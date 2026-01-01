哪个外汇配对是最挥发的

内容

本指南提供了有关 2024 年最具趋势热度的货币对的最新评论。此外，它还提供了一个脚本，供您用它来计算任何一组交易工具及时间周期的趋势统计信息。

衡量货币对（或任何其他交易工具）的趋势始终是一项颇具挑战的任务。趋势会随着时间的推移而变化，这进一步增强了它的挑战性。货币对可能在某一年呈现出强劲的趋势，但在下一年毫无趋势可言。尽管如此，您有可能（如果您做趋势交易，这一点很重要）根据一组指标来比较货币对的趋势性，以便更好地了解哪些货币对最具趋势性以及它们确切的发展情况。

下文基于五项标准对 10 种货币对进行分析。它解释了这些标准的原理以及它们为什么大致可以代表货币趋势性的表现。

货币对

为了便于分析，我们选择了 10 种符合以下三项条件的货币对：它们的流动性很强（根据《2022年三年期央行调查报告》（2022 Triennial Central Bank Survey）），它们的点差较低，它们很容易在零售外汇经纪商处获得。例如，我们没有选择流动性很强的 USD/CNY 货币对（流动性在全球排第六），因为它仅能在少数经纪商处交易，而且点差很高，其交易还会受到中国人民银行的严格限制。我们将用以下货币对进行研究（按字母顺序呈现）：

AUD/USD

EUR/GBP

EUR/JPY

EUR/USD

GBP/JPY

GBP/USD

NZD/USD

USD/CAD

USD/CHF

USD/JPY

方法论

我们使用以下方法来评估货币对的趋势性：

变化率的平均值及中值。

波动率的平均值及中值。

收盘价连续高于/低于 50 时段简单及指数移动平均线的平均次数及中值次数。

连续出现更高的高点价+更高的低点价或更低的低点价+更低的高点价的平均次数。

连续看涨或连续看跌蜡烛图的平均根数

变化率是用前一收盘价减去当前收盘价，然后再除以前一收盘价而得出的百分比值。显然，这是一种粗略的分析方法，但它可以给我们一些关于经常出现趋势的货币对的提示。

货币对的波动率是用蜡烛图的高点价减去低点价，然后除以开盘价来计算的。它也以百分点计算。

但以上计算只是一个起点。为了判断最佳的趋势货币对，我们需要精确计算某货币对在一段时间内处于趋势中的周期数。我们需要一个可靠的指标来判断三个不同时间周期内的趋势。为此，我们采用移动平均线。我们计算收盘价连续高于/低于移动平均线的平均次数及中值次数。通过对收盘价高于/低于移动平均线的平均次数进行排名比较，我们可以获得有关货币对趋势程度的其他见解。通常，建议新手采用指数移动平均线，而不是简单移动平均线，因为前者的滞后较少（即更快地跟随趋势）。为了验证这一点，我们将计算结果分别应用于简单及指数 50 周期移动平均线。

连续更高的高点价+更高的低点价或更低的低点价+更低的高点价正好显示出按照主流趋势定义形成的连续条形图。

连续看涨及看跌蜡烛图显示了看跌烛图之后有多大的可能性会跟随其他看跌烛图，看涨烛图也是如此。

峰值率显示货币对出现峰值的频率，即蜡烛图的实体远小于其影线的情况。如果蜡烛图的实体较大且几乎没有影线，则蜡烛图显示的峰值率较低；反之，如果蜡烛图的开盘价和收盘价几乎相同且影线较长（或两根影线都较长），则蜡烛图显示的峰值率较高。

所有计算将在三个时间周期上重复：每日、每周及每月。所有货币对均通过自 2024 年 5 月 14 日起 5 年期的数据进行分析。数据来源于带有 GMT+2 时区服务器的 MetaTrader 5平台，这意味着每周交易时段为从周一 00:00 至周五 23:59。

