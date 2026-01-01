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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Sicher Mayor
本页面是有关外汇经纪商Sicher Mayor的描述。它并非Sicher Mayor官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- PAMM
- 个人经理
- 管理账户
公司
Sicher Mayor FX
禁止的國家
伊拉克
叙利亚
古巴
大韩民国
苏丹
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
比特币
Tether (USDT)
模拟平台
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/PLN
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/SEK
GBP/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/PLN
USD/SGD
USD/THB
USD/ZAR
监管
FSC (毛里求斯), 217827
CMA (阿拉伯联合酋长国), 2023-00181
网站语言
英
支持语言
英
支持方式
电子邮件
电话
回调
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:400
CFD
1:400
Oil
1:400
Futures
1:400
Indexes
1:400
Metals
1:400
ETF
1:400
ECN打开详情
最低入金额50 $
點差，
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固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
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Gold & silver
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CFD
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Oil
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