要了解市场如何对交易量的变化做出反应，您可以将市场促进指数（Market Facilitation Index）指标添加到您的外汇图表中。在本指南中，我们将解释市场促进指数指标是什么、它如何运作，以及您在交易时如何利用它。

什么是市场促进指数指标？

市场促进指数指标由比尔·威廉姆斯开发，有时也被简称为 BW MFI，或者直接称为 MFI。但不要将它与资金流量指数（Money Flow Index）混淆，后者有时也被称为 MFI。

威廉姆斯将该指标设计为“衡量市场推动价格变动意愿的尺度”。

市场促进指数不只是向您显示交易量。它显示的是价格相对于交易量的变化是如何变动的。

市场促进指数显示价格波动与交易量变化之间的对应关系。

市场促进指数指标是如何计算的？

以下是可用于计算市场促进指数的公式：

M F I = H − L V MFI=\frac{H-L}{V} MFI=VH−L​

在该公式中，H 为最高价，L 为最低价，V 为交易量。三者均取自同一周期（无论您选择哪个周期）。

虽然这个公式相当简单，但您不必亲自计算这些数值。您的图表软件会替您完成计算。

请注意，BW MFI 没有固定的刻度或最大值。应将它的柱线与同一交易品种、同一时间周期上近期的柱线进行比较，而不是把某个特定数值视为绝对的高或低，也不要在不同货币对之间比较 MFI 的原始数值。

这里指的是哪种交易量？现货外汇是去中心化的，因此交易者看不到由交易所报告的真实交易量。所以，各平台转而使用 Tick 交易量，即一个周期内价格变动的次数。

市场促进指数的计算公式很简单，涉及价格区间和交易量。

市场促进指数指标在外汇市场中显示什么？

当您将市场促进指数添加到图表中时，它会以一系列高度和颜色各不相同的垂直柱线的形式显示在图表底部。

柱线的颜色会告诉您交易量和市场促进指数本身各自发生了什么。柱线始终有四种不同的颜色（您可以自行选择想要使用的具体色调）。以下是 MetaTrader 5（MT5）中的默认设置。请注意，当我们说“上升”或“下降”时，是将当前 MFI 柱线与前一根 MFI 柱线进行比较，并将当前交易量柱线与前一根交易量柱线进行比较。

酸橙绿色 ：MFI 上升，交易量上升

：MFI 上升，交易量上升 马鞍棕色 ：MFI 下降，交易量下降

：MFI 下降，交易量下降 蓝色 ：MFI 上升，交易量下降

：MFI 上升，交易量下降 粉色 ：MFI 下降，交易量上升

它们各自代表什么含义？重要的是，BW MFI 并不能判断价格是在上涨还是下跌。它提供的是有关某段行情的强度、参与度或可能出现的衰竭的背景信息，而这段行情的方向需要由您借助价格行为、趋势分析或其他指标来判断。

酸橙绿色 ：MFI 上升，交易量上升：酸橙绿色柱线表示，与前一根柱线相比，交易量和 MFI 均有所增加。在趋势已经确立的背景下，这可能表明当前行情的参与度正在增加，并可能沿现有方向延续。请记住，方向必须由您通过自己的分析来判断；指标不会告诉您方向。这一提醒同样适用于下面三种类型的柱线。 当酸橙绿色柱线与您已有的趋势分析一致时，可将其视为潜在的趋势延续形态 。

：MFI 上升，交易量上升：酸橙绿色柱线表示，与前一根柱线相比，交易量和 MFI 均有所增加。在趋势已经确立的背景下，这可能表明当前行情的参与度正在增加，并可能沿现有方向延续。请记住，方向必须由您通过自己的分析来判断；指标不会告诉您方向。这一提醒同样适用于下面三种类型的柱线。 。 马鞍棕色 ：与前一根柱线相比，市场活跃度有所下降，MFI 也随之下降。这种类型的柱线被称为 Fade （衰退）。 您所识别的趋势可能正在失去动能或参与度，新的行情可能即将出现。

