外汇中的牛力及熊力指标新手指南

如要考虑能生成买入及卖出信号的震荡指标，您可以将牛力（Bulls Power）及熊力（Bears Power）指标添加至您的外汇图表。

虽然这是两种不同的指标，它们的工作原理相同，通常会同步运行。

什么是牛力指标与熊力指标？

这两种指标由 Alexander Elder 发明，它们的名称反映了它们的含义。牛力指标显示多头力量的强度（买方）。熊力指标显示空头力量的强度（卖方）。

有时，它们也被称为“爱耳德射线指标（Elder Ray）”。顾名思义，爱耳德射线指标受到了市场“射线”的启发。

关键点： 通过绘制牛力指标与熊力指标，您可以将市场中买家及卖家的力量可视化。

牛力指标与熊力指标是如何计算的？

牛力指标与熊力指标的计算方式非常简单。

虽然人们可能会任何指数移动平均线，但最常见的是使用 13 天 EMA，正如 Elder 在提出这些指标时所建议的那样。

与往常一样，您无需手动完成这些计算，因为您的交易平台会为您处理。

关键点： 牛力指标与熊力指标都通过一个简单的公式计算得出，该公式会分别将 EMA 与高点价或低点价进行比较。

牛力指标与熊力指标能告诉我们什么信息？

对于牛力及熊力指标，我们关注的是 EMA 与高点价/低点价之间的距离。这与牛力/熊力的影响相对应，可继续推动价格超过 EMA。

您会在图表中发现，牛力指标与熊力指标都能显示负值或正值。

请注意，牛力指标的正指表示多头力量，而熊力指标的负值表示空头力量。

关键点： 牛力指标与熊力指标可以帮助我们分别将买家力量及卖家力量可视化。

如何在您的图表上绘制牛力指标与熊力指标？

以下是在您的 MT4 外汇图表上绘制牛力指标与熊力指标的步骤。

首先，您需要在图表上绘制移动平均线，因为您需要在做交易计划时观察它。依次点击插入、指标、趋势、移动平均线。在方式下拉菜单中，点击指数。然后将周期设为 13。应用关闭。选择您想要的颜色，然后点击 Ok，将，将 EMA 添加至您的图表。 将牛力指标添加至您的图表。为此，请依次点击插入、指标、震荡指标及牛力指标。为了更好地辨认，我们建议您将牛力指标的颜色修改为绿色。 将熊力指标添加至您的图表。为此，请依次点击插入、指标、震荡指标及熊力指标。为了更好地区别于牛力指标，我们建议您将熊力指标的颜色修改为红色。

操作完成。接下来，我们将通过牛力指标及熊力指标来寻找一些设置。

关键点： 只需几个快速的步骤，您就可以将牛力指标与熊力指标添加至您的 MT4 图表。

交易时，您该如何使用牛力指标及熊力指标呢？

Elder 不仅发明了这组指标，还提出了一种通过它们来交易的方法。他的买入及卖出规则如下所示。

买入时机：

EMA 上升。

熊力指标为负值，但趋近于 0。

虽然它只要求满足两个必要条件，符合以下条件时说明设置更为优质：

熊力指标最近的直方图峰值高于前一个峰值。

熊力直方图与价格之间出现出现看涨背离：

卖出时机：

EMA 下行。

牛力指标为正值，但趋向于 0。

以下可选标准可以实现更好的设置：

熊力指标最近的直方图低点价低于之前的低点价。

牛力直方图与价格之间出现出现看跌背离：

关键点： Elder 这种通过牛力及熊力指标进行交易的方法要求您在图表上绘制 EMA 并满足两个必要的入场条件。它还有两个可选标准，可用于更完善的设置。

有关牛力及熊力指标使用的一般建议

将所有系统组件结合使用。Elder 发明的牛力及熊力指标须与 13 日 EMA 结合使用。它们不是单独使用的指标。

先做测试，然后才进行真实交易。将真实资金投入系统前，请务必先进行回测及模拟测试。当您确信您有潜力盈利后，您再投入真实资金。

如果您想调整系统，您可以操作，但还是要先测试。您无需采用与 Elder 发明的一模一样的系统。如果您想做出修改，请一定要先测试。

关键点： 无论您选择如何在您的交易中使用牛力及熊力指标，请先通过模拟测试判断您是否能盈利，然后才进入真实交易。

结语：牛力指标与熊力指标

现在，您已经知道如何将牛力指标、熊力指标及 13 日 EMA 结合使用可生成用于外汇交易的买入及卖出信号。虽然 Elder 的方法似乎很复杂，但当您实际应用它后，您会发现它不难掌握。