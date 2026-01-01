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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： OnsaFX
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公司
Onsafx (Pty) Ltd
禁止的國家
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苏丹
付款方式
电汇
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监管
FSCA (南非), 53192
网站语言
英
支持语言
英
支持方式
电话
网络聊天
Telegram
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
免费
每标准手返佣
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