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头寸数量计算器 EA头寸数量计算器是一款免费的 MetaTrader EA，用于计算设有入场/止损位的头寸数量、风险并用它执行交易！
经纪商简介： Eurotrader
本页面是有关外汇经纪商Eurotrader的描述。它并非Eurotrader官方网站。它是关于该经纪商公开信息的汇编。
不支持美国交易者
- PAMM
- 隔离账户
- VPS
- MAM
公司
Eurotrade SA (Pty) Ltd, Eurotrade RGB Holdings Ltd
禁止的國家
也门
伊拉克
伊朗
俄罗斯
刚果共和国
加拿大
叙利亚
土耳其
日本
比利时
海地
牙买加
索马里
美國
苏丹
阿富汗
阿尔巴尼亚
付款方式
Skrill
电汇
信用卡
模拟平台
MetaTrader 4
MetaTrader 5
账户货币
EUR
欧元
GBP
英镑
USD
美元
货币对的
AUD/CAD
AUD/CHF
AUD/JPY
AUD/NZD
AUD/USD
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BCH/USD
BNB/USD
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CAD/JPY
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GBP/JPY
GBP/USD
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NEO/USD
NZD/CHF
NZD/JPY
NZD/USD
OMG/USD
TRX/USD
USD/CAD
USD/CHF
USD/JPY
XLM/USD
XMR/USD
ZEC/USD
监管
FSCA (南非), 44351
FCA (英国), 24/11/2022
FSC (毛里求斯), GB22201125
网站语言
英
德
西班牙
意大利
马来
葡萄牙語
越南
支持语言
英
支持方式
电子邮件
Web窗体
网络聊天
Teams
Telegram
服务器时区
GMT
虚拟专用服务器
存款超過免費
2,500 $
網站截圖
账户类型
Standard打开详情
最低入金额50 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
1:2
Raw打开详情
最低入金额500 $
點差，
EUR/USD
固定的
—
最大槓桿
Forex
1:1000
槓桿作用
Forex
1:1000
Gold & silver
1:100
Oil
1:100
Stocks
1:100
Indexes
1:100
Cryptocurrencies
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