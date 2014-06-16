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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： PFD
本页面是有关外汇经纪商PFD的描述。它并非PFD官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- 个人经理
- 隔离账户
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- MAM
- 免费培训
公司
Pacific Financial Derivatives Ltd.
禁止的國家
美國
付款方式
PayPal
Skrill
信用卡
Neteller
UnionPay
SOFORT
当地银行转账
Przelewy24
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 14 天)
账户货币
AUD
澳大利亚元
EUR
欧元
GBP
英镑
JPY
日圓
NZD
紐西蘭元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/DKK
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/TRY
GBP/USD
GBP/ZAR
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
监管
FMA (新西兰), FSP28944
网站语言
英
俄
越南
汉
支持语言
英
俄
越南
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
网络聊天
论坛
辦公室
Teams
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
PFD Trader (MT4)
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:300
槓桿作用
Forex
1:300
CFD
1:300
Futures
1:300
Indexes
1:300
Cryptocurrencies
1:2
PFD Pro (MT4)
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:100
槓桿作用
Forex
1:100
Gold & silver
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
PFDProPlus (MT4)
最低入金额1,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:100
槓桿作用
Forex
1:100
Cryptocurrencies
1:2
評論
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