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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： nomo
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公司
Nomo Trade Ltd
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付款方式
电汇
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比特币
以太坊
Tether (USDT)
Binance Coin (BNB)
模拟平台
MetaTrader 5
账户货币
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美元
货币对的
ADA/USD
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USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
XRP/USD
网站语言
英
德
西班牙
葡萄牙語
乌克兰
支持语言
英
德
西班牙
葡萄牙語
乌克兰
支持方式
电子邮件
电话
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard
最低入金额10 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
Oil
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:50
ETF
1:20
Cryptocurrencies
1:100
評論
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