计算

变化率

我们可以使用以下公式计算给定时间段（日、周、月）货币对汇率的绝对变化：

其中，N 指时段总数。

变化率中值是通过对各个变化率（T n ）进行排序，然后选择中间值（对于奇数）或计算两个最中间变化率的平均值而得出的。

我们必须使用百分比值，因为不同货币对的直接（点值）变化率之间存在很大的区别，因为这些货币对的汇率是无法比较的。

下表提供了所研究货币对自 2019 年 5 月 15 日至 2024 年5 月 14 日在三个周期上 5 年期变化率百分比（%）的平均值及中值。

货币对 每日 每周 每月 平均值 中值 平均值 中值 平均值 中值 AUD/USD 0.50 0.39 1.18 0.97 2.60 2.39 EUR/GBP 0.31 0.23 0.67 0.47 1.12 0.83 EUR/JPY 0.40 0.30 0.91 0.70 1.74 1.49 EUR/USD 0.34 0.27 0.78 0.61 1.68 1.57 GBP/JPY 0.46 0.34 1.07 0.76 2.17 1.77 GBP/USD 0.42 0.33 1.00 0.85 1.91 1.79 NZD/USD 0.50 0.39 1.21 1.03 2.69 2.56 USD/CAD 0.33 0.25 0.72 0.59 1.54 1.36 USD/CHF 0.35 0.27 0.83 0.67 1.82 1.67 USD/JPY 0.38 0.27 0.89 0.65 2.04 1.48

上表显示了不同货币对平均及中值变化（每天、每周及每月）的差异。首先，显而易见的是，它们之间的差异不大，至少在每日及每周周期上是如此。每月周期上的情况则不同，尤其是当我们关注中值时。活跃度最高的货币对（AUD/USD 及 NZD/USD）的变化率约为活跃度最低的货币对（EUR/GBP）的三倍。为了更好地分析该时段各货币对平均变化之间的差异，我们来查看下表。

与上一年不同，本年度几乎所有时间周期上都有一个明显的赢家——NZD/USD。唯一的例外是每日时间周期，NZD/USD 与 AUD/USD 在其中的变化率完全相同。AUD/USD 在所有其他时间周期上的变化率也很高，它通常紧跟着货币对 NZD/USD。GBP/JPY 在大多数情况下排名第三，每周和每月时间周期上的中值是例外（GBP/USD 在其中展示了更高的变化率）。其余货币对更落后， 但 EUR/JPY 几乎在所有时间周期上都比其他落后货币对显示出更大的变化率（每月周期的中值除外）。EUR/GBP 的变化率在所有时间周期上都是最小的，无论该变变化率是平均值还是中值。

波动率

货币对的波动率可用以下公式计算：

其中，N 指时段总数。

变化率中值是通过对各个波动率的值（V n ）进行排序，然后选择中间值（若 N 为奇数）或计算两个最中间值的平均值而计算得出（若 N 为偶数）。

下表总结了所研究货币对自 2019 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 14 日期间在每日、每周、每月周期上波动率百分比（%）的平均值及中值。

货币对 每日 每周 每月 平均值 中值 平均值 中值 平均值 中值 AUD/USD 1.03 0.90 2.31 2.17 5.02 4.63 EUR/GBP 0.65 0.56 1.44 1.25 2.85 2.54 EUR/JPY 0.80 0.69 1.84 1.60 3.70 3.61 EUR/USD 0.70 0.62 1.56 1.36 3.38 3.25 GBP/JPY 0.94 0.80 2.18 1.80 4.69 4.33 GBP/USD 0.86 0.75 1.94 1.70 4.14 3.72 NZD/USD 1.05 0.93 2.33 2.13 4.99 4.62 USD/CAD 0.66 0.59 1.45 1.31 3.07 2.90 USD/CHF 0.73 0.66 1.64 1.47 3.46 2.26 USD/JPY 0.76 0.62 1.79 1.46 3.94 3.50

