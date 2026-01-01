中文

热门结果

工具

头寸数量计算器 EA

头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
/cn/MetaTrader自动交易工具/Position-Sizer/
廣告
BBS Markets：外汇交易，最高杠杆可达1:1000
$ £ ¥
¥ £ $

经纪商简介： FXPrimus

本页面是有关外汇经纪商FXPrimus的描述。它并非FXPrimus官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。

FXPrimus
不支持美国交易者
  • 奖励
  • PAMM
  • 个人经理
  • 交易比赛
  • 隔离账户
  • VPS
  • 免隔夜利息账户选项
  • 管理账户
  • 免费培训
訪問

公司
Primus Global Ltd
Primus Markets INTL Ltd
Primus Markets INTL Ltd
成立于: 2009
自上線以來: 2009
經紀人評級
FXPrimus
未分级
禁止的國家
伊朗
伊朗
日本
日本
朝鲜民主主义人民共和国
朝鲜民主主义人民共和国
比利时
比利时
澳大利亚
澳大利亚
美國
美國
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
Neteller
UnionPay
FasaPay
比特币
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
cTrader
账户货币
CHF
瑞士法郎
EUR
欧元
GBP
英镑
PLN
波兰兹罗提
SGD
新加坡元
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
BTC/USD
CAD/CHF
CAD/JPY
CHF/JPY
DASH/USD
ETH/USD
EUR/AUD
EUR/CAD
EUR/CHF
EUR/GBP
EUR/HUF
EUR/JPY
EUR/NZD
EUR/PLN
EUR/SEK
EUR/USD
GBP/AUD
GBP/CAD
GBP/CHF
GBP/JPY
GBP/NZD
GBP/USD
IOT/USD
LTC/USD
NOK/SEK
NZD/CAD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
SGD/JPY
USD/CAD
USD/CHF
USD/CNH
USD/HKD
USD/HUF
USD/JPY
USD/NOK
USD/PLN
USD/SEK
USD/SGD
USD/TRY
USD/ZAR
XAG/USD
XAU/USD
XRP/USD
监管
CySEC, 261/14
FSCA (南非), 46675
瓦努阿图金融服务委员会, 14595
网站语言
阿拉伯
捷克
西班牙
印尼
马来
葡萄牙語
越南
支持语言
阿拉伯
匈牙利
印尼
波兰
羅馬尼亞語
越南
支持方式
电子邮件
电话
回调
网络聊天
辦公室
Teams
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
每月價格
30 $
網站截圖

類似經紀人