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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： JustMarkets
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Just Global Markets Ltd.
Just Global Markets (MU) Limited
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