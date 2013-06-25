使用外汇管制促进经济的稳定

I.介绍

外汇管制是政府对购买或销售本国货币兑另一种货币的不同类型的限制. 限制经常设置在或者是控制国家的居民,或者是非国家居民. 外汇管制经常被货币弱的国家使用, 当他们的居民对外国货币需要比较大时.[i] 外汇管制的使用经常阻碍外国投资者将他们的资金投向其它国家. 这些控制期望通过限制汇率波动创建稳定的货币兑换. 此类控制通常被用来遏制货币弱的国家的资本流出.

国际货币基金的协议文章中XIV通过“过渡时期协议” ,一个国家或许担任外汇兑换控制的角色.[ii] 国际货币组织允许这些限制性条款的安排,国家可以通过建立商业和金融协议促进国际支付和用来宣传汇率的稳定的系统. 然而, IMF的调查表明兑换控制或许对国际贸易有消极的影响.

经常的, 外汇兑换控制能引起黑市的成立以兑换弱的货币到强势货币. 这将导致外汇货币的兑换汇率比政府设定的要高很多的情况, 因此会造成货币兑换市场的阴影. 因此,不明确政府是否有能力有效的控制兑换.

II.控制资本外逃

国家使用外汇兑换控制以防止资本外逃. 资本外逃指资金流行国外足以影响国家经济的情况.[iii] 资本外逃更像是国家汇率不稳定的情况. 疲软货币的持有者想兑换成更加稳定和价值不易波动的货币. 资本外逃也会发生在由于认为在该国家持有的资产回报下跌,或持有这些资产的风险增加而导致的大规模的资金流出.国家的领导人担心资本流出的影响会对他们的经济造成消极影响,通常严重的影响他们基础设施的投资需求. 然而,外汇兑换控制不能有效的阻止资本流出. 控制经常导致对稳定外国货币的更大需求. 此外, 外汇兑换控制能消减对已经受破坏的货币的信心.

III. 外汇兑换控制的不同方法

有许多种不同类型的外汇兑换控制.一些类型的控制包括:

IV.外汇兑换券代替货币

外汇兑换券是货币的一种类型. 通常在外汇管制的地方被用于替代外汇兑换. 外汇兑换券的汇率或许比自由市场汇率高或低.苏联, 中国和东德在过去都使用外汇兑换券.缅甸最近结束使用外汇兑换券.[vii]

V. 外汇兑换券的中国用法

中国银行在1980s 和 1990s要求使用外汇兑换券.兑换券的使用在1995年废除. 在此期间,外国人使用本地的人民币货币是不合法的. 此外, 兑换券只允许在一些指定的商店和宾馆使用.[viii] 结果是, 外国人被彻底限制在几个地方.

建立的货币管理法规禁止了在外汇券中的任何交易或投机.[ix] 仍然, 或许像预料的一样, 不合法的货币兑换的黑市产生了. 本国人想获得兑换券购买在国家资助的商店中出售的“奢侈”的外国货物,例如美国香烟和酒,外国人想进入不需要使用兑换券的饭店和商店. 外汇黑市的出现,以及大量的“奢侈” 国外品牌进口到中国,最终导致了外汇券兑换系统的消失.

VI. 南非的双交换金融兰特系统

南非有很长的外汇管制历史,但是开始认真管制是由于1960年的资本外逃.[x] 最近以来, 南非制定了有两种货币类型的系统. 有两个使用金融和商业兰特的时期.第一个时期是自1979 到 1983. 第二个时期是自1985年9月到1995年3月. 第二个时期是在南非历史上有争议的时期,作为金融兰特被重新引入应对联合国的经济制裁. 制裁是因为国家的种族隔离制度.

在1985年南非政府拒绝履行其国际债务的很大一部分. 同时,政府规定外汇管制. 外国人在南非的投资只能卖给金融兰特.政府对外国货币的金融兰特设置了限制.有一种双重汇率兰特兑换系统,当前货币账户交易设定商业兰特, 而资本账户交易设定金融兰特.两种货币类型都是浮动系统, 然而, 金融兰特折价交易商业兰特.双交换金融兰特系统在1995年3月结束.

VII. 委内瑞拉外汇管理委员会

委内瑞拉也执行不同类型的外汇管制. 外汇管理委员会(“CADIVI”)是在委内瑞拉控制货币兑换的政府组织.[xi]CADIVI 在2003年2月实行货币兑换管制以应对全国范围的2个月的罢工.企图推翻Hugo Chavez总统领导的政府. 国有石油行业是受罢工影响的主要行业, 委内瑞拉 GDP 在2003年前几个月下跌37%.[xii]据评估罢工导致石油行业亏损$13 万亿.

由委内瑞拉政府颁布的规定, PDVSA, 政府控制石油和天然气公司, 必须将国外货币卖给央行. PDVSA是国家的主要出口者.据评估 PDVSA在2013年将转交$41.5万亿给央行. 仍然,也现实兑换管制并不成功.尽管外汇管制, 在2011年大约$33万亿流出委内瑞拉.[xiii]

在2008, 查韦斯政府建立了一种新的货币玻利瓦尔,(“bolivar”) 并钉住货币兑美元的汇率比市场价值高. 这造成了外国货币的不足,对玻利瓦尔的信心下降,外汇兑换, 特别是美元, 需求很大.外汇管制导致了外国货币的大量黑市.委内瑞拉政府最近通过持有的美元拍卖给进口商以避免玻利瓦尔在黑市上的下跌.[xiv] 拍卖的官方汇率是每美元 6.3玻利瓦尔 , 而黑市上是每美元23.5玻利瓦尔. 拍卖削弱了玻利瓦尔32%,导致国外公司例如Pfizer和Blackberry的亏损.[xv]

总结

有许多外汇兑换管制措施被政府使用.国家有不同的原因实施外汇管制, 包括试图组织货币汇率的波动,和干预资本外逃的潮汐. 经常的, 外汇管制导致兑换货币的黑市的出现,并被证明阻止资本外逃无效. 而外汇管制或许短时间内有效, 长时期内由于阻碍了国际贸易和阻止国外投资的进入而对国家经济有消极的影响.