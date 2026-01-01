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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Headway
本页面是有关外汇经纪商Headway的描述。它并非Headway官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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ZAR/JPY
监管
FSCA (南非), 52108
网站语言
英
法
印尼
日
马来
葡萄牙語
泰
越南
支持语言
英
阿拉伯
西班牙
法
印尼
日
葡萄牙語
泰
越南
支持方式
电子邮件
Web窗体
网络聊天
Telegram
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
每 1 標準止損單的回扣。 很多
42%
每标准手返佣
42%
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最大槓桿
Forex
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槓桿作用
Forex
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Gold & silver
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Indexes
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Energies
1:20
Cryptocurrencies
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Standard打开详情
最低入金额10 $
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固定的
—
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
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Stocks
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Indexes
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Energies
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Cryptocurrencies
1:2000
Pro打开详情
最低入金额100 $
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EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:2000
槓桿作用
Forex
1:2000
Gold & silver
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Stocks
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Cryptocurrencies
1:2000