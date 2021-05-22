热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： SimpleFX
本页面是有关外汇经纪商SimpleFX的描述。它并非SimpleFX官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 提供联营方案
- 免费培训
- 电话交易
公司
SimpleFX Ltd.
8TECH LTD
8TECH ZA (PTY)
8TECH SVG LTD
禁止的國家
中国
乌克兰
俄罗斯
古巴
委內瑞拉
安道尔
巴基斯坦
日本
朝鲜民主主义人民共和国
欧洲联盟
沙特阿拉伯
澳大利亚
美國
美屬薩摩亞
英国
阿富汗
阿拉伯联合酋长国
付款方式
PayPal
Skrill
Neteller
FasaPay
Litecoin
比特币
paysafecard
Dash
以太坊
门罗币
比特幣現金
Zcash
以太坊經典
Ripple
Tether (USDT)
Dogecoin
Tron
USD Coin (USDC)
Dai (DAI)
EOS.IO
Binance Coin (BNB)
Cardano
模拟平台
MetaTrader 4
Mobile Trading Platform
WebTrader
账户货币
AUD
澳大利亚元
BCH
Bitcoin Cash
BRL
雷亚尔
BTC
比特币
CAD
加拿大元
CHF
瑞士法郎
CNY
人民币
CZK
捷克克朗
DKK
丹麥克朗
ETC
Ethereum Classic
ETH
以太坊
EUR
欧元
GBP
英镑
IDR
印尼盾
INR
印度盧比
JPY
日圓
LTC
莱特币
MYR
令吉
NOK
挪威克朗
PAX
Paxos
PLN
波兰兹罗提
RUB
俄罗斯卢布
SEK
瑞典克朗
SGD
新加坡元
THB
泰銖
USD
美元
USDC
USD Coin
USDT
Tether USD
XMR
Monero
XRP
瑞波幣
ZAR
南非兰特
货币对的
ADA/USD
ARB/USD
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BNB/USD
BTC/CNY
BTC/EUR
BTC/JPY
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DOT/USD
EOS/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/RUB
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/CZK
GBP/DKK
GBP/HKD
GBP/HUF
GBP/JPY
GBP/MXN
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
GBP/SEK
GBP/SGD
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
INJ/USD
LTC/CNY
LTC/EUR
LTC/JPY
LTC/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SOL/USD
TIA/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/ILS
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
WAV/USD
XAG/AUD
XAG/USD
XAU/AUD
XAU/EUR
XAU/USD
XPD/USD
XTZ/USD
YFI/USD
ZEC/USD
监管
FSC (毛里求斯), GB23201604
FSCA (南非), 53073
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
法
印地
印尼
意大利
日
朝鮮語
马来
荷蘭語
葡萄牙語
羅馬尼亞語
俄
泰
土耳其
越南
汉
支持语言
英
支持方式
电子邮件
网络聊天
论坛
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Indexes
1:100
Energies
1:500
Cryptocurrencies
1:500