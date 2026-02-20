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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： iFOREX (Vestle)
本页面是有关外汇经纪商iFOREX (Vestle)的描述。它并非iFOREX (Vestle)官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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公司
iCFD Limited
禁止的國家
美國
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模拟平台
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监管
CySEC, 143/11
FSC (英屬維爾京群島), SIBA/L/13/1060
网站语言
英
德
希腊
西班牙
法
匈牙利
意大利
荷蘭語
波兰
支持语言
英
德
支持方式
电子邮件
电话
回调
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
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最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
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槓桿作用
Forex
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Cryptocurrencies
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