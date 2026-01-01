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经纪商简介： Octrado (ex-Gulf Brokers)
本页面是有关外汇经纪商Octrado (ex-Gulf Brokers)的描述。它并非Octrado (ex-Gulf Brokers)官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
公司
Octrado Ltd.
禁止的國家
乌干达
也门
以色列
伊拉克
伊朗
叙利亚
古巴
埃塞俄比亚
朝鲜民主主义人民共和国
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付款方式
电汇
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USD/NOK
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USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
ZAR/JPY
监管
FSA ( 塞舌尔), SD013
网站语言
英
阿拉伯
马来
越南
支持语言
英
阿拉伯
马拉雅拉姆
越南
支持方式
电子邮件
电话
Web窗体
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Hedging account打开详情
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Gold & silver
1:100
CFD
1:500
Oil
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:500
Soft commodities
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Metals
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