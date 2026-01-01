什么是外汇中的结构变换（ChoCh）？

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结构转换（ChoCh）是 Inner Circle Trader（内圈交易者）采用的核心聪明钱概念之一。那些想要掌握价格行为交易并跟随机构交易员的交易者认为，明智的交易方法是学习 ChoCh 概念并将它应用到自己的交易策略中，而不是成为机构的对手盘。

什么是结构转换？

结构转换（ChoCh）是一种价格行为形态，表示当前主导市场的趋势正在转变。它出现在价格突破前一个摆动高点（在下跌趋势中）或摆动低点（在上涨趋势中）时。它表示市场结构（或市场特征）可能在发生根本性的变化。简单来说，这种价格行为表明当前趋势已经结束，价格可能会开始朝着与当前趋势相反的方向移动。

看涨 ChoCh

看涨结构转换发生在下跌趋势中当价格突破前一个摆动高点时。它表明多头正试图从空头手中夺取市场控制权。

如要出现看涨 ChoCh，市场首先需要确立一个下跌趋势，即一系列更低的高点价和更低的低点价。一旦价格向上突破最近的摆动高点，就会出现结构转换。

需要注意的是，如果市场没有出现更低的低点，甚至出现小幅上涨（高点和低点不断升高），这都不能直接算作结构转换的出现。只有当价格突破前一个更低的高点时，ChoCh 才算正式形成。

在以下示例中，出现了一个小幅趋势逆转，但价格并未触及前一个更低的高点价；因此，结构转换尚未发生。

看跌 ChoCh

看跌结构转换类似于看涨 ChoCh 的镜像版本。它发生在上涨趋势中，当价格跌破最近的摆动低点时。这表明多头正在失去对市场的控制，而空头占据了主导地位。

如要出现看跌 ChoCh，市场首先需要确立一个上涨趋势，即一系列连续且更高的高点价和低点价。当价格下跌并跌破最近的摆动低点时，就能检测到看跌结构转换。

与看涨 ChoCh 的情况一样，如果无法延续先前的趋势，这不能保证立刻会出现看跌结构变换。仅仅因为价格未能达到新的摆动高点，甚至开始触及更低的高点价和低点价，这本身并不意味着已经出现结构变换。只有在价格跌破最近更低的低点价时，看跌 ChoCh 才会出现。

在以下示例中，上涨趋势失败，但价格并未创出新低；因此，结构转换尚未发生。

结构转换与结构突破的区别

有些对聪明钱概念 (Smart Money Concepts, SMC) 不熟悉的交易者可能会将结构转换与结构突破 (Break of Structure, BoS) 相混淆。两者都涉及突破前一个摆动高点或低点，甚至有些文章将 ChoCh 描述为“市场结构突破”。

这两个概念的关键区别在于，BoS 是沿着现有趋势方向突破，而 ChoCh 是反向突破。因此，在上涨趋势中，当价格向上突破前一个更高的高点时，就会出现 BoS。而在下跌趋势中，当价格跌破前一个更低的低点时，会出现 BoS。这也突显了这两个概念相反的性质：BoS 确认了现有趋势的延续，而 ChoCh 意味着趋势的动能正在耗尽。

细心的读者可能会注意到，对“结构突破”的描述与“结构转换”的前提条件相似。确实，就 SMC 而言，可以说发生 BoS 并确立趋势后，才可能出现 ChoCh。

内部和外部 ChoCh 在不同时间周期上的运行方式

结构转换可以出现在任何周期上（以及任何交易工具上）。实际上，当您在一个高周期上看到 ChoCh 后再在低周期上观察同一个交易工具，您会发现至少有一个 ChoCh 是在高周期 ChoCh 之前出现的。因此，有些专业人士认为 ChoCh 本质上是分形。根据 ChoCh 出现的时间周期，它可以分为内部 ChoCh 和外部 ChoCh。

