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交易者总是在寻找新的、更有利可图的交易方式以及有助于他们实现这一目标的交易工具。公平价值缺口（Fair Value Gap，FVG）是近年来颇受欢迎的"聪明钱概念"之一；它是一种简单有效的工具，可以帮助交易者提高交易的成功率。那么，它为何会风靡起来呢？本文将介绍什么是公平价值缺口 (FVG)，如何在图表上识别它，哪些因素会导致它出现，交易者为何关注 FVG，如何用 FVG 帮您进行交易，以及使用 FVG 的利弊。

什么是公平价值缺口？

公平价值缺口 (FVG) 是一种由三根 K 线组成的图表形态（有人称它为指标，但这种说法不是完全正确）。在 FVG 中，第二根（中间）K 线的实体较大，而第一根和第三根 K 线的影线不重叠，从而形成了缺口。

根据公平价值缺口理论，当市场中的买卖双方失衡时，就会出现 FVG。通常，每位卖家对应一位买家。然而，当市场情绪发生重大转变时，可能会出现买家多于卖家或卖家多于买家的情况。由此产生的大幅价格波动会形成缺口，导致部分订单无法成交。FVG 的支持者认为，这会形成一个吸引价格的流动性池。换句话说，他们预计价格会回调并填补缺口。

公平价值缺口是如何呈现的？如何在图表上识别它们？

公平价值缺口有两种类型——看涨和看跌。它们的运行方式相似，并且在图表上都相对容易识别。

看涨公平价值缺口

看涨公平价值缺口有时也被称为 BISI ——买方失衡，卖方失效。它们出现在市场上买家数量远超过卖家数量的时段，导致部分买单无法成交因此，在价格上涨后，会出现看涨缺口。

看涨 FVG 在图表上看起来像一根较大的看涨 K 线周围环绕着两根较小的 K 线（无论看涨还是看跌），且第一根 K 线的最高点与第三根 K 线的最低点不重叠。

看跌公平价值缺口

看跌公平价值缺口也被称为 SIBI ——卖方失衡，买方失效。顾名思义，后者是在卖方失衡、买方失效的情况下出现的。结果，部分卖单未成交，在价格暴跌后形成看跌缺口。

看跌 FVG 在图表上看起来像一根较大的看跌 K 线周围环绕着两根较小的 K 线（无论看跌还是看涨），且第一根 K 线的最低点与第三根 K 线的最高点不重叠。

请记住，如果第一根 K 线与第三根 K 线的影线之间没有缺口，那么无论第二根 K 线有多大，都不会出现公平价值缺口。

哪些因素会导致公平价值缺口的出现呢？

如前所述，公平价值缺口出现在当价格大幅波动导致部分订单无法成交，从而使交易者无法以他们的意向价格（或"公平的"价格——因此被称为公平价值缺口）买入或卖出资产时。这类波动通常发生在市场情绪突然发生重大转变或有人下达大额订单时。导致交易环境发生这种突然且极端的变化的最常见因素包括：

宏观经济报告和新闻 。重要的宏观经济数据（例如通胀报告、就业数据和央行利率决议）发布时，可能会对市场产生重大影响，尤其是在这些数据令市场参与者感到意外的情况下。因此，专家经常提醒不要在此类消息公布期间入市。但问题是，并非所有人都能在公告的影响变得明显后及时入市。即使是挂单也可能无法以"公平"价格执行，因为经纪商很难同时执行大量同方向的订单。

。重要的宏观经济数据（例如通胀报告、就业数据和央行利率决议）发布时，可能会对市场产生重大影响，尤其是在这些数据令市场参与者感到意外的情况下。因此，专家经常提醒不要在此类消息公布期间入市。但问题是，并非所有人都能在公告的影响变得明显后及时入市。即使是挂单也可能无法以"公平"价格执行，因为经纪商很难同时执行大量同方向的订单。 地缘政治及其他重大新闻 。俄乌冲突以及美国总统特朗普宣布实施大规模关税措施等重大新闻可能会对市场造成巨大冲击。与在设定日期发布的宏观经济报告不同，这类新闻通常是完全不可预测的，使交易者很难为它们对市场的影响做好准备。因此，这类新闻通常会导致 FVG 的出现也不足为奇。