如您所见，所研究货币对波动率的平均值及中值的变化小于变化率。毫无意外的是，波动性最强的货币对与上文中使用平均变化率衡量出的趋势最强的货币对相同。以下有六个图表，可说明并有助于比较所研究货币对波动率的差异。

AUD/USD 与 NZD/USD 争相成为波动率最大的货币对。NZD/USD 在每日周期上的波动率最大，在每周周期上的平均测量值也是如此。AUD/USD 在每周周期上的中值估计值以及在每月周期上的平均值及中值测量值击败了其竞争对手。GBP/JPY 在所有时间周期上都排名第三。EUR/GBP 在所有时间周期上的波动率都是最低的。

收盘价连续高于/低于移动平均线

检测外汇趋势最直观的方法之一是使用移动平均线。我们计算收盘价连续高于及低于 50 周期（每日、每周及每月）移动平均线（简单移动平均线 SMA 及指数移动平均线 EMA）的次数的平均值及中值。

每日 货币对 SMA EMA 平均值 中值 平均值 中值 AUD/USD 10.3 3.0 10.6 3.0 EUR/GBP 10.1 4.0 9.1 3.0 EUR/JPY 13.8 4.0 10.5 3.0 EUR/USD 13.8 5.0 12.2 4.0 GBP/JPY 13.0 4.0 10.8 3.0 GBP/USD 14.3 4.0 12.4 4.0 NZD/USD 12.0 3.0 9.5 3.0 USD/CAD 11.5 3.0 10.4 3.0 USD/CHF 10.4 4.0 9.9 3.0 USD/JPY 12.7 4.5 12.7 4.0

与去年一样，2024 年的分析显示所有测量值彼此非常接近，各货币对之间没有显著差异。下图很好地展示了这些货币对之间的对比。

与以前的测量结果不同，下图中没有明显的赢家。从预计的平均值来看，GBP/USD 连续高于/低于 SMA 的天数最多，而 EUR/JPY 和 EUR/USD 以 13.8 的结果并列第二。但如果从每日收盘价连续高于/低于 EMA 的平均次数来看，USD/JPY 的次数最多，GBP/USD 排第二，EUR/USD 排第三。如果我们观察中值的测量值，EUR/USD 在 SMA 上显示出最高的值，而 USD/JPY 紧随其后，排名第二。但如果我们用 EMA 来衡量中值，则 EUR/USD、GBP/USD 及 USD/JPY 显示相同的值：4.0，而所有其他货币对以相同的水平 3.0 落后。

下表显示连续高于及低于移动平均线的周数。

每周 货币对 SMA EMA 平均值 中值 平均值 中值 AUD/USD 10.0 3.0 10.0 5.0 EUR/GBP 10.4 2.0 8.6 2.5 EUR/JPY 12.9 3.5 14.4 3.0 EUR/USD 15.2 5.0 8.9 2.0 GBP/JPY 12.9 6.5 14.4 6.5 GBP/USD 15.2 8.0 8.4 3.0 NZD/USD 7.0 3.0 7.8 3.0 USD/CAD 8.9 3.0 8.9 5.0 USD/CHF 8.4 1.0 6.3 2.0 USD/JPY 10.8 2.5 10.0 2.0

这些图表也没有显示明确的赢家，其结果在很大程度上取决于我们所关注的时间范围和衡量方式。当采用平均值衡量时，EUR/USD 和 GBP/USD 连续高于/低于 SMA 的周数最多，而 EUR/JPY 和 GBP/JPY 并列第二。但如果观察收盘价连续高于/低于 EMA 的周数均值，我们能看到 EUR/JPY 和 GBP/JPY 都呈现了最高的数量。如果采用中值衡量，GBP/USD 连续高于/低于 SMA 的周数最多，GBP/JPY 排名第二，EUR/USD 名列第三。但如果观察收盘价连续高于/低于 EMA 的周数中值，我们会发现 GBP/JPY 的数值最高，而 AUD/USD 与 USD/CAD 并列第二。