外部结构变换是指出现在高周期上，并显示更宽市场方向的 ChoCh。当您切换到低时间周期上时，您可能会看到更多的结构转换（以及结构突破）。您在低周期上看到的 ChoCh 被称为内部结构转换，它显示幅度较小且持续时间较短的趋势转变。

在日线或周线等更高的时间周期上做 ChoCh 交易（外部 ChoCh）更适合波段交易员或头寸交易员。这类 ChoCh 显示了更广阔的市场行情和更重大的市场结构变化，且不易受到市场噪音的影响。但缺点是，它需要更长时间才能显现，可能会让您错过宝贵的交易机会。

15 分钟或 1 小时等低周期上的 ChoCh 交易（内部 ChoCh）对剥头皮交易员和日内交易员更有用。它出现得更频繁，可以提供更精确的入场点。但它更容易在市场噪音的影响下发出虚假信号。

内部 ChoCh 在高时间周期交易中仍然有用，因为 ChoCh 的分形性质意味着内部结构转换可以在更高周期上的结构转换出现之前进行预测。但请注意，并非每个内部 ChoCh 之后都会出现外部 ChoCh。有时，内部 ChoCh 可能只会导致一次小回调，而不是市场的根本性转变。

交易者为什么关注 ChoCh？

结构转换被广泛应用于 SMC 交易策略中。它能够预测交易走势的逆转，还能让您更精确地设置入场点、离场点、止损位和止盈位，是对现有工具的有力补充。ChoCh 还能反映当前市场情绪的根本性转变。

对于趋势交易员而言，ChoCh 意味着平仓时机。

对于逆势交易员，ChoCh 可以提供入场点。

例如，价格本来正处于上涨趋势中，但突然出现了看跌结构转换。对于多头来说，这是平仓离场的信号。同时，空头可以将它用作建立空单的入场点。

它仅仅是传统趋势逆转的另一种说法吗？

细心的读者可能会发现，有关结构转换的描述与久经考验的趋势逆转概念非常相似。实际上，ChoCh 确实可以被视为对旧概念的重新包装。

人们经常批评“聪明钱概念”只是旧瓶装新酒，将常见概念重新命名、重新包装，使它们听起来比实际内容更高级、更复杂而已。SMC 的怀疑论者甚至认为，SMC 的所有理论都缺乏坚实有力的证据。

SMC 的支持者和捍卫者则认为，这些理念揭示了由大型机构参与者驱动的市场基本力量。将这些理念汇合成一个完整的系统，有助于交易员更好地理解市场，更深入地洞察其内在运作机制，从而实现更精准、更成功的交易。

事实上，即使结构转换只是换了名称的传统趋势逆转理论，这并不意味着它对交易者毫无用处。相反，这意味着交易者数十年来积累的所有与趋势逆转相关的知识和经验，都可以应用于“结构转换”。但您不要被它花哨的名字所迷惑，误以为它是什么新颖独特的概念。

如何识别“结构转换”？

如要识别图表上的结构转换，只需遵循几个简单的步骤：

先识别趋势。ChoCh 的出现需要先确立趋势。因此，您需要在图表上看到一系列更高的高点价和更高的低点价，或者一系列更低的高点价和更低的低点价。或者，用聪明钱概念的术语来说，您需要看到结构突破（最好是多次）。 标记最近的摆动高点（在下跌趋势中）或摆动低点（在上涨趋势中）。由于根据定义， ChoCh 出现在价格朝与趋势相反的方向突破最近的摆动点时，您需要先识别这个点，才能判断 ChoCh 何时出现。 等待决定性的价格行为。在识别了趋势和最近的摆动点之后，只需等待 ChoCh 的出现。如果它没有出现，且价格继续向原方向移动，您将需要持续标记新的摆动价格点，直到 ChoCh 出现。

如何利用 ChoCh 进行交易？

结构转换的基本理念是，它显示了趋势何时在减弱并可能发生反转。因此，您应该根据情况灵活地运用它。

对于趋势交易者来说，ChoCh 的用法很简单：当它出现时，您应该考虑平仓离场。但在此次之前，您最好先通过其他指标获取确认信号，因为 ChoCh 本身并不总是伴随着趋势逆转。

