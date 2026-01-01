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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Interstellarfx
本页面是有关外汇经纪商Interstellarfx的描述。它并非Interstellarfx官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
父經紀人
子經紀人 0
不支持美国交易者
- 隔离账户
- 管理账户
- 电话交易
公司
THE FIRST INTERSTELLAR CAPITAL LIMITED
禁止的國家
伊朗
加拿大
比利时
法国
美國
付款方式
电汇
信用卡
模拟平台
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/SGD
AUD/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
CHF/SGD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HKD
EUR/JPY
EUR/MXN
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/SGD
EUR/TRY
EUR/USD
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GBP/CAD
GBP/JPY
GBP/NOK
GBP/NZD
GBP/PLN
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GBP/SGD
GBP/USD
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NZD/JPY
NZD/SGD
NZD/USD
SEK/JPY
SGD/JPY
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USD/CHF
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USD/HKD
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/RUB
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XBN/USD
XBR/USD
XBT/USD
XET/USD
XLC/USD
XTI/USD
监管
CySEC, 166/12
网站语言
英
支持语言
英
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:30
槓桿作用
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2
ECN打开详情
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:30
槓桿作用
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Stocks
1:5
Indexes
1:20
Cryptocurrencies
1:2