下表显示月度数据。遗憾的是，它没有提供很可靠的信息，因为 5 年内每月周期蜡烛图的数量不够充足。

每月 货币对 SMA EMA 平均值 中值 平均值 中值 AUD/USD 4.5 1.0 6.4 3.0 EUR/GBP 4.0 2.0 4.0 2.0 EUR/JPY 14.5 7.5 14.5 8.0 EUR/USD 19.3 14.0 11.6 12.0 GBP/JPY 29.0 29.0 29.0 29.0 GBP/USD 8.3 5.0 8.3 3.0 NZD/USD 11.6 14.0 11.6 12.0 USD/CAD 8.3 5.0 6.4 1.0 USD/CHF 9.7 4.0 14.5 12.5 USD/JPY 29.0 29.0 14.5 9.5

GBP/JPY 的连续每月收盘次数在所有情况中是最多的。USD/JPY 的收盘价连续高于/低于 SMA 的次数相同，但收盘价连续高于/低于 EMA 的次数明显减少。再次强调，我们的计算中仅使用了 60 根蜡烛图。这意味着价格没有太多机会从移动平均线上方移动到下方，反之亦然，这使得高于/低于移动平均线的月数平均值数据不够可靠。

更高的高点价+更高的低点价与更低的低点价+更低的高点价

如果货币对在上涨趋势中连续出现更高的高点价及更高的低点价（HHHL），或者在下跌趋势中连续出现更低的低点价及更低的高点价（LLLH），则通常会认为该货币对处于趋势中。我们计算了每种货币对在每日、每周及每月周期上出现 HHHL 及 LLLH 形态次数的平均值。

货币对 HHHL 或 LLLH 连续出现的平均长度 每日 每周 每月 AUD/USD 1.933 1.877 1.679 EUR/GBP 1.859 1.696 1.708 EUR/JPY 2.012 1.745 2.045 EUR/USD 1.982 1.882 2.048 GBP/JPY 1.886 1.833 1.760 GBP/USD 1.875 1.935 1.864 NZD/USD 1.876 1.915 1.957 USD/CAD 1.773 1.952 1.692 USD/CHF 1.942 1.782 1.818 USD/JPY 1.971 1.863 1.870

在下图中，您可以看到前文表格中呈现的数据说明。在这种测量方式中，货币对的结果非常分散。EUR/JPY 连续出现 HHHL/LLLH 的天数是最多的，EUR/USD 紧随其后，排名第二。同时，USD/CAD 在这种测量方法中是趋势化最小的货币对。但如果我们观察每周周期，则结果很不一样。在这个时间周期中，USD/CAD 连续出现 HHHL/LLLH 的周数最多，GBP/USD 排名第二，NZD/USD 排名第三。在每月周期上，所有货币对的差别不大，其中 EUR/JPY 和 EUR/USD 略微领先于其他货币对，而 GBP/JPY 略微落后于它们。所有时间周期中唯一保持一致的货币对是 AUD/USD 和 EUR/USD；它们连续出现更高高点价及更低低点价的次数相对较多。

连续看涨/看跌的蜡烛图

用于衡量趋势的一种更直接的方法是记录连续看涨或看跌蜡烛图的平均数量。它忽略了前面分析中提到的“更高的高点价 + 更高的低点价以及更低的低点价 + 更低的高点价”这项条件，但仍然捕捉到了有关货币对趋势的有用信息。下表列出了每种货币对在每日、每周及每月周期上连续看涨/看跌蜡烛图的平均值。

货币对 连续看涨/看跌蜡烛图的平均值 每日 每周 每月 AUD/USD 1.995 2.048 1.871 EUR/GBP 1.973 1.919 1.871 EUR/JPY 2.069 1.904 2.417 EUR/USD 1.971 1.824 2.320 GBP/JPY 2.084 1.992 2.071 GBP/USD 2.059 1.863 1.871 NZD/USD 2.085 2.056 1.758 USD/CAD 1.858 2.056 1.758 USD/CHF 2.027 1.830 1.758 USD/JPY 2.028 1.883 1.871

