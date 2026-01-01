外汇中的平衡交易量指标初学者指南

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如果您正在寻找一项可以帮您识别突破或确认现有趋势的领先指标，您可以考虑将平衡交易量 (OBV) 指标添加至您的外汇图表中。

本篇指南将为您介绍 OBV 指标。我们会介绍这项指标是什么、它如何计算、如何将它添加至您的图表以及它如何帮您在外汇市场中盈利。

什么是平衡交易量指标？

平衡量是一项动量指标。当您在图表上绘制它时，它将在下方显示为一条上下波动的曲线。

OBV 由 Joseph Granville 在其 1963 年出版的《Granville's New Key to Stock Market Profits》一书中提出。

Granville 提出的理论是，我们可以通过跟踪交易量的变化来预测价格何时上涨或上涨。

OBV 线为我们显示了可视化的交易量变化。Granville 说，当我们看到交易量上涨或下跌，而价格却没有相应的变化时，这就像是一根“紧紧缠绕的弹簧”。我们可以预计的是，这种背离出现后不久，价格会立刻像弹簧一样朝着交易量的方向变化。

关键点：OBV 是一项允许我们跟踪交易量变化的指标。作为一项领先指标，它能帮助我们及早地介入突破。

平衡交易量指标是如何计算的？

您对 OBV 的计算方式取决于今日收盘价与昨日收盘价的对比情况。

在我们的计算中：

OBV i — 当前周期的指标值

— 当前周期的指标值 OBV i — 前一个周期的指标值

— 前一个周期的指标值 交易量 i — 当前图形的交易量

计算方法如下：

如果今日收盘价大于昨日收盘价，请使用公式：

如果今日收盘价小于昨日收盘价，请使用公式：

如果今日收盘价等于昨日收盘价，请使用公式：

您无需亲自进行数学计算。在图表软件中选择平衡交易量指标后，它会为您处理方程式。

关键点：以上公式可用于计算 OBV，但您无需亲自计算，您的软件会处理。

平衡交易量指标展示了什么？

正如我们在 OBV 定义部分中提到的那样，它展示了交易量的变化。在能看到价格变化的背景下，这些变化的重要性是最好理解的。

在某些情况下，它会告诉我们现有趋势何时会依然走强。在其他情况下，它会告诉我们趋势可能减缓并将逆转走向。

关键点：OBV 线显示交易量变化。它的含义取决于交易环境。

如何绘制平衡交易量指标？

平衡交易量指标与 MetaTrader 4 配套使用。您可以按照以下步骤将 OBV 添加至图表：

打开图表，按照您的偏好进行设置。 在菜单中选择插入->指标->交易量->平衡交易量。 接下来会弹出一个方框，您可以在里面设置参数。您会看到需要修改的地方并不多。请务必要点击“比例”选项卡，以便您可以选择显示的最小值和最大值。完成之后，点击 OK。 指标将显示在图表底部。它看起来就像一条在负值和正值之间波动的曲线。

关键点：您可以轻松地在 MT4 中将 OBV 添加至图表。您可以在菜单中点击操作。

如何使用平衡交易量指标？

在图表上安装 OBV 后，您有多种方式来发挥它的作用。包括以下选择：

寻找背离

大部分情况下，你会发现 OBV 线的走向与价格走向大致相同。但有时候，您会发现背离。

当背离出现时，可能会发生以下两种情况：

背离可能看涨。在这种情况下，价格下行，但 OBV 上行。

背离可能看跌。在这种情况下，价格上行，但 OBV 下行。

这两种背离模式都表明价格走向将发生变化。

如果价格下跌，并创下更低的低点，而指标上涨，则看跌趋势可能即将结束。它甚至有可能逆转为看涨走势。

同样，如果价格上涨，并创下更高的高点，而指标下跌，则看涨趋势可能即将结束。您甚至很快会看到看跌走势。

请注意，当您寻找看涨背离时，您应该穿过 OBV 指标的低点绘制趋势线。当您寻找看跌背离时，您应该穿过 OBV 的高点绘制趋势线。

确认趋势的存在

此外，您还可以利用这项指标来确认当前趋势是否存在。例如，假设价格出现上行趋势，如果您继续在 OBV 中看到一致的上行走向，则指标可以确认看涨趋势。

同样，如果价格出现下行趋势，则 OBV 中一致的下行走向可以确认看跌趋势。

在已经入场交易等情况下，确认趋势是很有用的。您可以试着决定是在现有止盈位离场还是追踪止损。如果 OBV 确认趋势，您可以追踪止损。

区间突破

到目前为止，我们已探讨在趋势市场的背景下如何使用该指标。但是，当价格在区间内变化时，它也可以派上用场。

您可以将它视为一种不那么剧烈的背离形式。寻找价格处于横盘状态的情境，但 OBV 开始向上或向下移动。在两种情况下都可能会出现突破。

关键点：OBV 是一项能够帮助您识别突破、反转和趋势延续情况的多功能指标。

关于平衡交易量指标用法的一般建议

本指标在短一些的时间周期内效果更佳。波动状况 可能会降低准确性，在指标中产生“噪音”。 基于这个原因，如果您在任何波动性较强的时候（即使在更短的时间周期）使用它，您也应该保持谨慎的态度。例如，发布经济报告后，您可能更难通过 OBV 获得可靠的结果。

基于这个原因，如果您在任何波动性较强的时候（即使在更短的时间周期）使用它，您也应该保持谨慎的态度。例如，发布经济报告后，您可能更难通过 OBV 获得可靠的结果。 您应当考虑将 OBV 与其他指标结合使用。虽然平衡交易量指标本身就能为您带来一些有用的交易启示，它不一定能为您提供足够的盈利信息。因此，请将它与其他指标结合使用。找到一种可靠的方式来建立交汇信号，从而创建更强劲的交易。

如往常一样，请进行回测或模拟测试。无论您采用哪种交易策略，您都应该先进行大量的测试，然后才能投入真实资金。当您使用 OBV 时也应该如此。

关键点：上述建议有助于您充分利用平衡交易量指标。

结语

OBV 指标可以帮您及早识别突破。如果您想捕捉外汇交易中的盈利走势，您可以借助平衡交易量指标及早介入突破。

这项领先指标还能帮助您确认趋势以及识别趋势放缓或转向的情况。

请务必要将 OBV 指标纳入您的综合交易策略，并通过经过测试的规则进入和退出交易。