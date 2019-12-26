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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Plus500
本页面是有关外汇经纪商Plus500的描述。它并非Plus500官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 提供联营方案
- 保证止损单
公司
Plus500UK Ltd, Plus500 Ltd., Plus500SG Pte Ltd, Plus500CY Ltd, Plus500AU Pty Ltd
Plus500CA Ltd.
禁止的國家
美國
付款方式
PayPal
Skrill
电汇
信用卡
BPAY
iDEAL
SOFORT
giropay
Przelewy24
模拟平台
Plus500 Windows Trader
Plus500 WebTrader
账户货币
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
BTG/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/DKK
CHF/JPY
CHF/NOK
CHF/SEK
DKK/NOK
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NEO/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SEK/NOK
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XMR/USD
XRP/USD
监管
FCA (英国), 509909
CySEC, 250/14
ASIC, 417727
ISA (以色列), 5
FSCA (南非), 47546
新加坡金融管理局, 2017-12-11
FSA (爱沙尼亚), 16128206
DFSA（杜拜）, 6224
CMA (阿拉伯联合酋长国), 22-Aug-2024
CIRO (加拿大), 8624N
网站语言
英
阿拉伯
保加利亚
捷克
丹麦
德
希腊
西班牙
爱沙尼亚
芬兰
法
克罗地亚
匈牙利
冰岛
意大利
希伯来
日
朝鮮語
立陶宛
拉脱维亚
马来
马耳他
荷蘭語
挪威
波兰
葡萄牙語
羅馬尼亞語
俄
斯洛伐克
斯洛文尼亚
塞尔维亚
瑞典語
土耳其
汉
支持语言
英
支持方式
电子邮件
电话
辦公室
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
特殊条件
不接受乌克兰客户。
網站截圖
账户类型
Professional
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:300
槓桿作用
Forex
1:300
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:20
Stocks
1:20
Options
1:5
Indexes
1:300
Metals
1:20
Energies
1:20
ETF
1:100
Spread betting
Cryptocurrencies
1:30
Retail
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:30
槓桿作用
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
CFD
1:20
Oil
1:20
Stocks
1:20
Indexes
1:20
ETF
1:5
Cryptocurrencies
1:30
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