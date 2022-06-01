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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： OANDA
本页面是有关外汇经纪商OANDA的描述。它并非OANDA官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
- 接受美国交易商
- 奖励
- PAMM
- 资金利率
- 交易比赛
- 隔离账户
- 管理账户
- 免费培训
- 保证止损单
公司
OANDA Corporation
OANDA Global Markets Ltd
OANDA Europe Markets (OEM)
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
模拟平台
Oanda交易平台的
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
HKD
港元
SGD
新加坡元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/HKD
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
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USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SAR
USD/SEK
USD/SGD
USD/THB
USD/TRY
USD/TWD
USD/ZAR
ZAR/JPY
监管
CFTC/NFA, 0325821
FCA (英国), 54257
FSA (日本), 1571
关东财务局 (日本), 2137
FSA (马耳他), 18.12.2020
FSC (英屬維爾京群島), SIBA/L/20/1130
CIRO (加拿大), 15.10.2018
ASIC, 412981
新加坡金融管理局, 200704926K
网站语言
英
德
西班牙
法
意大利
日
朝鮮語
葡萄牙語
汉
支持语言
英
德
西班牙
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
服务器时区
EST
虚拟专用服务器
不
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账户类型
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