但 ChoCh 可能对逆势交易者更有用，因为它能给出建仓信号，甚至指出合适的入场点。逆势交易者可以采取以下步骤：

确立趋势。毕竟，如果没有趋势，您就无法成为逆势交易员（或趋势交易员）。 关注最近的摆动点。例如，如果价格处于上涨趋势，您应该关注最近更高的低点价。 等待 ChoCh 出现。在上涨趋势中，等待价格跌破最近更高的低点价。在下跌趋势中，等价格向上突破最近更低的高点价时进行交易。 用其他工具确认信号。将结构转换作为唯一的交易依据可能非常危险，因为并非每个 ChoCh 之后都紧随着趋势逆转。应使用其他工具来深入地了解趋势行为并预测趋势的逆转，例如 MACD、RSI 及 布林线。当然，如果您使用 ChoCh，这意味着您认同聪明钱概念。因此，将其他聪明钱工具与 ChoCh 结合使用也有助于您制定交易决策。 一定要管理风险。关于 ChoCh 最常见的建议是：在出现看跌 ChoCh 时，将止损位设置在最近的摆动高点；在出现看涨 ChoCh 时，将止损位设置在最近的摆动低点。

将“结构转换”与其他“聪明钱概念”相结合

如上一章所述，如果您认同聪明钱概念，将结构变换与其他聪明钱工具结合使用是有意义的。一般的思路是，您在图表上看到互相接近或重合的聪明钱指标越多，信号就越强。通常，与 ChoCh 结合使用的聪明钱工具包括：

订单块（Order blocks）。 订单块显示大量限价挂单所在的区域，通常由大型机构交易员设置。在图表上，它们看起来像是价格盘整后出现大幅单向波动的区域。将这种走势与 ChoCh 结合使用，可以为交易者提供一个强烈的信号。

订单块显示大量限价挂单所在的区域，通常由大型机构交易员设置。在图表上，它们看起来像是价格盘整后出现大幅单向波动的区域。将这种走势与 ChoCh 结合使用，可以为交易者提供一个强烈的信号。 流动性扫荡（Liquidity sweeps）。 流动性扫荡是指大型市场参与者触发散户交易者设置的止损单，以攫取他们所需的全部流动性并推动趋势延续的情况。由于流动性扫荡显示了大型机构交易员希望将市场推动的方向，根据由此类价格行为产生的 ChoCh 交易通常是稳妥的选择。

流动性扫荡是指大型市场参与者触发散户交易者设置的止损单，以攫取他们所需的全部流动性并推动趋势延续的情况。由于流动性扫荡显示了大型机构交易员希望将市场推动的方向，根据由此类价格行为产生的 ChoCh 交易通常是稳妥的选择。 公允价值缺口（Fair Value Gaps）。公允价值缺口（FVG）是指价格大幅波动后在图表上留下的缺口。其理念是，价格通常会回调以填补缺口，因为 FVG 留下了许多未成交的订单，补完缺口后才会恢复其在强劲趋势上的走势。如果 FVG 紧随 ChoCh之后出现，或者更理想的情况是，两者同时出现，则被视为价格将继续向价格行为明显的方向移动的强力信号。

使用 ChoCh 的优缺点

优点

对于采用“聪明钱概念”的交易者来说，ChoCh 具有多项优势，例如：

提早发现趋势逆转。 ChoCh 使交易者能够在新趋势完全形成之前，识别出即将逆转的趋势。

ChoCh 使交易者能够在新趋势完全形成之前，识别出即将逆转的趋势。 提高交易准确率。 ChoCh 为仓位提供了具体的入场/离场点。通过在不同周期上使用 ChoCh，您可以进一步提高交易的准确率。

