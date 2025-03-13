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经纪商简介： Moneta Markets

本页面是有关外汇经纪商Moneta Markets的描述。它并非Moneta Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。

Moneta Markets (monetamarkets.com)
不支持美国交易者
  • 奖励
  • PAMM
  • 隔离账户
  • VPS
  • 免隔夜利息账户选项
  • 提供联营方案
  • MAM
  • 免费培训
訪問

公司
Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, Moneta Markets Ltd, MMonexia LTD, Moneta Markets Pty Ltd, Moneta Markets Ltd
成立于: 2020
自上線以來: 2020
經紀人評級
Moneta Markets
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监管
开曼群岛金融管理局（金管局）, 1383491
FSCA (南非), 47490
FSA ( 塞舌尔), SD144
网站语言
阿拉伯
西班牙
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朝鮮語
马来
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土耳其
乌兹别克
支持语言
西班牙
支持方式
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