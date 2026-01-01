如果您在交易外汇时厌倦了滑点蚕食您的利润，有一种特殊类型的订单或许能帮上忙。它叫作保证止损订单（Guaranteed Stop-Loss Order，简称 GSLO）。本指南将介绍您在开始使用 GSLO 之前应该了解的内容。

什么是保证止损订单（GSLO）？

您可能有过这样的经历：设置了止损，以为这样就能把亏损限制在既定金额之内。但后来，您的止损恰好在市场波动加剧时被触发。结果，您的止损并没有完全按照您预期的价格成交。相反，您遇到了滑点，并因此损失了资金。

保证止损为您提供了避免这种情况的办法。之所以这样称呼，是因为经纪商保证您的交易将精确地按照您指定的价格平仓。因此，即使其他交易者因滑点而亏损，您也不会。

有什么附加条件吗？首先，并非每家经纪商都提供这种订单。如果您的经纪商提供，那很好。但如果不提供，您就没那么走运了，除非您决定另找一家经纪商。此外，还要收取费用。

保证止损订单不应与负余额保护混淆，后者是在账户层面限制亏损，防止符合条件的客户欠下超过其交易账户资金的款项。保证止损订单（GSLO）则通过保证按指定的止损价执行来限制单个头寸的亏损，但需支付适用的保费和交易成本。

GSLO 的优势

避免滑点损失。当普通止损无法保护您免受滑点影响时，可能会令人沮丧。您可能会觉得自己被市场跳空打劫了。GSLO 可以帮助您避免这种情况，使您免受不必要的损失并保护您的利润。

让交易更可预测。仅仅是知道您的止损一定会按照您选定的价格执行所带来的安心感，可能就物有所值。这样一来，资金管理也可能变得更加简单。

在跳空期间持仓。如果您一直避免在周末或其他可能出现跳空的时段持仓，使用 GSLO 可能会帮助您抓住更多的交易机会。

在波动更大的行情中交易。有了 GSLO，在新闻发布期间和其他波动较大的时段交易会更容易。因此，能够使用这种订单，可能会让您用上一些原本会回避的策略，或者让这些策略更加有效。

降低受保护交易的已用保证金。有些经纪商会降低由 GSLO 限定亏损的头寸的保证金要求。例如 easyMarkets 就提供这一优势。

下面您可以看到两张图表，它们展示了可能导致普通止损的成交价不同于您所设价格的跳空行情。如果您使用 GSLO，就不必担心这个问题。

在这张 EUR/USD 小时图中，市场于 2026 年 10 月 16 日（周五）收于 1.12393，并于 10 月 19 日（周一）以 1.11975 重新开盘，向下跳空 41.8 点。假设您持有多头头寸，止损设在 1.12200，位于被跳过的价格区间内。如果使用普通止损，您的订单会在交易恢复且价格低于止损位时被触发，但执行价格得不到保证。如果第一个可成交的卖价（Bid）是 1.11975，您的头寸将在比预定止损低 22.5 点的位置平仓。

如果在 1.12200 设置 GSLO，您的头寸则会按这一保证价格平仓，不受跳空影响。对于 10,000 单位的 EUR/USD 头寸（0.1 标准手），避免这 22.5 点的滑点可以节省 22.50 美元（未计 GSLO 保费和其他交易成本）。

在下一张 EUR/USD 小时图中，市场于 2026 年 7 月 24 日（周五）收于 1.13705，并于 7 月 27 日（周一）以 1.13885 重新开盘，向上跳空 18 点。假设您持有空头头寸，止损设在 1.13800，位于被跳过的价格区间内。如果使用普通止损，您的订单会在交易恢复且价格高于止损位时被触发，但执行价格得不到保证。如果第一个可成交的买价（Ask）是 1.13885，您的头寸将在比预定止损高 8.5 点的位置平仓，从而增加您的亏损。

如果在 1.13800 设置 GSLO，您的头寸则会按这一保证价格平仓，不受跳空影响。对于 10,000 单位的 EUR/USD 头寸，避免这 8.5 点的滑点可以节省 8.50 美元（未计 GSLO 保费和其他交易成本）。

GSLO 有什么缺点吗？

GSLO 通常需要付费。有些经纪商只在止损被触发时才收取费用。另一些则在您设置 GSLO 时扣除费用，如果之后没有触发，再予以退还。

经纪商之所以对这种订单收费，是因为他们承担了可能出现的任何滑点。在进行交易之前，您可以查看订单窗口中列出的 GSLO 费用。

对于外汇交易，GSLO 保费可以用点数表示，也可以用等值的每单位交易费率表示。总成本取决于货币对和您的头寸规模。请在您经纪商的订单窗口中查看适用的保费。

GSLO 的另一个缺点是，许多经纪商对这种订单规定了最小止损距离。如果您需要设置更紧的止损，这可能会让您无法使用。

美国的交易者还需要注意，美国零售外汇客户无法使用 GSLO，原因是 CFTC 规则 17 CFR § 5.16 禁止零售外汇交易商、期货佣金商和介绍经纪商声称他们会为客户提供亏损担保或限制客户在零售外汇交易中的亏损。

