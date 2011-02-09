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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Royal
本页面是有关外汇经纪商Royal的描述。它并非Royal官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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公司
Royal Financial Trading (Cy) Ltd
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付款方式
Skrill
电汇
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支票
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USD/SEK
USD/SGD
USD/ZAR
XRP/USD
ZAR/JPY
监管
ASIC, 420268
CySEC, 312/16
瓦努阿图金融服务委员会, 700284
FSA (圣文森特和格林纳丁斯), 149LLC2019
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
印尼
波兰
葡萄牙語
汉
支持语言
英
阿拉伯
法
土耳其
支持方式
电子邮件
电话
回调
网络聊天
辦公室
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服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
不
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