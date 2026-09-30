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经纪商简介： Number One Capital Markets
本页面是有关外汇经纪商Number One Capital Markets的描述。它并非Number One Capital Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 隔离账户
- 免隔夜利息账户选项
- 免费培训
公司
Number One Capital Markets Ltd.
NCE SC Limited
禁止的國家
土耳其
意大利
朝鲜民主主义人民共和国
欧洲联盟
美國
西班牙
付款方式
WebMoney
电汇
信用卡
Perfect Money
OKPAY
AliPay
FasaPay
Litecoin
比特币
Dash
以太坊
比特幣現金
AdvCash
微信
Ripple
Tether (USDT)
Tron
USD Coin (USDC)
Binance Coin (BNB)
模拟平台
MetaTrader 5
账户货币
BTC
比特币
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/TRY
EUR/USD
GAU/TRY
GAU/USD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/TRY
GBP/USD
LTC/USD
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/SEK
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPD/USD
XPT/USD
XRP/USD
监管
瓦努阿图金融服务委员会, 15035
FSA ( 塞舌尔), SD112
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
法
朝鮮語
泰
土耳其
越南
汉
支持语言
英
德
土耳其
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
网络聊天
辦公室
Teams
Telegram
服务器时区
GMT+3
虚拟专用服务器
不
每 1 標準止損單的回扣。 很多
5
每 1 標準限價單的回扣。 很多
5
網站截圖
账户类型
Cent
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:500
Metals
1:500
Energies
1:500
Cryptocurrencies
Standard
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Oil
1:500
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Soft commodities
1:500
Metals
1:500
Cryptocurrencies
1:2
ECN
最低入金额500 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
評論
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