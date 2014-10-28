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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Ingot Brokers
本页面是有关外汇经纪商Ingot Brokers的描述。它并非Ingot Brokers官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 免隔夜利息账户选项
公司
INGOT Brokers (Australia) Pty Ltd, INGOT Broker Limited, INGOT Financial Brokerage Ltd., INGOT Africa Ltd
禁止的國家
美國
付款方式
电汇
信用卡
Perfect Money
比特币
以太坊
Tether (USDT)
Apple Pay
M-Pesa
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
AUD
澳大利亚元
EUR
欧元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
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EUR/CAD
EUR/CHF
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EUR/JPY
EUR/USD
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GBP/CAD
GBP/CHF
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GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
USD/TRY
XPR/USD
监管
肯尼亚资本市场管理局, 173
ASIC, 428015
FSA ( 塞舌尔), SD117
约旦证券委员会, 20/02165/1/3
CySEC, 462/25
网站语言
英
阿拉伯
西班牙
支持语言
英
法
俄
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
网络聊天
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Professional打开详情
最低入金额100 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:400
槓桿作用
Forex
1:400
Indexes
1:20
ETF
1:2
Cryptocurrencies
1:5
ECN打开详情
最低入金额100 $
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固定的
—
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Forex
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Forex
1:200
Indexes
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Cryptocurrencies
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