交易外汇增长你的财务状况

您大概见过这样的广告：有人在海滩上用一台笔记本电脑交易货币，每天只工作两小时，从此再也不用为薪水发愁。外汇确实是全球最大的金融市场，每天有数万亿美元易手，而且几乎任何拥有几百美元和网络连接的人都可以参与。因此，很自然地会有人问：外汇交易能否成为您改善财务状况的途径？答案是：理论上可以。但这是否可能实现，则是另一个问题，而这个问题的答案并不是广告会告诉您的东西。

这个想法本身并不荒谬。货币对每天都在波动，通过卖空，您从下跌的货币中获利和从上涨的货币中获利同样容易。入场成本很低：您不需要六位数的账户，也不需要成为交易所会员，而且主要货币对的点差非常小。杠杆让您能够控制价值相当于保证金许多倍的头寸，因此即使是对您有利的微小价格波动，也能转化为可观的收益。如果您拥有经过检验、具备真正统计优势的策略、严格的风险管理，以及多年坚持这两者的自律，您就可以通过复利把温和的回报累积成一笔可观的财富。银行、对冲基金和一小部分零售交易者正是这样做的。

遗憾的是，胜算并不在您这边。外汇在扣除成本之前是零和游戏，扣除成本之后则是负和游戏：要让您赢，交易另一方的某个人就必须输，而这个人往往是银行的交易部门，或者是一个处理过的价格数据比您一生所能见到的还要多的算法。此外，每笔交易您都要支付点差，每个隔夜持有的头寸都会被收取隔夜利息，因此一个没有优势的交易者不会收支平衡，而是会慢慢亏钱。统计数据证实了这一点。欧盟的经纪商必须公布其零售客户中亏损者所占的比例，而这一数字通常在70%到80%之间。还有一个简单的算术问题。如果您以1000美元起步，并取得了相当不错的20%年回报，您赚到的是200美元，这不足以改变任何事情。要让您的财务状况发生真正的改变，您要么需要一个大账户，而大多数想改善自身状况的人都没有；要么需要很高的杠杆，而这极其危险。

而正是在这里，交易不再仅仅是不赚钱，而是变得危险。主要风险列举如下：

正如您所见，外汇交易原则上可以改善您的财务状况，但对于大多数尝试的人来说，结果恰恰相反。在我看来，明智的做法是把外汇当作一项技能，而不是一个计划。先在模拟账户上学习，然后用一个小额真实账户交易，账户里只放那些即使全部亏掉也不会让您破产的钱，并且在此期间保住您的工作。如果一两年后您能持续盈利，就可以慢慢提高您的资金和期望。少数真正通过外汇改善了财务状况的交易者，都是把它当作一门需要多年学习的职业来对待的人，而不是把它当作快速致富的捷径。