：与前一根柱线相比，市场活跃度有所下降，MFI 也随之下降。这种类型的柱线被称为 （衰退）。 蓝色 ：MFI 上升，交易量下降：MFI 上升，而交易量下降。在通过其他分析确认的现有趋势中， 这可能表明当前行情背后的参与度或热情有所减弱。 威廉姆斯将这种柱线称为 Fake （虚假）。

：MFI 上升，交易量下降：MFI 上升，而交易量下降。在通过其他分析确认的现有趋势中， 威廉姆斯将这种柱线称为 （虚假）。 粉色 ：MFI 下降，交易量上升：交易量在增加，但 MFI 在下降，这意味着相对于增加的交易量，价格形成的波动区间更小。这种柱线被称为 Squat（蹲伏）。它可能预示着市场正在角力，或者在更大的行情出现之前可能出现衰竭；此后，价格可能向任一方向突破，延续或逆转既有趋势。

以上解释了您在 MFI 指标中能看到的不同颜色。关于柱线的高度，您需要了解以下几点：

较高的柱线：价格在很少的力量或交易量推动下出现了大幅变动，这意味着市场正在轻松地朝该方向运行。

较矮的柱线：尽管交易量可能很大，价格却变动很小，这意味着市场遇到了阻力或陷入停滞。

这可能需要一些练习，但随着时间的推移，您将学会轻松解读这项指标。浏览您的图表，留意指标与价格走势之间的关联，将帮助您更熟练地解读 MFI。

MFI 让您既能看到交易量，又能看到价格对交易量的反应。

如何在您的图表上绘制市场促进指数指标

将市场促进指数指标添加到图表中很容易。以下是在 MT5 中的操作步骤（在 MT4 中的步骤相同）：

在顶部菜单中，依次进入插入、指标和比尔·威廉姆斯。在该菜单中选择 Market Facilitation Index（市场促进指数）。 系统将打开一个对话框，供您选择各项设置。您可以为指标显示的四种不同类型的柱线选择任意颜色。您可以选择柱线的粗细，还可以选择使用 Tick 交易量还是真实交易量（外汇交易品种在 MT5 中没有真实交易量，但该选项对交易所交易的品种可能有用）。 完成各项设置后，点击 OK。MFI 将出现在图表底部。

我们建议您要么沿用默认颜色，要么选择对您来说直观的颜色。颜色对您而言越有意义，您就越容易读懂和解读指标。

在 MT5 和 MT4 中，您只需点击几下即可将 MFI 添加到图表中。

如何在交易时使用市场促进指数指标

您可以在任何时间周期上使用 MFI 指标。您需要将它与某种策略搭配使用，因为它本身并不是一套交易系统。它只是一种在您交易时为您提供一些市场背景信息的工具。

以下是解读和使用每种类型柱线的方法：

酸橙绿色 ：MFI 上升，交易量上升：这是加入趋势延续行情的机会。您可以在出现回调并得到确认后入场。

：MFI 上升，交易量上升：这是加入趋势延续行情的机会。您可以在出现回调并得到确认后入场。 马鞍棕色 ：交易量和 MFI 都在下降，这可能表明现有行情正在失去参与度或动能。如果您持有头寸，可以考虑离场。如果您没有持仓，那么在考虑入场之前，最好先观望后续走势。

：交易量和 MFI 都在下降，这可能表明现有行情正在失去参与度或动能。如果您持有头寸，可以考虑离场。如果您没有持仓，那么在考虑入场之前，最好先观望后续走势。 蓝色 ：MFI 上升，交易量下降：热情减退意味着趋势可能并不像看起来那么强劲。如果您正持有交易，可以考虑退出交易或降低风险敞口。如果没有，现在不要急于开立新交易。

