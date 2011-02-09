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经纪商简介： Royal

本页面是有关外汇经纪商Royal的描述。它并非Royal官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。

Royal (oneroyal.com)
不支持美国交易者
  • 个人经理
  • 交易比赛
  • 隔离账户
  • MAM
  • 免费培训
  • 电话交易
訪問

公司
Royal Financial Trading (Cy) Ltd
成立于: 2008
自上線以來: 2008
經紀人評級
Royal
未分级
禁止的國家
乌干达
乌干达
也门
也门
伊拉克
伊拉克
伊朗
伊朗
加拿大
加拿大
叙利亚
叙利亚
古巴
古巴
日本
日本
朝鲜民主主义人民共和国
朝鲜民主主义人民共和国
波斯尼亚和黑塞哥维那
波斯尼亚和黑塞哥维那
缅甸
缅甸
美國
美國
老挝
老挝
苏丹
苏丹
蓋亞那
蓋亞那
阿富汗
阿富汗
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
支票
Neteller
FasaPay
Dragonpay
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 30 天)
MetaTrader 5 (限制 30 天)
账户货币
AUD
澳大利亚元
CAD
加拿大元
CHF
瑞士法郎
EUR
欧元
GBP
英镑
HKD
港元
NZD
紐西蘭元
PLN
波兰兹罗提
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
监管
ASIC, 420268
CySEC, 312/16
瓦努阿图金融服务委员会, 700284
FSA (圣文森特和格林纳丁斯), 149LLC2019
网站语言
阿拉伯
西班牙
印尼
波兰
葡萄牙語
支持语言
阿拉伯
土耳其
支持方式
电子邮件
电话
回调
网络聊天
辦公室
Telegram
WhatsApp
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
網站截圖

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