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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Octa
本页面是有关外汇经纪商Octa的描述。它并非Octa官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 资金利率
- 交易比赛
- 隔离账户
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- 电话交易
公司
Octa Markets Incorporated
Octa Markets Cyprus Ltd
禁止的國家
美國
付款方式
Skrill
信用卡
Neteller
Litecoin
比特币
以太坊
Tether (USDT)
Dogecoin
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
OctaTrader
账户货币
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
监管
CySEC, 372/18
FSCA (南非), 51913
网站语言
英
孟加拉
德
西班牙
印地
印尼
马来
葡萄牙語
泰
土耳其
越南
汉
支持语言
英
孟加拉
西班牙
印地
印尼
马来
泰
汉
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Octa MT4
最低入金额25 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:200
Indexes
1:50
Energies
1:100
Cryptocurrencies
1:100
Octa MT5
最低入金额25 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:20
Indexes
1:50
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:100
OctaTrader
最低入金额25 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Indexes
1:400
Metals
1:400
Energies
1:400
Cryptocurrencies
1:200
历史
- 2024-01-06更名为Octa。
評論
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