在每日周期上，GBP/JPY 及 NZD/USD 领先其他货币对，但 EUR/JPY 及 GBP/USD 并未落后太多。在每周周期上，NZD/USD 和 USD/CAD 连续看涨或看跌的周数最多，而 AUD/USD 仅略微落后于它们。大多数货币对连续看涨/看跌的月份数量非常接近。不过，其中也有异常值，例如 EUR/JPY 连续看涨/看跌的月份数量明显多于其他货币对，而 EUR/USD 及 GBP/JPY 连续看涨/看跌的月份数量分别排第二和第三。

峰值率

峰值率是一项用于衡量货币对出现峰值的可能性的指标——其蜡烛图上的一根影线（或两根影线）远大于实体部分。峰值率的计算方式是用高点价减去低点价（即整个波动区间）的差值，除以开盘价减去收盘价（蜡烛实体长度）的差值来计算。最小数值为 1，且峰值率没有特定的上限。峰值率是一项非常有用的可以确定货币对趋势性的指标。峰值率较低通常意味着，该货币对蜡烛图的实体较大且影线较小，表明市场情绪强劲，即该货币对倾向于朝特定方向移动。与之相反，峰值率较高会显示货币对的趋势伴有实体较短且影线较长的蜡烛图，表明市场存在着不确定性，这通常会导致该货币对在无明显趋势的行情中交易。

特定蜡烛图 i 的峰值率通过以下公式确定：

S p i k i n e s s i = H i g h i − L o w i ∣ O p e n i − C l o s e i ∣ Spikiness_{i}=\frac{High_{i}-Low_{i}}{\left|Open_{i}-Close_{i}\right|} Spikinessi​=∣Openi​−Closei​∣Highi​−Lowi​​

If Open i - Close i = 0, 该交易品种的价格点被用作除数：

S p i k i n e s s i = H i g h i − L o w i P o i n t Spikiness_{i}=\frac{High_{i}-Low_{i}}{Point} Spikinessi​=PointHighi​−Lowi​​

货币对 每日 每周 每月 平均值 中值 平均值 中值 平均值 中值 AUD/USD 8.54 2.12 10.52 2.11 4.60 1.88 EUR/GBP 7.19 2.39 9.05 2.49 11.92 2.75 EUR/JPY 7.08 2.13 6.77 2.12 7.10 2.09 EUR/USD 8.44 2.19 15.14 2.15 6.40 2.01 GBP/JPY 8.72 2.33 31.91 2.36 134.09 2.25 GBP/USD 6.37 2.18 15.52 2.07 11.03 2.34 NZD/USD 5.58 2.23 6.71 1.95 8.98 1.99 USD/CAD 7.81 2.21 19.98 2.17 3.60 2.06 USD/CHF 8.45 2.23 10.69 2.05 3.51 1.67 USD/JPY 8.46 2.20 8.92 2.07 11.71 2.00

上表显示峰值率的值，而下表为其条形图的呈现。通过测量每日时间周期上的平均值可知，GBP/JPY 是所有已测量货币对中峰值率最高的货币对，但 AUD/USD、EUR/USD、USD/CHF 及 USD/JPY 也相差不远。NZD/USD 显示的峰值率最低。通过中值测量的结果则有所不同，EUR/GBP 的峰值率最高，而 AUD/USD 和 EUR/JPY 的峰值率最低。当我们改用更长的周期测量平均值时，事情变得奇怪起来。GBP/JPY 在每周周期上飙升，并在每月周期上出现一个极值，且该值比任何其他货币对都高出 10 倍以上。这种现象可以通过该值的计算方式来解释。即使蜡烛图几乎没有实体（当收盘价与开盘价相同或非常接近时）且影线较大，这也会严重影响平均值，而 GBP/JPY 货币对在包含计算过程的 60 个月期间出现了几次这样的蜡烛图。这意味着平均值是非常不可靠的，我们应该更关注中值的数据，因为此类极值已经在计算过程中经过平滑处理。在每周周期中, EUR/GBP 保持了它在每日周期上的领先地位, 而 GBP/JPY 依然是峰值率第二高的货币对。NZD/JPY 是每周峰值率最低的货币对。在每月周期上，EUR/GBP 仍然是峰值率最高的货币对，而 USD/CHF 是过去几个月内峰值率最低的货币对。