ChoCh 为仓位提供了具体的入场/离场点。通过在不同周期上使用 ChoCh，您可以进一步提高交易的准确率。 提高风险管理水平。 ChoCh 会在合适的时机发出平仓信号，帮助交易者避免背离新趋势交易。此外，ChoCh 还可以用于设置止损和止盈目标。

ChoCh 会在合适的时机发出平仓信号，帮助交易者避免背离新趋势交易。此外，ChoCh 还可以用于设置止损和止盈目标。 适用于不同的交易品种。 ChoCh 是一种通用工具，适用于任何货币对、加密货币和商品。

ChoCh 是一种通用工具，适用于任何货币对、加密货币和商品。 适用于不同的时间周期。 ChoCh 不要求特定的时间周期，交易者可以在任何周期甚至在多周期上使用它。建议您在不同的时间周期上寻找 ChoCh 的信号，因为这有助于提高交易的准确度。

ChoCh 不要求特定的时间周期，交易者可以在任何周期甚至在多周期上使用它。建议您在不同的时间周期上寻找 ChoCh 的信号，因为这有助于提高交易的准确度。 有助于您像大型市场推动者一样交易。“内圈交易者”（Inner Circle Traders）及其他“聪明钱概念”的支持者坚持认为，聪明钱概念有助于深入了解大型机构市场参与者的交易方式。作为聪明钱概念的工具之一，ChoCh 在理论上可以帮助您跟随大机构交易，而不是成为他们的对手盘。

缺点

虽然“结构转换”可能是一项有用的工具，但它并非完美无缺，使用它可能会带来一些缺点。其中包括：

虚假信号。 ChoCh 可能会产生虚假信号，因为并非每次市场结构的变化都会导致趋势逆转。在较低的时间周期以及波动剧烈或区间震荡的市场中，这一点尤其危险。

ChoCh 可能会产生虚假信号，因为并非每次市场结构的变化都会导致趋势逆转。在较低的时间周期以及波动剧烈或区间震荡的市场中，这一点尤其危险。 信号滞后。 尽管 ChoCh 有可能及早提醒交易者趋势将会逆转，但如果将这项工具作为唯一的交易依据，而不结合其他指标，则可能会错过最佳入场时机，从而滞后地进入新趋势。

尽管 ChoCh 有可能及早提醒交易者趋势将会逆转，但如果将这项工具作为唯一的交易依据，而不结合其他指标，则可能会错过最佳入场时机，从而滞后地进入新趋势。 要求经验。 对于经验不足的交易员来说，识别 ChoCh 可能很难，尤其是在噪音较大的市场中。请记住：并非每次价格突破最近的高点或低点都意味着结构转换。

对于经验不足的交易员来说，识别 ChoCh 可能很难，尤其是在噪音较大的市场中。请记住：并非每次价格突破最近的高点或低点都意味着结构转换。 缺乏外汇市场中的成交量数据。 通常，交易量是一项很好的指标，可以帮助我们区分真正强劲的走势和随机、短暂的价格起伏。因此，它通常是一项与 ChoCh 结合使用的好工具。遗憾的是，外汇市场无法提供关于交易量的信息，因此交易员只能依赖于价格行为。

通常，交易量是一项很好的指标，可以帮助我们区分真正强劲的走势和随机、短暂的价格起伏。因此，它通常是一项与 ChoCh 结合使用的好工具。遗憾的是，外汇市场无法提供关于交易量的信息，因此交易员只能依赖于价格行为。 “结构转换”只是对常见趋势逆转的重新包装。归根结底，ChoCh 并不是什么突破性的新概念，它只是对一个古老而熟悉的术语的重新包装。

结语

“结构转换”是一项对聪明钱概念交易者至关重要的工具，它可以帮助交易者及早识别趋势的逆转。如果运用得当，它有可能会显著提高您的交易盈利能力。但与任何其他工具一样，它的使用也需要谨慎对待。在投入真实资金之前，务必要先在模拟账户上试用它，并将它与其他工具和指标结合使用，同时还要做好风险管理。