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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： OpoFinance
本页面是有关外汇经纪商OpoFinance的描述。它并非OpoFinance官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
公司
Opo Group LLC
OPO GROUP LTD.
OPO FINANCE PTY LTD
禁止的國家
加拿大
土耳其
日本
朝鲜民主主义人民共和国
澳大利亚
美國
付款方式
电汇
信用卡
Perfect Money
当地银行转账
Litecoin
比特币
Dash
以太坊
门罗币
AdvCash
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账户货币
USD
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货币对的
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XRP/RUB
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ZEC/USD
监管
FSA ( 塞舌尔), SD124
ASIC, 402043
FSCA (南非), 54594
网站语言
英
阿拉伯
波斯
支持语言
英
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
Telegram
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
ECN
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:10
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
ECN Pro
最低入金额5,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Stocks
1:50
Indexes
1:500
Cryptocurrencies
1:5
cTrader ECN
最低入金额200 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
cTrader ECN Plus
最低入金额5,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
历史
- 2022-07-09已更名为 OpoFinance。
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