结语

我们的研究基于 5 年研究期揭示了以下事实：

NZD/USD、GBP/JPY 及 AUD/USD 在所有研究期（每日、每周及每月）中的预期变化率都是最大的。如果您的交易策略涉及交易的开立以及固定时间的持有期，则您应选择这些货币对。

NZD/USD、GBP/JPY 及 AUD/USD也是波动性最大的货币对。这意味着这些货币对图表上的平均蜡烛图可能比其他货币对图表上的更长。这可以用来捕捉设有合理止盈位的订单的大幅波动（峰值）。这个结论（以及上面的结论）似乎也很可靠，因为这些货币对的平均值与中值都是领先的。

使用移动平均线在每日周期上测量时，趋势性表现最佳的货币对是 EUR/USD、GBP/USD 及 USD/JPY。不过，由于货币对的结果因衡量方法的不同而不同，交易者很难选出趋势最强的货币对。

EUR/USD、GBP/USD、EUR/JPY 及 GBP/JPY 在每周周期上的平均趋势期更长。

用每月周期来对比移动平均线的结果很不可靠，因此没有必要对 GBP/JPY 及 USD/JPY 的主导地位追根究底。

有关连续“更高的高点价 + 更高的低点价或更低的低点价 + 更低的高点价”的数据非常混乱，货币对中没有明显的领先者（尤其是在月度周期上）。

连续看涨/看跌的蜡烛图数据也非常混杂，但这表明，如果您的交易策略依赖于颜色重复的蜡烛图，则在每日周期上交易 GBP/USD、EUR/JPY、NZD/USD、GBP/JPY 及 GBP/JPY 可能更容易获得利润。

EUR/GBP 及 GBP/JPY 的峰值率最高，使它们成为那些偏好交易中出现快速且短暂波动的交易者（例如日内交易者）更愿意选择的货币对。如果交易者更看重货币的稳定性和可预测性，则 NZD/USD 似乎是最佳选择。

此外：

如果交易 GBP/JPY、NZD/USD 和 AUD/USD，它们更高的波动率也需要您为交易设置更宽松的止损位。

大多数货币对连续高于/低于移动平均线的天数中值较低（仅为 3 天或 4 天，仅 EUR/USD 达到了 5 天），这说明基本的移动平均线交汇点策略在大多数交易工具中是无效的。是否应预计之前五年内中值较高的货币对将继续保持较高的中值，这是一个尚未得到回答的问题。

如果您要根据本指南中的所有数据来回答“哪个货币对的趋势最强”这个问题，则选择 AUD/USD 或 NZD/USD 都较为合理。不过，请注意后者通常涉及更低的点差。

重要提示：历史业绩不代表未来表现。这意味着基于“预期未来趋势行为将与研究期间的表现相同”这一理念来进行实际交易，这可能是不切实际的。

脚本

接下来，我们将介绍最重要的部分——MetaTrader 脚本，它可用于获取与本指南所呈现的数据相同甚至更丰富数的数据。TrendStats 脚本包含两个文件，应解压缩到您 \MQL4\Scripts\ 文件夹（MetaTrader 5 为 \MQL5\Scripts\ ）中的相同子文件夹中。您需要编译 TrendStats.mq4（适用于 MetaTrader 4）或 TrendStats.mq5（适用于 MetaTrader 5）；TrendsStats.mqh 是由 TrendStats.mq4 及 TrendStats.mq5 使用的包含文件。