GSLO 费用

GSLO 的成本因经纪商而异，也取决于所交易的品种。对于外汇交易，保费可以按点数报价，也可以按等值的每单位费率报价，以金额计的总成本取决于头寸规模。

例如，CMC Markets 列出的 GBP/USD 保费相当于 1.5 点：100,000 单位的一标准手为 15 美元，10,000 单位为 1.50 美元。其 EUR/GBP 保费相当于 2 点，分别为 20 英镑和 2 英镑。如果 GSLO 未被触发，保费将全额退还。

何时应该考虑使用 GSLO？

在以下情况下可以考虑使用 GSLO：

当您交易流动性稀薄的稀有货币对，或者在非活跃时段交易时（这可能导致主要货币对的流动性暂时变得稀薄）。

当您进行新闻交易时。这可能包括报告发布、讲话、地缘政治事件等。

当您只是想做一笔恰好赶上新闻发布的交易时，即使您并不是在主动进行新闻交易。

当您在剥头皮，而即使是很小的滑点也可能吞掉您的利润空间时。

有些人可能一直使用 GSLO。另一些人可能只在风险特别高的条件下交易时才使用。您需要根据自己的整体资金管理计划，弄清楚自己能为此安排多少预算。

保证止损订单的实际应用示例

我们来看看 GSLO 在现实中可能是什么样子。下面是一个使用 GSLO 可以为您省钱的例子。我们将使用 1.5 点的 GBP/USD GSLO 保费。对于 0.1 手的头寸，这笔保费为 1.50 美元。

假设您以 1.2700 的价格买入 10,000 单位的 GBP/USD。

您在 1.2650 设置了保证止损，比入场价低 50 点。1.50 美元的保费在您设置 GSLO 时扣除，如果未被触发则予以退还。

与此同时，您的朋友开了同样的多头头寸，但在 1.2650 设置的是普通止损。

您和朋友都持仓过周末。在意外消息的影响下，交易恢复时经纪商的可成交卖价（Bid）从 1.2660 跳空至 1.2600，越过了您的止损位。两个头寸都被止损平仓，但价格不同：

您的 GSLO 精确地在 1.2650 执行，将您的亏损限制在 50 点。

您朋友的普通止损并不保证执行价格。假设它以第一个可成交的卖价（Bid）1.2600 成交，您的朋友亏损 100 点。

对于 10,000 单位的 GBP/USD 头寸，每点价值 1 美元。因此，您的交易亏损为 50 美元，加上 1.50 美元的 GSLO 保费，总亏损为 51.50 美元。您的朋友亏损 100 美元。这些数字不包括佣金、融资费用和其他适用的交易成本。

在这种情况下，扣除保费后，GSLO 为您节省了 48.50 美元。它并不能避免亏损，但能防止跳空使您的亏损超出保证的离场价格。

这个例子说明，即使要付费，GSLO 在经济上也可能是划算的。在重新开始追求盈利之前，您需要弥补的亏损远没有您的朋友那么多。

测试您的止损策略

请务必记住，GSLO 并不总是合适的选择。以下是几种不值得使用它的情况：

假设上述情景在没有跳空或滑点的情况下展开。价格平稳地跌至 1.2650，两个头寸都以该价格平仓。您和您的朋友在价格变动上各亏损 50 美元，但您还要支付 1.50 美元的 GSLO 保费，使您的总亏损在未计其他成本的情况下达到 51.50 美元。在这种情况下，您朋友的结果略好一些，因为普通止损提供了相同的离场价，却无需额外的保费。如果您的利润空间很窄，而且 GSLO 经常被触发，那么即使是很小的费用也会积少成多。

也许您需要的止损距离比您的经纪商对 GSLO 的限制所允许的更近。

有时，经纪商可能会决定在预定的新闻发布前后的某些时段，或在预计周末会出现异常波动时，停止提供 GSLO。

上述几种可能性凸显了为什么在用真实资金实盘使用止损策略之前对其进行测试非常重要。

先进行回测，然后进行模拟测试。测试了足够多的交易之后，您就能判断 GSLO 是否适合您的策略，以及在什么情况下适合。

如果您认定 GSLO 是您交易中需要的功能，可以查看我们整理的提供 GSLO 的外汇经纪商列表。

GSLO 让您在波动的市场中限制亏损

保证止损订单与普通止损类似，只是您需要支付一小笔费用，由经纪商来承担可能出现的任何滑点。

对于希望格外确定自己的头寸会精确地按所选止损价格平仓的交易者来说，这笔额外的费用可能是值得的。关键在于在合适的场合使用 GSLO。