策略。实际上，有些外汇交易者会同时在图表上使用这些指标。您需要根据您的测试来判断哪种方式最适合您。

关键点：如果您想有效地使用资金流量指数，您需要将它纳入经过测试和验证的交易策略。

结语

MFI 可以为您的交易方法提供有价值的背景信息，但它本身并不是一种交易方法。如果您一直在寻找一种工具来为您的图表提供超买和超卖讯息，以及帮助您识别潜在的逆转或理解回撤，资金流量指数可能正符合您的要求。

尝试将 MFI 添加至您的图表。训练自己寻找背离的能力，并观察 20、80 和 50 线以跟踪买入和卖出压力。与可靠的交易方法结合使用后，这项震荡指数可以帮您快速介入逆转走势并最大化您的盈利潜力。

如果您有任何关于资金流量指数的疑问，或者只是想与其他人探讨它在交易中的使用情况，您可以关注我们的外汇论坛。