无论在哪个图表上运行脚本，脚本会分析一系列货币对（通过输入参数给出）在一系列时间周期上（也通过输入参数给出）以及在一定时间段内（可通过输入参数修改）的表现。它会生成包含输出结果的 .csv 文件并将结果输出到终端的智能交易系统选项卡中。以下是脚本的输入参数列表：

交易品种 ——您要分析的货币对及其他交易工具的列表。按照市场观察窗口中列出的方式输入它们。您可以用空格、逗号或分号来分隔它们。

——您要分析的货币对及其他交易工具的列表。按照市场观察窗口中列出的方式输入它们。您可以用空格、逗号或分号来分隔它们。 时间周期 ——要处理的时间周期列表。将它们输入为 M1 、 H4 或 PERIOD_M1 、 PERIOD_H4 等。与 交易品种 一样，它的有效分隔符为空格、逗号或分号。

——要处理的时间周期列表。将它们输入为 、 或 、 等。与 一样，它的有效分隔符为空格、逗号或分号。 PeriodToProcess ——脚本要处理的时段。您可以选择 Last_5_Years （与本指南相同）， Time_Period （然后通过 StartDate 及 FinishDate 输入参数设置确切的开始及结束日期），或 Last_N_Candles （然后通过输入参数 N 设置确切的要处理的蜡烛图数量）。

——脚本要处理的时段。您可以选择 （与本指南相同）， （然后通过 及 输入参数设置确切的开始及结束日期），或 （然后通过输入参数 设置确切的要处理的蜡烛图数量）。 StartDate ——除非在 PeriodToProcess 中选择了 Time_Period ，否则将忽略这项参数。

——除非在 中选择了 ，否则将忽略这项参数。 FinishDate ——除非在 PeriodToProcess 中选择了 Time_Period ，否则将忽略这项参数。

——除非在 中选择了 ，否则将忽略这项参数。 N ——除非在 PeriodToProcess 中选择了 Last_N_Candles ，否则将忽略这项参数。

——除非在 中选择了 ，否则将忽略这项参数。 Time_Shift ——您可以通过设置时间偏移量（以小时为单位）来移动日期的开始时间。当您的经纪商位于非常规时区时，这项参数非常有用。例如，如果您的服务器位于 UTC-7，而且您希望交易日从 00:00 UTC 开始，您可以将此参数设置为 7。请注意，如果将 Time_Shift 设为非零值，脚本仅会使用 H1 数据来计算所有数据——它会转换为您通过 Timeframes 参数而要求设置的其他时间周期，但您可能没有足够多的 H1 蜡烛图来生成足够多的高时间周期数据。

——您可以通过设置时间偏移量（以小时为单位）来移动日期的开始时间。当您的经纪商位于非常规时区时，这项参数非常有用。例如，如果您的服务器位于 UTC-7，而且您希望交易日从 00:00 UTC 开始，您可以将此参数设置为 7。请注意，如果将 设为非零值，脚本仅会使用 H1 数据来计算所有数据——它会转换为您通过 参数而要求设置的其他时间周期，但您可能没有足够多的 H1 蜡烛图来生成足够多的高时间周期数据。 MA_Period ——用于移动平均线比较数据的移动平均线时段。

——用于移动平均线比较数据的移动平均线时段。 FileNamePrefix ——生成的.csv文件名称的前缀。

——生成的.csv文件名称的前缀。 SilentMode——如果为 true，则静默模式会阻止脚本向终端中的“智能交易系统”选项卡输出任何计算数据。服务及错误消息仍会被打印。

下周（版本1.01, 2024-05-21）：

生成的 .csv 文件将保存至 \MQL4\Files\ 文件夹（或 MT5 的 \MQL5\Files\ ） 中。

如果您对这项关于主要货币对趋势的研究有任何疑问，或者想提出关于其他趋势分析方法的建议，或者发现 TrendStats 脚本中有错误，请前往我们的外汇论坛。