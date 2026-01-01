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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Key To Markets
本页面是有关外汇经纪商Key To Markets的描述。它并非Key To Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- 个人经理
- 隔离账户
- VPS
- 提供联营方案
- MAM
- 免费培训
- 电话交易
公司
Key To Markets NZ Limited, KEY TO MARKETS INTERNATIONAL Limited
Kleis EU Ltd
K2M LTD
禁止的國家
伊朗
朝鲜民主主义人民共和国
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
AliPay
比特币
以太坊
Tether (USDT)
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/EUR
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
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HKD/JPY
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
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USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/RUB
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XPR/USD
监管
FSP (新西兰), FSP296226
FCA (英国), 527809
FSC (毛里求斯), GB19024503
CySEC, 436/22
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
印地
葡萄牙語
汉
支持语言
英
西班牙
意大利
葡萄牙語
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
Teams
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
交易後免費
5 lots
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
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槓桿作用
Forex
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Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
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Futures
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Indexes
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Soft commodities
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Energies
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Bonds
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Cryptocurrencies
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