。俄乌冲突以及美国总统特朗普宣布实施大规模关税措施等重大新闻可能会对市场造成巨大冲击。与在设定日期发布的宏观经济报告不同，这类新闻通常是完全不可预测的，使交易者很难为它们对市场的影响做好准备。因此，这类新闻通常会导致 FVG 的出现也不足为奇。 大型机构（例如大型对冲基金或央行）的参与。如果价格突然出现剧烈波动且没有明显的原因，这通常归因于某些大型机构交易员的参与。这可能是大型对冲基金在买入资产，也可能是央行在干预市场，以推动汇率朝着有利的方向发展。无论是哪种情况，非内部人士都无法预测此类波动，而普通零售交易者只能被动应对。

交易者为何关注公平价值缺口？

交易者关注公平价值缺口的原因之一是它们能用于确认强趋势。这是一个要记住的关键点：公平价值缺口只适用于趋势市场中。在区间震荡市场中，公平价值缺口的作用通常不大。此外，如果 FVG 与整体趋势相反，它通常也会被忽略（尽管它可能预示着趋势逆转）。FVG 与趋势方向相同表明市场情绪强烈支持该趋势，且价格可能会继续沿同一方向运行。

更重要的是，市场情绪相信价格迟早会回填这个缺口。这是因为，根据公平价值缺口及其类似概念的支持者的说法，价格的急剧波动造成了流动性空白，它会像磁铁一样吸引着价格回调至缺口。这其中有一定的逻辑：由于 FVG 表示有大量未成交订单，可以合理地假设迟早会有人介入填补这些订单。

价格朝 FVG 回调的理念是公平价值缺口策略的基础。它可以以多种方式应用。由于预计价格会在回调后继续沿整体趋势方向运行，因此 FVG 可以作为沿趋势方向建仓的入场点。此外，预计价格会在回调后回到之前的走势，这意味着 FVG 可以用作支撑/阻力位，以设定止损和止盈目标。

需要注意的是，虽然价格回调会填补缺口，但通常不会完全填补缺口，而只会部分填补。

反转公平价值缺口

当价格不仅回到公平价值缺口，并且还突破了该缺口并逆转了趋势时，会出现什么情况呢？这是否就意味着 FVG 毫无用处了？不一定。这只是意味着 FVG 的特征已经从常规的公平价值缺口转变为反转公平价值缺口（IFVG）。它仍然可以继续作为可能的支撑位或阻力位区域。

例如，价格的大幅上涨形成了看涨的公平价值缺口。然后，价格回落至缺口下方，并在此过程中形成了反转 FVG。

如果价格试图再次反弹，那些依赖于 FVG 进行交易的交易者预计 IFVG 会阻止价格上涨，并将其推低。

如何利用公平价值缺口进行交易？

没有哪种通用交易策略能适用于所有交易者，且每位交易者都应自行决定该如何使用公平价值缺口以及是否要使用它们。本文的目的不是要为您提供交易建议。即便如此，我们仍然可以讨论交易者最常将 FVG 应用于其交易策略中的方法。

我们在任何图表上都可能会看到大量 FVG，而且其中许多 FVG 不会有价格回应。此外，在那些有价格回应的 FVG 中，有些被完全填补，而在其他情况下，价格在回调过程中仅勉强触及 FVG，然后就恢复了趋势方向的走势。此外，在很多情况下，价格根本没有回调。因此，在 FVG 交易中，交易者面临的两个主要问题是要使用哪个公平价值缺口以及将入场点设置在哪里（假设交易者在使用 FVG 来决定建仓位）。

我应该使用哪种公平价值缺口呢？

如前所述，交易者通常仅使用那些与当前趋势方向一致的公平价值缺口。例如，如果趋势看涨，交易者应忽略看跌的 FVG。

与其他形态和指标一样，FVG 不应单独使用，而应与指标汇合使用。移动平均线、MACD 和斐波那契水平是 FVG 使用者更喜欢与之结合使用的指标。当然，交易者永远不要忘记设置止损位。

