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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： FXPrimus
本页面是有关外汇经纪商FXPrimus的描述。它并非FXPrimus官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
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公司
Primus Global Ltd
Primus Markets INTL Ltd
Primus Markets INTL Ltd
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朝鲜民主主义人民共和国
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澳大利亚
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付款方式
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电汇
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监管
CySEC, 261/14
FSCA (南非), 46675
瓦努阿图金融服务委员会, 14595
网站语言
英
阿拉伯
捷克
西班牙
印尼
马来
葡萄牙語
泰
越南
汉
支持语言
英
阿拉伯
德
匈牙利
印尼
波兰
羅馬尼亞語
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越南
汉
支持方式
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Forex
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CFD
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Cryptocurrencies
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PrimusCLASSIC打开详情
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Forex
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最低入金额1,000 $
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