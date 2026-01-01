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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Juno Markets
本页面是有关外汇经纪商Juno Markets的描述。它并非Juno Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- 管理账户
- MAM
公司
Juno Markets Limited
Juno Markets Pty Ltd
禁止的國家
伊朗
叙利亚
古巴
新加坡
朝鲜民主主义人民共和国
美國
苏丹
香港
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
AliPay
比特币
以太坊
Tether (USDT)
USD Coin (USDC)
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
AUD/ZAR
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USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
ZAR/JPY
监管
ASIC, 540205
瓦努阿图金融服务委员会, 40099
网站语言
英
西班牙
印尼
哈萨克
朝鮮語
马来
葡萄牙語
俄
土耳其
越南
汉
支持语言
英
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
服务器时区
EST
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
STP打开详情
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:200
Cryptocurrencies
1:10
ECN打开详情
最低入金额500 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
CFD
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Oil
1:100
Stocks
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Indexes
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Cryptocurrencies
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