FVG 交易的主要规则之一是，一旦测试了某个公平价值缺口，该缺口将不再适用于后续交易。与本文提到的许多其他规则一样，并非所有交易者都会遵循这项规则，但许多 FVG 交易者认为，当某个 FVG 被重新测试时，这表明市场情绪减弱，趋势可能逆转。如果公平价值缺口被突破，则趋势逆转的可能性会更大。

FVG 交易者倾向于将公平价值缺口与其他"聪明钱"概念相结合，例如与结构突破（BoS）和特性变化（ChoCh）相结合。前者发生在价格向上突破之前更高的高点价（在看涨趋势中）或跌破之前更低的低点价（在看跌趋势中）时。后者发生在价格跌破之前更高的低点价（在看涨趋势中）或向上突破更低的高点价（在看跌趋势中）时。建议交易者仅根据在 BoS 或 ChoCh 之后出现的 FVG 进行交易。如果 FVG 与 BoS 或 ChoCh 同时出现，这样的信号更可靠。

至于要选择哪种可能会有用的 FVG 这个问题，应该是 FVG 的尺寸越大越好。有些交易者倾向于仅在第二根 K 线至少是第一根和第三根 K 线的两倍大时才使用 FVG，但这不是绝对必要的。还有些交易者认为，如果第二根 K 线图周围都是较小的盘整 K 线图，它的效果会更好，但同样，这也不是认为特定 FVG 有效的必要条件。

另一项重要规则是，FVG 越接近趋势的起点，其有效性就越高。实际上，一种常用的方法是将趋势分为两段来观察。有些交易者会使用江恩箱 (Gann Box) 来实现这一点；如果平台（例如 MetaTrader）默认不支持这项工具，您可以使用斐波那契回撤。您可以将它调整为仅显示 0%、50% 和 100% 的水平。走势的顶部半程被称为溢价 (Premium)，底部半程被称为折价 (Discount)。在看涨趋势中，仅考虑位于折价区域的公平价值缺口。与之相反，在看跌趋势中，仅关注出现在溢价区域的 FVG。

您该利用公平价值缺口在什么位置建仓呢？

利用公平价值缺口建仓的最常用方法是，在价格触及公平价值缺口的中点（50% 回填）时建仓。您也可以使用江恩箱或斐波那契回调位在图表上查看该水平。

请记住，价格并非总能触及 FVG 的中点，它也可能会突破 FVG。因此，交易者有时很难遵循中点入场规则。

有些专家认为，如果价格尊重 50% FVG 水平，则趋势可能会持续。如果价格突破该水平，趋势可能会逆转。

FVG 专家经常建议在使用 FVG 时应采用不同的时间框架。通常的做法是先在较高的时间框架内找到 FVG，然后在较低的时间框架内寻找 FVG 以优化入场点。

确定止损位的方法有很多。一种常见的策略是将止损位设置在公平价值缺口的更低端位置（在看涨趋势中）或更高端位置（在看跌趋势中）。不过，由于 FVG 的尺寸有所不同，这种止损位可能非常窄。另一种策略是将止损位设置在最近的结构突破或特性变化水平。通常，交易者倾向于使用风险/回报比至少为 1:2 的止损位。

公平价值缺口的优点与缺点

与任何交易策略、指标一样，公平价值缺口也有优点和缺点。例如：

优点

公平价值缺口可以提供良好的风险/回报比和盈利潜力。 公平价值缺口的支持者认为，使用 FVG 可以帮您增加利润并减少亏损。

公平价值缺口的支持者认为，使用 FVG 可以帮您增加利润并减少亏损。 公平价值缺口在图表上很容易识别。 公平价值缺口在图表上很容易识别，对于经验丰富的交易者尤其如此。许多涉及公平价值缺口的策略也不难理解。

公平价值缺口在图表上很容易识别，对于经验丰富的交易者尤其如此。许多涉及公平价值缺口的策略也不难理解。 公平价值缺口可以用于任何资产及时间框架，FVG 具有通用性，可以在任何图表上使用。但值得注意的是，FVG 在交易活跃的市场中的效果更佳，因为交易活跃会导致 FVG 的出现频率更高，从而更容易找到有效的 FVG。

