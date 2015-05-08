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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： PhillipCapital
本页面是有关外汇经纪商PhillipCapital的描述。它并非PhillipCapital官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 个人经理
- 隔离账户
- 免费培训
- 电话交易
公司
Phillip Capital Inc.
禁止的國家
美國
付款方式
电汇
信用卡
支票
模拟平台
MetaTrader 4
Currenex Viking
账户货币
AUD
澳大利亚元
EUR
欧元
GBP
英镑
SGD
新加坡元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CAD/SGD
CHF/JPY
CHF/SGD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/SGD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SGD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
监管
FCA (英国), 169760
ASIC, AFSL 246827
网站语言
英
支持语言
英
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Phillip Account (UK)
最低入金额1,500 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:200
槓桿作用
Forex
1:200
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Oil
1:50
Premium (UK)
最低入金额15,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:200
槓桿作用
Forex
1:200
Gold & silver
1:50
CFD
1:50
Oil
1:50
Phillip Horizon (AU)
最低入金额200 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:100
槓桿作用
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Phillip Gateway (AU)
最低入金额5,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:100
槓桿作用
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Indexes
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
Phillip Accelerator (AU)
最低入金额50,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:100
槓桿作用
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Stocks
1:100
Options
1:100
Futures
1:100
Energies
1:100
Bonds
1:100
ETF
1:100
历史
- 2015-05-08显示在EarnForex.com的列表。
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