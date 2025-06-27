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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Helvoa (ex-NRDX)
本页面是有关外汇经纪商Helvoa (ex-NRDX)的描述。它并非Helvoa (ex-NRDX)官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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公司
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美國
付款方式
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电汇
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MetaTrader 5
账户货币
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美元
货币对的
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AUD/JPY
AUD/NZD
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CAD/JPY
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SYM/BOL
USD/CAD
USD/CHF
USD/DKK
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
监管
FSCA (南非), 49648
网站语言
英
阿拉伯
支持语言
英
支持方式
电子邮件
电话
网络聊天
Web窗体
辦公室
服务器时区
GMT+2
虚拟专用服务器
不
每 1 標準止損單的回扣。 很多
-
每 1 標準限價單的回扣。 很多
-
每标准手返佣
-
網站截圖
账户类型
Sarter打开详情
最低入金额250 $
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EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:100
槓桿作用
Forex
1:100
Gold & silver
1:50
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Energies
1:10
Cryptocurrencies
Silver打开详情
最低入金额1,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:200
槓桿作用
Forex
1:200
Gold & silver
1:100
Stocks
1:10
Indexes
1:100
Energies
1:100
Cryptocurrencies
Gold打开详情
最低入金额5,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:300
槓桿作用
Forex
1:300
Gold & silver
1:150
Stocks
1:10
Indexes
1:150
Energies
1:150
Cryptocurrencies
1:2
Platinum打开详情
最低入金额20,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:400
槓桿作用
Forex
1:400
Gold & silver
1:200
Stocks
1:20
Indexes
1:200
Energies
1:200
Cryptocurrencies
1:5