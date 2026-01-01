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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： rewalt (ex-Rock-West)
本页面是有关外汇经纪商rewalt (ex-Rock-West)的描述。它并非rewalt (ex-Rock-West)官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 个人经理
- 交易比赛
- LAMM
- 隔离账户
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- MAM
公司
MAIV LIMITED (Rewalt)
TRANSYX LIMITED
禁止的國家
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伊朗
俄罗斯
刚果共和国
利比亚
加拿大
叙利亚
古巴
委內瑞拉
朝鲜民主主义人民共和国
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付款方式
电汇
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比特币
Dash
Tether (USDT)
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支持方式
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服务器时区
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每 1 標準止損單的回扣。 很多
10
每 1 標準限價單的回扣。 很多
10
每标准手返佣
10
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账户类型
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最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
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Indexes
1:100
Energies
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Cryptocurrencies
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RAW打开详情
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最大槓桿
Forex
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槓桿作用
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Gold & silver
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Energies
1:400
Cryptocurrencies
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