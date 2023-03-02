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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Milton Prime
本页面是有关外汇经纪商Milton Prime的描述。它并非Milton Prime官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- PAMM
- 个人经理
- 资金利率
- VPS
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
- 管理账户
- MAM
- 电话交易
公司
Milton Global Ltd
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
比特币
Tether (USDT)
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/SEK
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
UKO/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
USO/USD
XAG/USD
XAU/USD
监管
FSA ( 塞舌尔), SD040
网站语言
英
西班牙
支持语言
英
西班牙
日
俄
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
Teams
服务器时区
GMT-2
虚拟专用服务器
即將推出
網站截圖
账户类型
Smart
最低入金额300 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
Elite
最低入金额10,000 $
點差，
EUR/USD
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
CFD
1:100
Stocks
1:50
Indexes
1:50
Cryptocurrencies
1:10
历史
- 2023-03-02根据塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）于2023年3月2日发布的通知，Holiway's Investment Ltd.的牌照已被完全撤销，该公司不得再提供任何投资服务及辅助服务。
評論
1 條評論 條關於 Milton Prime 這裡列出了。 所有評論僅是其作者的意見，不一定基於真實事實。