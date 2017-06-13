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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： NPBFX
本页面是有关外汇经纪商NPBFX的描述。它并非NPBFX官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 个人经理
- 交易比赛
- LAMM
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- 免费培训
- 电话交易
公司
NMarkets Limited
禁止的國家
加拿大
美國
付款方式
WebMoney
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
QIWI
当地银行转账
FasaPay
YooMoney
模拟平台
MetaTrader 4
账户货币
CNY
人民币
EUR
欧元
RUB
俄罗斯卢布
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/RUB
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XRP/USD
监管
FSC (英屬維爾京群島), 24454 IBC 2018
网站语言
英
法
印地
印尼
马来
越南
支持语言
英
阿拉伯
法
俄
土耳其
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
网络聊天
辦公室
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
VIP
最低入金额50,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:200
槓桿作用
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Master
最低入金额10 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:500
CFD
1:500
Cryptocurrencies
1:2
Expert
最低入金额5,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:200
槓桿作用
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Islamic
最低入金额10 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
最多 1:1
槓桿作用
Forex
$0.8—2
Gold & silver
$0.8—2
CFD
$0.8—2
Oil
$0.8—2
Stocks
$0.8—2
Futures
$0.8—2
Indexes
$0.8—2
Metals
$0.8—2
Cryptocurrencies
$0.8—2
历史
- 2017-06-13更名为NPBFX。
評論
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