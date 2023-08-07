热门结果
工具
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Hantec Markets
本页面是有关外汇经纪商Hantec Markets的描述。它并非Hantec Markets官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- 奖励
- 个人经理
- 交易比赛
- 隔离账户
- 免隔夜利息账户选项
- 管理账户
- MAM
- 免费培训
公司
Hantec Markets Limited (UK)
Hantec Markets Limited (Mauritius)
Hantec Markets Limited (Jordan)
禁止的國家
伊朗
朝鲜民主主义人民共和国
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
模拟平台
MetaTrader 4 (限制 30 天)
MetaTrader 5 (限制 30 天)
账户货币
AED
阿联酋迪尔汗
AUD
澳大利亚元
CAD
加拿大元
CHF
瑞士法郎
EUR
欧元
GBP
英镑
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BCH/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/CZK
EUR/DKK
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NOK
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/TRY
EUR/USD
EUR/ZAR
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
LTC/USD
NOK/JPY
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
TRY/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CZK
USD/DKK
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/MXN
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
监管
FCA (英国), 502635
FSC (毛里求斯), C114013940
约旦证券委员会, 51905
网站语言
英
西班牙
葡萄牙語
泰
汉
支持语言
英
阿拉伯
德
西班牙
法
意大利
荷蘭語
葡萄牙語
羅馬尼亞語
俄
塞尔维亚
土耳其
乌克兰
汉
支持方式
电子邮件
Web窗体
电话
回调
网络聊天
辦公室
Teams
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
不
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额1,000 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:30
槓桿作用
Forex
1:30
Gold & silver
1:20
Spread betting
Cryptocurrencies
1:2