缺点

虽然公平价值缺口的支持者让 FVG 的概念听起来很有吸引力，但批评者却提出了许多反对意见。其中一些观点如下：

理论基础薄弱。 较高时间框架上的大尺寸 K 线不一定会导致较低时间框架上出现同样大的 K 线。虽然公平价值缺口理论认为，每个 FVG 都是由于剧烈波动产生的，并相应地出现了一个等待交易者利用的流动性池，但情况并非总是如此。有时，较高时间框架上的大尺寸 K 线是由较低时间框架上的重叠 K 线组成的。有时，即使较低时间框架上的 K 线没有重叠，它们依然可以在未形成缺口的情况下朝着一个方向发出稳定的走势信号并吸收所有流动性。

较高时间框架上的大尺寸 K 线不一定会导致较低时间框架上出现同样大的 K 线。虽然公平价值缺口理论认为，每个 FVG 都是由于剧烈波动产生的，并相应地出现了一个等待交易者利用的流动性池，但情况并非总是如此。有时，较高时间框架上的大尺寸 K 线是由较低时间框架上的重叠 K 线组成的。有时，即使较低时间框架上的 K 线没有重叠，它们依然可以在未形成缺口的情况下朝着一个方向发出稳定的走势信号并吸收所有流动性。 生成错误信号的可能性较高。 公平价值缺口很容易发出错误信号，尤其是在您遵循"FVG 一旦被测试即失效"的规则的情况下。

公平价值缺口很容易发出错误信号，尤其是在您遵循"FVG 一旦被测试即失效"的规则的情况下。 填补缺口可能需要一定的时间。 公平价值缺口理论指出，任何 FVG 迟早都会被填补。但它没有提到"最迟"需要多久。在等待缺口被填补的过程中，您可能已经错过很多交易机会。

公平价值缺口理论指出，任何 FVG 迟早都会被填补。但它没有提到"最迟"需要多久。在等待缺口被填补的过程中，您可能已经错过很多交易机会。 跳空可能根本不会被填补。 并非所有的公平价值缺口都会被填补。有时，某个方向的强劲走势可能会导致大量 FVG 未被填补。而且，交易者无法提前确定特定的 FVG 是否会被填补。

并非所有的公平价值缺口都会被填补。有时，某个方向的强劲走势可能会导致大量 FVG 未被填补。而且，交易者无法提前确定特定的 FVG 是否会被填补。 公平价值缺口仅适用于趋势市场，不适用于区间波动市场。 FVG 交易依赖于对现有趋势（或在反转公平价值缺口的情况下预测到趋势逆转）的跟随。如果没有明确的趋势，则根本无法使用 FVG。

FVG 交易依赖于对现有趋势（或在反转公平价值缺口的情况下预测到趋势逆转）的跟随。如果没有明确的趋势，则根本无法使用 FVG。 入场位和离场位的设置可能较为主观。 没有单一的通用规则来指导交易者该如何使用公平价值缺口来确定入场位和离场位。虽然有很多不同的关于如何使用 FVG 来确定入场位或离场位的建议和观点，但没有哪种方法获得了强有力的论据支撑，这使得这些点位的设置显得较为随意。

没有单一的通用规则来指导交易者该如何使用公平价值缺口来确定入场位和离场位。虽然有很多不同的关于如何使用 FVG 来确定入场位或离场位的建议和观点，但没有哪种方法获得了强有力的论据支撑，这使得这些点位的设置显得较为随意。 设置错误的止盈位和止损位可能会导致不良的风险/回报比。虽然公平价值缺口的支持者坚持认为 FVG 可以提供出色的风险/回报比，但反对者认为，使用 FVG 很容易让亏损超过利润。

结语

您是否要使用公平价值缺口在很大程度上取决于您是否相信"聪明钱"理念。该理念承诺提供一种易懂、易用且具有可观盈利潜力的策略。同时，使用 FVG 时存在一定的主观性，您做出的某些决定可能显得非常武断。与任何策略或工具一样，您最好对 FVG 策略进行回测，以确定它们是否适合您，以及哪种方法能带来更好的回报。而且，请务必将 FVG 与其他指标结合使用，以便您改善结果和限制亏损。