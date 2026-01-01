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外汇中的平衡交易量指标初学者指南

内容

内容

如果您正在寻找一项可以帮您识别突破或确认现有趋势的领先指标，您可以考虑将平衡交易量 (OBV) 指标添加至您的外汇图表中。

本篇指南将为您介绍 OBV 指标。我们会介绍这项指标是什么、它如何计算、如何将它添加至您的图表以及它如何帮您在外汇市场中盈利。

什么是平衡交易量指标？

平衡量是一项动量指标。当您在图表上绘制它时，它将在下方显示为一条上下波动的曲线。

OBV 由 Joseph Granville 在其 1963 年出版的《Granville's New Key to Stock Market Profits》一书中提出。

Granville 提出的理论是，我们可以通过跟踪交易量的变化来预测价格何时上涨或上涨。

OBV 线为我们显示了可视化的交易量变化。Granville 说，当我们看到交易量上涨或下跌，而价格却没有相应的变化时，这就像是一根“紧紧缠绕的弹簧”。我们可以预计的是，这种背离出现后不久，价格会立刻像弹簧一样朝着交易量的方向变化。

 

关键点：OBV 是一项允许我们跟踪交易量变化的指标。作为一项领先指标，它能帮助我们及早地介入突破。

平衡交易量指标是如何计算的？

您对 OBV 的计算方式取决于今日收盘价与昨日收盘价的对比情况。

在我们的计算中：

  • OBVi — 当前周期的指标值
  • OBVi — 前一个周期的指标值
  • 交易量i — 当前图形的交易量

计算方法如下：

如果今日收盘价大于昨日收盘价，请使用公式：

如果今日收盘价小于昨日收盘价，请使用公式：

如果今日收盘价等于昨日收盘价，请使用公式：

您无需亲自进行数学计算。在图表软件中选择平衡交易量指标后，它会为您处理方程式。

 

关键点：以上公式可用于计算 OBV，但您无需亲自计算，您的软件会处理。

平衡交易量指标展示了什么？

正如我们在 OBV 定义部分中提到的那样，它展示了交易量的变化。在能看到价格变化的背景下，这些变化的重要性是最好理解的。

在某些情况下，它会告诉我们现有趋势何时会依然走强。在其他情况下，它会告诉我们趋势可能减缓并将逆转走向。

 

关键点：OBV 线显示交易量变化。它的含义取决于交易环境。

如何绘制平衡交易量指标？

平衡交易量指标与 MetaTrader 4 配套使用。您可以按照以下步骤将 OBV 添加至图表：

  1. 打开图表，按照您的偏好进行设置。
  2. 在菜单中选择插入->指标->交易量->平衡交易量
  3. 接下来会弹出一个方框，您可以在里面设置参数。您会看到需要修改的地方并不多。请务必要点击“比例”选项卡，以便您可以选择显示的最小值和最大值。完成之后，点击 OK
  4. 指标将显示在图表底部。它看起来就像一条在负值和正值之间波动的曲线。
 

关键点：您可以轻松地在 MT4 中将 OBV 添加至图表。您可以在菜单中点击操作。

如何使用平衡交易量指标？

在图表上安装 OBV 后，您有多种方式来发挥它的作用。包括以下选择：

寻找背离

大部分情况下，你会发现 OBV 线的走向与价格走向大致相同。但有时候，您会发现背离

当背离出现时，可能会发生以下两种情况：

  • 背离可能看涨。在这种情况下，价格下行，但 OBV 上行。
  • 背离可能看跌。在这种情况下，价格上行，但 OBV 下行。

这两种背离模式都表明价格走向将发生变化。

如果价格下跌，并创下更低的低点，而指标上涨，则看跌趋势可能即将结束。它甚至有可能逆转为看涨走势。

随着价格下跌出现的看涨背离。背离之后，价格开始上涨。

同样，如果价格上涨，并创下更高的高点，而指标下跌，则看涨趋势可能即将结束。您甚至很快会看到看跌走势。

随着价格上涨出现的看跌背离。背离之后，价格下跌。

请注意，当您寻找看涨背离时，您应该穿过 OBV 指标的低点绘制趋势线。当您寻找看跌背离时，您应该穿过 OBV 的高点绘制趋势线。

确认趋势的存在

此外，您还可以利用这项指标来确认当前趋势是否存在。例如，假设价格出现上行趋势，如果您继续在 OBV 中看到一致的上行走向，则指标可以确认看涨趋势。

价格看涨，OBV 也看涨，可以确认趋势。

同样，如果价格出现下行趋势，则 OBV 中一致的下行走向可以确认看跌趋势。

在已经入场交易等情况下，确认趋势是很有用的。您可以试着决定是在现有止盈位离场还是追踪止损。如果 OBV 确认趋势，您可以追踪止损。

区间突破

到目前为止，我们已探讨在趋势市场的背景下如何使用该指标。但是，当价格在区间内变化时，它也可以派上用场。

您可以将它视为一种不那么剧烈的背离形式。寻找价格处于横盘状态的情境，但 OBV 开始向上或向下移动。在两种情况下都可能会出现突破

 

关键点：OBV 是一项能够帮助您识别突破、反转和趋势延续情况的多功能指标。

关于平衡交易量指标用法的一般建议

  • 本指标在短一些的时间周期内效果更佳。波动状况可能会降低准确性，在指标中产生“噪音”。基于这个原因，如果您在任何波动性较强的时候（即使在更短的时间周期）使用它，您也应该保持谨慎的态度。例如，发布经济报告后，您可能更难通过 OBV 获得可靠的结果。
  • 您应当考虑将 OBV 与其他指标结合使用。虽然平衡交易量指标本身就能为您带来一些有用的交易启示，它不一定能为您提供足够的盈利信息。因此，请将它与其他指标结合使用。找到一种可靠的方式来建立交汇信号，从而创建更强劲的交易。
  • 如往常一样，请进行回测或模拟测试。无论您采用哪种交易策略，您都应该先进行大量的测试，然后才能投入真实资金。当您使用 OBV 时也应该如此。
 

关键点：上述建议有助于您充分利用平衡交易量指标。

结语

OBV 指标可以帮您及早识别突破。如果您想捕捉外汇交易中的盈利走势，您可以借助平衡交易量指标及早介入突破。

这项领先指标还能帮助您确认趋势以及识别趋势放缓或转向的情况。

请务必要将 OBV 指标纳入您的综合交易策略，并通过经过测试的规则进入和退出交易。