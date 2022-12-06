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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Exness
本页面是有关外汇经纪商Exness的描述。它并非Exness官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- 交易比赛
- LAMM
- 隔离账户
- VPS
- 提供联营方案
- 免费培训
公司
Nymstar Limited, Exness B.V., Venico Capital Limited, Vlerizo (Pty) Ltd
禁止的國家
乌克兰
伊朗
俄罗斯
印度
朝鲜民主主义人民共和国
欧洲联盟
美國
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付款方式
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电汇
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监管
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CySEC, 178/12
FSA ( 塞舌尔), SD025
FSCA (南非), 51024
FSC (毛里求斯), 176967
Financial Commission, 22.07.2021
FSC (英屬維爾京群島), SIBA/L/20/1133
肯尼亚资本市场管理局, 162
约旦证券委员会, 51905
网站语言
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阿拉伯
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德
西班牙
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印地
印尼
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朝鮮語
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支持语言
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法
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朝鮮語
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