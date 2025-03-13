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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Moneta Markets
本页面是有关外汇经纪商Moneta Markets的描述。它并非Moneta Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
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- 隔离账户
- VPS
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- MAM
- 免费培训
公司
Moneta Markets South Africa (Pty) Ltd, Moneta Markets Ltd, MMonexia LTD, Moneta Markets Pty Ltd, Moneta Markets Ltd
禁止的國家
中非共和國
也门
伊拉克
伊朗
保加利亚
克罗地亚
几内亚
刚果民主共和国
利比亚
利比里亚
加拿大
北馬其頓
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奥地利
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NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/JPY
USD/NOK
USD/SEK
USD/SGD
监管
开曼群岛金融管理局（金管局）, 1383491
FSCA (南非), 47490
FSA ( 塞舌尔), SD144
网站语言
英
阿拉伯
德
西班牙
印尼
朝鮮語
马来
葡萄牙語
俄
泰
土耳其
乌兹别克
汉
支持语言
英
西班牙
法
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
辦公室
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
存款超過免費
500 $
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ETF
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Cryptocurrencies
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