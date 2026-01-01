什么是外汇的分数差异？

当货币对中的两种价格不断变化时，这会为交易者创建多个入场位和离场位。市场的缺口或不平衡可以看作分形差异。

在我们探讨外汇交易分形差异的概念之前，我们需要了解 外汇市场的运行方式以及它的主要影响。

我们知道，外汇交易市场每周的活跃时间有5天、24小时（从美国东部时间星期天17:00至星期五16:00）。

交易活动主要发生在三个主要的交易时段内。

欧洲时段（伦敦），

美国时段（纽约）

亚洲时段（东京）

由于买价和卖价刺激了市场活动，有些参与方会通过设置价格来操纵市场。显然，这需要将大量的资金注入一种货币或一种货币对。这些参与方被称为做市商。

做市商在外汇市场中的活动会引起分形差异。做市商通常是像大型银行之类设定货币价格的机构。它们能通过设置货币对的双向报价方法来决定市场价格，进而达到做市的目的。

做市商会做些什么呢？

做市商会设定某种货币对（通常为主要货币对）的买入价和卖出价。在此之前，他们会先评估是否能从交易中盈利。

他们承诺会根据货币对的限制条件或定价协议进行交易。

他们承诺，如果交易与预期方向相悖，他们会承担相应的损失。

但做市商的获利途径之一是利用双向报价。这种情况会出现在报价的两侧出现上涨趋势时。他们会快速接受买卖点差并抵消其风险敞口。

做市商是如何导致分形差异的呢？

若要使市场大幅波动，必须向市场注入流动性。

无论市场中有多少交易者积极地买入或卖出，当货币对中有重量级参与方通过买入交易注入巨额资金或通过卖出交易从市场撤出巨额资金时，市场价格会由于做市商的操作而飙升或暴跌。

如果做市商想引起每一种货币对的波动，这需要他们投入巨额的资金。这种交易方式的实质是通过操纵价格和获利来获得控制地位。

作为一名普通的交易者，如果您发现自己的交易盈利，说明您的操作与做市商的一致。这并不意味着您很聪明，而是说明您知道该如何跟随做市商做交易。

分形差异及其原理

若要让一种货币对产生波动，其他货币对也需要有一些变化。我们来查看以下货币的分形差异图表：欧元（EUR）、英镑（GBP）和美元（USD）。

我们来查看以下方向指标。

绿色箭头：货币对正在上涨并呈现上升趋势。

琥珀色箭头：货币对正在盘整，既没有盈利，也没有亏损。

红色箭头：货币对正在下跌并呈现下行趋势。

确定主要货币对和交叉货币对。

主要货币对：EUR/USD，GBP/USD。

交叉货币对：EUR/GBP（交叉货币对由两种非美元的主要货币组成）。

做市商会观察这些市场动向，并确保每笔交易对他们都是有利的。

如果您决定交易主要货币对EUR/USD，但这一货币对几乎没有波动或停滞不前，这说明，在这段时间范围内，做市商的活动更青睐其他货币对，而不是EUR/USD。可能交叉货币对中有某种价格行为被忽视了。

我们来看看以下情景。

这意味着交叉货币对即将迎来一次价格行为和一个交易机会。因此，如果交叉货币对出现波动，说明主要货币对的价格也会波动。

情景2：如果EUR/USD上涨，而GBP/USD盘整，则交叉货币对可能会上涨，代表着买入的好时机。

情景3：如果EUR/USD盘整，而GBP/USD上涨，则EUR/GBP将下跌，释放出卖出信号。

如果做市商今天让EUR/USD和GBP/USD上涨，您可以在明天寻找EUR/GBP的买入机会。或者，如果他们在伦敦交易时段让EUR/USD和GBP/USD波动，纽约交易时段的EUR/GBP可能会受到影响。

情景4：如果EUR/USD下跌，GBP/USD盘整，则交叉货币对（EUR/GBP）很可能会下跌，意味着卖出的好时机。

关键在于，货币对不会在一个时间周期或交易时段内同时波动。因此，请坚持进行市场分析，并避免不必要的更改。按照以往的方式分析图表、标记价格，并设置止损位或移动止损位。研究货币对及其行为是很重要的，这可以让您了解货币对与期望值之间的关联。

另一个重要事项是，即便确实发生了以上情况，这些货币对之间的关联依然有可能被突破。这说明，可能有一种非常规的形态抵消了上述情况的影响。

您必须在分形差异外汇图表上添加这些可能性，以便它们能帮您预测交易机会。

结语

您的分形差异图表会帮您预测当前交易时段以及下一个交易时段的货币对方向。