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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： ModMount
本页面是有关外汇经纪商ModMount的描述。它并非ModMount官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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监管
CySEC, 440/23
FSA ( 塞舌尔), SD119
网站语言
英
阿拉伯
德
西班牙
法
意大利
日
朝鮮語
葡萄牙語
泰
汉
支持语言
英
阿拉伯
德
西班牙
法
意大利
日
朝鮮語
葡萄牙語
泰
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
免费
網站截圖
账户类型
Clasic
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:400
槓桿作用
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:5
Gold
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:400
槓桿作用
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:5
Platinum
最低入金额1 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:400
槓桿作用
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Oil
1:10
Stocks
1:5
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:5
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