：MFI 上升，交易量下降：热情减退意味着趋势可能并不像看起来那么强劲。如果您正持有交易，可以考虑退出交易或降低风险敞口。如果没有，现在不要急于开立新交易。 粉色 ：如果它出现在潜在交易机会形成期间，则可能是即将出现突破的确认信号。只是请记住，结果可能是趋势延续，也可能是趋势逆转。如果您的策略无法通过其他方式告诉您会是哪一种，您可以在两侧都设置入场订单，以便无论行情朝哪个方向发展都能抓住机会。

下面来看几个例子。在下面的图表中，您可以看到一根看跌 Pin Bar（针形线）。它的形态并不完美，但看起来可能很诱人。不过，BW MFI 中同时出现了一根蓝色的 Fake 柱线。请记住，这样的柱线可能意味着热情正在减退。这让您有理由怀疑下跌趋势是否真的会延续。

因此，这可能是一个保持观望、不参与这笔交易的好时机。您可以看到，价格此时确实出现了小幅向上的盘整。

在接下来的这张图表中，有几根粉色的 Squat 柱线预示着潜在的突破。价格最终向上运行，起初较为缓慢，随后随着另一组粉色柱线的形成而加速。

在下面的图表中，BW MFI 中出现了一根绿色柱线，同时出现了一根看涨 Pin Bar。绿色预示着趋势延续。下一根价格柱线延续了强劲的上行走势。

不过，您会注意到此时指标中出现了两根棕色柱线，这表明交易量和趋势正在停滞。上行走势仍在继续，但步伐迟缓，途中不断盘整。

按颜色解读 MFI 的柱线，可以为您的交易机会提供有价值的背景信息。

使用市场促进指数指标的一般建议

如果您擅长视觉思维，并且容易在脑海中按颜色查看和归类不同类别，那么 BW MFI 可能是您图表上的绝佳补充。与只看红色和绿色的价格柱线相比，您可能会发现它能让您更容易一眼看清当前的状况。

MFI 可以帮助您解读市场背景，但不能单独使用。您需要将它放在对当前状况更全面的理解之中，才能借助它做出良好的交易决策。

为了帮助您建立这种背景认知，您需要将该指标与其他指标以及价格分析结合使用。

比尔·威廉姆斯的其他一些指标可以与 BW MFI 很好地搭配使用。例如，您可以用动量震荡指标（Awesome Oscillator）确认动量，并用加速震荡指标（Accelerator Oscillator）判断动量是在加速还是在减速。鳄鱼指标（Alligator）可以充当趋势状态和方向的过滤器。再叠加鳄鱼震荡指标（Gator Oscillator），可以查看鳄鱼是在苏醒、进食还是沉睡。分形指标（Fractals）可以帮助您识别突破的入场点。

在某些情形下，您要寻找的是 BW MFI 与其他指标或价格形态之间的相互印证。例如，如果 MFI 出现粉色柱线，同时您看到了移动平均线交叉这样的突破信号，那就表明您找到了一个不错的交易机会。

在另一些情形下，您应当留意它们之间的分歧。上文中带有 Pin Bar 和蓝色柱线的那张截图就是一个很好的例子。MFI 可能是在提醒您保持谨慎，而不是贸然入场。

在用真实资金实盘操作之前，请对您打算使用的任何策略进行全面测试。先进行回测，然后进行模拟测试。对于使用市场促进指数的交易系统，明智的做法是进行额外的测试，因为 MFI 的准确程度以及它所传达的信息，会随市场状况的不同而有相当大的差异。您需要了解它在各种不同环境下的表现。

MFI 可以帮助您理解市场状况，但它需要成为包含其他交易工具且经过测试的策略的一部分。

结论：BW MFI 帮助您看清市场背景

单独使用时，比尔·威廉姆斯的市场促进指数指标可能会让您对当前市场状况的认识存在一些盲区。但与可靠的交易方法结合使用时，它有助于让市场背景更加清晰。不妨将它作为您交易工具箱中的一件工具。