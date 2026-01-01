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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： OxSecurities
本页面是有关外汇经纪商OxSecurities的描述。它并非OxSecurities官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- MAM
公司
Ox Securities Pty Ltd
Ox Securities Limited (SV)
禁止的國家
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
FasaPay
比特币
以太坊
Tether (USDT)
Dragonpay
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
USD
美元
监管
ASIC, 438402
网站语言
英
支持语言
英
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
Pro
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:5
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