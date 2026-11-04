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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： MagnoFx
本页面是有关外汇经纪商MagnoFx的描述。它并非MagnoFx官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 隔离账户
- 免隔夜利息账户选项
- 提供联营方案
警告標誌
一家新成立的经纪商，既没有注册信息，也没有真实的联系方式。
公司
MagnoFx
付款方式
比特币
以太坊
Tether (USDT)
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
BTC
比特币
CAD
加拿大元
EUR
欧元
USD
美元
网站语言
英
支持语言
英
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额15 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5
RAW打开详情
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:500
槓桿作用
Forex
1:500
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:5